Арина Сабаленка отпадна драматично от турнира в Торонто

Арина Сабаленка сложи преждевременен край на участието си в престижния турнир от сериите WTA 1000 в Торонто, след като отстъпи пред руската състезателка Екатерина Александрова в напрегнат осминафинален сблъсък.

Двубоят между Сабаленка и Александрова се превърна в истински трилър, продължил цели 2 часа и 31 минути. След оспорвана битка, рускинята, която заема 19-ото място в световната ранглиста, надделя с резултат 7:6(3), 4:6, 6:4. И двете тенисистки демонстрираха впечатляваща игра, като си размениха по шест пробива и допуснаха по седем двойни грешки.

Въпреки че Сабаленка реализира шест аса, Александрова успя да я изпревари с два повече, което се оказа ключово в решаващите моменти на срещата. Беларуската тенисистка не успя да се възползва от възможностите си за пробив, а руската ѝ съперничка показа хладнокръвие и стабилност в най-напрегнатите разигравания.

След този впечатляващ успех Екатерина Александрова ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина в четвъртфиналите на турнира.