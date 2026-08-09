Ефтимов за дрона: Няма данни за преднамерени действия срещу България

Няма преднамерени действия срещу България, каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон.

Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип "Майя".

Адмиралът каза още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите.

По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество.