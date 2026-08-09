Ефтимов за дрона: Няма данни за преднамерени действия срещу България

Няма преднамерени действия срещу България, каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон.
Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип "Майя".
Адмиралът каза още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите.
По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дроня
15:02 09.08.2026
2 Решетников изпрати послание към Радев!
15:03 09.08.2026
3 Евтин Евтинов
15:03 09.08.2026
4 сделано в ссср
15:04 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Как знаеш какви действия има, като акъл нямаш...?!
Кой точно засече дрона, откъде тръгна, каква посока следваше...?!
А...?!
15:05 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Със сигурност
Коментиран от #44
15:07 09.08.2026
9 Янко
Коментиран от #10, #11
15:07 09.08.2026
10 Чако
До коментар #9 от "Янко":И от писачите!
15:08 09.08.2026
11 то само офицери
До коментар #9 от "Янко":войници почти няма каква армия е това?
15:08 09.08.2026
12 факт
15:08 09.08.2026
13 Гергана Сотирова
Коментиран от #17
15:08 09.08.2026
14 Чиба
15:09 09.08.2026
15 Сандо
15:10 09.08.2026
16 Смех
Коментиран от #23, #35
15:12 09.08.2026
17 Хахаха
До коментар #13 от "Гергана Сотирова":Хахаха....
Трай, щото мислят че съм мръднал, така се хиля...
15:12 09.08.2026
18 Сандо
15:12 09.08.2026
19 Механик
Как дрон с максимален полет от 600 км, прелетя 1040 км? Как така руските РЕБ го отклониха, като тия системи работят с обсег 25 км, а от Украина до България са 1040 км. адмирале?
Защо замазвате и потулвате? Къде ви е членчето 5? М?
Коментиран от #30
15:13 09.08.2026
20 а бе
Коментиран от #36
15:13 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бойко
15:15 09.08.2026
23 6 милионна България
До коментар #16 от "Смех":240 майцепродавеца с бронирани лимузини?
15:16 09.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оставка
15:16 09.08.2026
26 Адмирал на 3 фрегати строшени от 1957г
15:16 09.08.2026
27 Представете си, ако дронъте беше руско
Коментиран от #31
15:16 09.08.2026
28 мъкаааа
Коментиран от #32
15:17 09.08.2026
29 О, Морес
15:17 09.08.2026
30 Задаваш излишни въпрости
До коментар #19 от "Механик":Тогава Путин щеше да е виновен и вече да сме задействали петия членчик.
15:18 09.08.2026
31 Украинците
До коментар #27 от "Представете си, ако дронъте беше руско":със сигурност щяа да пуснат руски ,или ирански,будала!
Коментиран от #50
15:18 09.08.2026
32 мунчо
До коментар #28 от "мъкаааа":ке ви спася!
15:18 09.08.2026
33 Все тая
Коментиран от #40
15:18 09.08.2026
34 Читател
Коментиран от #39
15:20 09.08.2026
35 Още повече смях
До коментар #16 от "Смех":На гемията трета употреба и двете гумени лодки дарени ни от голямие ни "партньор" САЩ са назначени няколко "адмирала" като тоя и това не е майтап.
15:20 09.08.2026
36 Механик
До коментар #20 от "а бе":Епа нема си човеко лодка. Тоя адмирал е без лодка. В България имаме много АДМИРАЛИ и всичките до един са пехотинци. Ама не са МОРСКИ пехотинци, а за пехотни пехотинци. Да не се объркате, че то положението е за ГИНЕС .
15:21 09.08.2026
37 Имали сме
15:21 09.08.2026
38 Всички сме наясно,
15:21 09.08.2026
39 Писател
До коментар #34 от "Читател":Този и още много като него са адмирали и генерали само на едни огромни заплати на наш гръб.
15:21 09.08.2026
40 Некой си
До коментар #33 от "Все тая":Ние сме за псуване, че си унищожихме Майка България.
Коментиран от #52
15:21 09.08.2026
41 az СВО Победа 81
Киев напада поредна държава член на НАТО, а НАТО спи!
15:22 09.08.2026
42 Защо
15:22 09.08.2026
43 Троян
15:22 09.08.2026
44 Муньо Крадев:
До коментар #8 от "Със сигурност":Ей го де е отсреща укроанклава Баба Алиновка.
15:23 09.08.2026
45 тоя адмирал
Коментиран от #48
15:23 09.08.2026
46 Румен
15:24 09.08.2026
47 нямаме дани
Коментиран от #60, #65
15:24 09.08.2026
48 най вероятно
До коментар #45 от "тоя адмирал":както нашенските политици като се наложи да разговарят с колегите си от цивилизования Свят!
