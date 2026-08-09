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Арина Сабаленка отпадна драматично от турнира в Торонто

Арина Сабаленка отпадна драматично от турнира в Торонто

9 Август, 2026 12:50 1 104 0

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Беларуската звезда се сбогува с надпреварата след оспорван трисетов двубой срещу Екатерина Александрова

Арина Сабаленка отпадна драматично от турнира в Торонто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка сложи преждевременен край на участието си в престижния турнир от сериите WTA 1000 в Торонто, след като отстъпи пред руската състезателка Екатерина Александрова в напрегнат осминафинален сблъсък.

Двубоят между Сабаленка и Александрова се превърна в истински трилър, продължил цели 2 часа и 31 минути. След оспорвана битка, рускинята, която заема 19-ото място в световната ранглиста, надделя с резултат 7:6(3), 4:6, 6:4. И двете тенисистки демонстрираха впечатляваща игра, като си размениха по шест пробива и допуснаха по седем двойни грешки.

Въпреки че Сабаленка реализира шест аса, Александрова успя да я изпревари с два повече, което се оказа ключово в решаващите моменти на срещата. Беларуската тенисистка не успя да се възползва от възможностите си за пробив, а руската ѝ съперничка показа хладнокръвие и стабилност в най-напрегнатите разигравания.

След този впечатляващ успех Екатерина Александрова ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите на турнира.


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