15:26 09.08.2026
49 ген щаб против държавата са тия
15:26 09.08.2026
50 Абе "умен" простьо,
До коментар #31 от "Украинците":по твоята антилогика, щом е украински, значи е пуснат от руснци, пък нашите храбри атлантици се гънат пред Путин, ХАХАХАХА!
15:26 09.08.2026
51 Голям резил
15:28 09.08.2026
52 Читател
До коментар #40 от "Некой си":Точен си ние имаме генерали,адмирали,професори, академици и полицаи а всички е в държавата.
15:29 09.08.2026
53 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
Коментиран от #63
15:30 09.08.2026
54 Феникс
15:32 09.08.2026
55 Предлагаме
Муньо, повеждай армията! Към Киев!
15:33 09.08.2026
56 Без име
15:35 09.08.2026
57 Румен
15:35 09.08.2026
58 Лустрация
15:35 09.08.2026
59 Некадърен лъжец
15:37 09.08.2026
60 Искаха
До коментар #47 от "нямаме дани":да си спрат газа за зимата!
15:37 09.08.2026
61 Тоя е адмирал на подводиницте ни,
15:37 09.08.2026
62 Не ги отразявайте
15:40 09.08.2026
63 Олеся Илашчук друга украинска сексоложка
До коментар #53 от "Наталия Кобилкина украинска сексоложка":Колежке, и аз мога да задействам по пят членчики накуп, ама Зельонката ме послал тука да го играя шефка на ДAHC и главна дипломатка в укропосоля.
15:40 09.08.2026
64 Писна ми
15:41 09.08.2026
65 дрона
До коментар #47 от "нямаме дани":е на путлер!!
Коментиран от #75
15:42 09.08.2026
66 Факт
15:43 09.08.2026
67 1234
15:47 09.08.2026
68 Факт
15:49 09.08.2026
69 с тоя дрон
15:51 09.08.2026
70 оня с коня
15:52 09.08.2026
71 Истината
Коментиран от #82
15:52 09.08.2026
72 Що за безмислици
15:52 09.08.2026
73 Е да
15:53 09.08.2026
74 БЪЛГАРИН
15:53 09.08.2026
75 Дрона
До коментар #65 от "дрона":Е на зеллю
15:54 09.08.2026
76 Боруна Лом
15:55 09.08.2026
77 Всички сме наясно,
Коментиран от #80, #81
16:04 09.08.2026
78 дядото
16:09 09.08.2026
79 Целият сценарий Д.Стоянов
Да има драматизъм и тролски вой- Украйна нападна България! Активирайте член 5 ти на НАТО!
Рундьо да изглежда като генерал, цялата сцена беше режисирана да внушава военщина!
В бързината обаче, Стоянов обърка тениските!
Вместо тениската с български ГЕРБ с лъвчето облече фирмената тениска на Кинтекс- спонсор на Радню?!
Отгоре на всичко телевизията на Радню я изтри с ИИ.
И малкото камъче обърна каруцата!🤓
16:11 09.08.2026
80 Кои всички
До коментар #77 от "Всички сме наясно,":Аде бегай ве мухъл
Коментиран от #83
16:12 09.08.2026
81 Мухахаха
До коментар #77 от "Всички сме наясно,":И кои всички една торба кресливи олигофрени начело с тъпирчев
16:13 09.08.2026
82 Дръта чанта
До коментар #71 от "Истината":И аз съм РУСКИ шпионин и 80% от България сме
16:15 09.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Специалист
Коментиран от #88
16:32 09.08.2026
85 идиоти вън
16:34 09.08.2026
86 ОБЕКТИВНИЯ
Рушняците пробват да видят какви
ще са реакциите!
Ще стане "играчка -плачка"
на края !
16:40 09.08.2026
87 Адмирал на изгорялата гемия
16:42 09.08.2026
88 Жалка работа
До коментар #84 от "Специалист":Е, как!? Имаме подводници, катери (гранична полиция), хеликоптери за следене и пияници... Велики сме! Двама пияндета обезвреждат бомба с фасове в устата!
16:43 09.08.2026
89 И пак никаква нота срещу Украйна
16:56 09.08.2026
90 Зайо Байо
16:56 09.08.2026
91 Да Да сега разбрах че Украйна не го
Възможно е този конкретен дрон да не е бил насочен преднамерено срещу България. Но никой все още не е дал убедителен отговор откъде е дошъл, кой го е изстрелял, какъв маршрут е следвал и защо е успял да достигне българска територия.
Днес е дрон-примамка. Утре може да бъде друг апарат. И ако следващият извърши точно попадение върху газопровод, компресорна или помпена станция, електроподстанция, пристанище, летище или военен обект, тогава обяснението „не е имало преднамерени действия срещу България“ няма да възстанови разрушената инфраструктура.
Затова въпросът не е само кой го е изпратил. Въпросът е: ЗАЩО НЕ СМЕ ГО ОТКРИЛИ И ПРОСЛЕДИЛИ НАВРЕМЕ?
Не можем да чакаме някой отвън да ни каже какво се е случило, нито да разчитаме на уверения и предположения. Особено когато обществото вече има сериозни въпроси към институциите за начина, по който се управляват публичните средства и обществените поръчки.
България се нуждае от многослойно ранно предупреждение и защита — радари за нисколетящи цели, пасивни сензори, радиоелектронно наблюдение, противодронни системи и постоянно наблюдение от въздуха и Черно море.
Газопроводите, компресорните станции, електроенергийната система, пристанищата, летищата и
16:58 09.08.2026
92 Да Да сега разбрах че
Не можем да чакаме някой отвън да ни каже какво се е случило, нито да разчитаме на уверения и предположения. Особено когато обществото има сериозни въпроси как се управляват публичните средства и обществените поръчки.
И тук стигаме до неприятната част — ПАРИТЕ.
Ако България иска истинска модернизация на отбраната и защитата на критичната си инфраструктура през следващите 10–15 години, трябва да мислим в мащаб от десетки милиарди долари. Според мен национална програма от порядъка на $100 МИЛИАРДА не е немислима, ако в нея влизат не само оръжия, а цялата система за национална сигурност и устойчивост.
Това означава многослойна ПВО и противодронна защита, радари за нисколетящи цели, пасивни сензори, радиоелектронно наблюдение и борба, самолети и безпилотни системи за наблюдение, защита на Черно море, модернизация на военните бази, комуникации, киберзащита и резервирани системи за критичната инфраструктура. Тези $100 милиарда не трябва да бъдат похарчени наведнъж и не трябва да се превръщат в поредната огромна сметка без контрол. Това трябва да бъде 10–15-годишна програма с прозрачно финансиране, парламентарен и независим контрол, ясни етапи и измерими резултати за всеки похарчен лев.
Защото най-скъпата система за сигурност понякога се оказва тази, която не сме изградили навреме.
17:01 09.08.2026
93 Да Да влезте и Помогнете
ADS-B Exchange – Live Map￼ — бих го сложил №1. Показва получените ADS-B/Mode-S сигнали без обичайното филтриране и има специален Military филтър. Самият ADS-B Exchange потвърждава, че ако военният самолет излъчва и има приемник в обсег, данните се показват.
Flightradar24￼ — №2 за сравнение. Има огромна мрежа от над 50 000 ADS-B приемника и понякога ще видиш самолет тук, който липсва в другата система.
OpenSky Network￼ — полезен като трети независим ADS-B източник и особено за последващ анализ/исторически данни.
MarineTraffic￼ — за Черно море бих го държал отворен паралелно. AIS показва движенията на корабите, когато предават; сателитният AIS може да допълва наземното покритие далеч от брега.
Към тях бих добавил официалните съобщения на българското и румънското МО и НАТО, защото именно там може впоследствие да се появят радарни данни или реконструкция на маршрута, които никога не са били публични в реално време.
За конкретния дрон край Кардам
Тук бих търсил назад във времето, не само „Live“. Ако инцидентът е сутринта на 9 август 2026 г., трябва да сравним приблизително същия времеви прозорец в ADS-B Excha
17:23 09.08.2026
94 Гост
17:28 09.08.2026
95 си пън
17:30 09.08.2026
96 Да погледнем ли
17:38 09.08.2026
97 Фокус мокус бокус
18:49 09.08.2026
98 Какви данни
19:12 09.08.2026
99 Покрай туй дронче
То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.
19:42 09.08.2026
100 Ти да видиш
Неофициальные данные оценивают максимальный обсег (дальность полета) украинского дрона-приманки «Майя» (Майя) примерно до 600 км, однако эта цифра не подтверждена официально. Аппарат весит около 25 кг и создан как фалшивая мишень для отвлечения ПВО./
Пак от там
Разстоянието от България до Украйна по въздушна линия е около 767 километра (до най-близките точки между двете държави). Ако се измерва от столицата София до украинската столица Киев, правото разстояние по въздух е приблизително 1025 километра.
Расъждения на Естествен Интелект>
Какво ни готвят по-дяволите
19:45 09.08.2026
101 ФАКТ
00:05 10.08.2026