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Ефтимов за дрона: Няма данни за преднамерени действия срещу България

Ефтимов за дрона: Няма данни за преднамерени действия срещу България

9 Август, 2026 15:00 1 293 101

  • емил ефтимов-
  • дрон-
  • взрив

Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип "Майя"

Ефтимов за дрона: Няма данни за преднамерени действия срещу България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма преднамерени действия срещу България, каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон.

Той уточни, че апаратът е бил примамка, тип "Майя".

Адмиралът каза още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите.

По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до пет килограма взривно вещество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дроня

    50 3 Отговор
    Кат видях колко е опоскана държавата и реших че няма нужда от преднамерени действия!

    15:02 09.08.2026

  • 2 Решетников изпрати послание към Радев!

    17 22 Отговор
    Да внимава какво прави!

    15:03 09.08.2026

  • 3 Евтин Евтинов

    40 2 Отговор
    Искаха да потопят надуваемата лодка, но не я намериха, щото беше с изпуснат въздух, сгънат а и прибрана в строго секретен склад.

    15:03 09.08.2026

  • 4 сделано в ссср

    6 27 Отговор
    за това се е разпаднал дрона

    15:04 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    49 2 Отговор
    Това, що кретен се яви от сутринта.....
    Как знаеш какви действия има, като акъл нямаш...?!
    Кой точно засече дрона, откъде тръгна, каква посока следваше...?!
    А...?!

    15:05 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Със сигурност

    21 6 Отговор
    е излетял от България!

    Коментиран от #44

    15:07 09.08.2026

  • 9 Янко

    45 3 Отговор
    Няма по големи смешници от военните в България

    Коментиран от #10, #11

    15:07 09.08.2026

  • 10 Чако

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "Янко":

    И от писачите!

    15:08 09.08.2026

  • 11 то само офицери

    38 1 Отговор

    До коментар #9 от "Янко":

    войници почти няма каква армия е това?

    15:08 09.08.2026

  • 12 факт

    30 1 Отговор
    Не съм виждал жив дрон и затова не мога да кажа дали е бил Майя или на Майя брат и. Само мога да цитирам една стара мъдрост: "Бия самара, за да се сети магарето". А вие, военните, на които това им е работата, тълкувайте, правете струвайте, но гледайте да няма истински нападения, че само това ни е дотрябвало. Така сме цъфнали и завързали, че едвам кретаме.

    15:08 09.08.2026

  • 13 Гергана Сотирова

    23 2 Отговор
    Е, като няма данни, питайте. Така, с питане, на мъжа ми няколко пъти оправиха жена му.

    Коментиран от #17

    15:08 09.08.2026

  • 14 Чиба

    29 1 Отговор
    Докага такива пияници ще бъдат на служба.?

    15:09 09.08.2026

  • 15 Сандо

    31 1 Отговор
    Значи,според адмиралът,да забравим и да простим,а!?Следствието приключи преди да е започнало - забравете!Нещастни подлоги,тия и да ги бият укрите пред всички с тояги ще са доволни и щастливи.Наистина на територията няма вече държава,а само някакви слуги на чужди господари.

    15:10 09.08.2026

  • 16 Смех

    31 1 Отговор
    Адмирал 🤣 С две гумени лодки и кораб трета употреба. Личен състав - 250! Адмирал!

    Коментиран от #23, #35

    15:12 09.08.2026

  • 17 Хахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гергана Сотирова":

    Хахаха....
    Трай, щото мислят че съм мръднал, така се хиля...

    15:12 09.08.2026

  • 18 Сандо

    22 1 Отговор
    Но имам един въпрос,който ме вълнува:Ами ако примамката украинска Майя беше примамила десетина руски дрона,от тия,дето цели цехове превръщат на пепел - тогава кой щеше да е виновен?

    15:12 09.08.2026

  • 19 Механик

    33 2 Отговор
    Чии е бил дрона, адмирале без флота? Защо примамката е носила 5 кила семтекс, и защо той се е взривил, генрале?
    Как дрон с максимален полет от 600 км, прелетя 1040 км? Как така руските РЕБ го отклониха, като тия системи работят с обсег 25 км, а от Украина до България са 1040 км. адмирале?
    Защо замазвате и потулвате? Къде ви е членчето 5? М?

    Коментиран от #30

    15:13 09.08.2026

  • 20 а бе

    24 1 Отговор
    На тоя адмирал къде му е лодката?🫣

    Коментиран от #36

    15:13 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бойко

    15 2 Отговор
    Прилича на дрона,който ме следеше в резиденцията!Питайте Мата Хари!

    15:15 09.08.2026

  • 23 6 милионна България

    28 1 Отговор

    До коментар #16 от "Смех":

    240 майцепродавеца с бронирани лимузини?

    15:16 09.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оставка

    24 1 Отговор
    некадърници..

    15:16 09.08.2026

  • 26 Адмирал на 3 фрегати строшени от 1957г

    21 1 Отговор
    Това е дрон разрушител на газопроводи.

    15:16 09.08.2026

  • 27 Представете си, ако дронъте беше руско

    21 2 Отговор
    или иранско производство, какво ли виене до небесата щеше да настане от същата тая измет, която сега се надпреварва да се изцепва, че няма никакъв проблем с укродрона и вторият опита за укросаботаж на газовата ни инфраструктура.

    Коментиран от #31

    15:16 09.08.2026

  • 28 мъкаааа

    21 1 Отговор
    Това безхаберие от военна страна,как е допуснат този дрон на българска територия,показва,че армията ни е толкова немощна,че вече няма накъде да е въоръжена сила.

    Коментиран от #32

    15:17 09.08.2026

  • 29 О, Морес

    15 1 Отговор
    Няма,няма нищо ! България е Примерния ученик на ЕС и НАТО ,всички "учители" ни хвалят и ни милват по главицата послушна !

    15:17 09.08.2026

  • 30 Задаваш излишни въпрости

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Тогава Путин щеше да е виновен и вече да сме задействали петия членчик.

    15:18 09.08.2026

  • 31 Украинците

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Представете си, ако дронъте беше руско":

    със сигурност щяа да пуснат руски ,или ирански,будала!

    Коментиран от #50

    15:18 09.08.2026

  • 32 мунчо

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "мъкаааа":

    ке ви спася!

    15:18 09.08.2026

  • 33 Все тая

    8 1 Отговор
    Пак ще псуваме Украйна и Зеленски

    Коментиран от #40

    15:18 09.08.2026

  • 34 Читател

    19 1 Отговор
    Адмирал на какво е този като нямаме никакъв флот.Карикатури.

    Коментиран от #39

    15:20 09.08.2026

  • 35 Още повече смях

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Смех":

    На гемията трета употреба и двете гумени лодки дарени ни от голямие ни "партньор" САЩ са назначени няколко "адмирала" като тоя и това не е майтап.

    15:20 09.08.2026

  • 36 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "а бе":

    Епа нема си човеко лодка. Тоя адмирал е без лодка. В България имаме много АДМИРАЛИ и всичките до един са пехотинци. Ама не са МОРСКИ пехотинци, а за пехотни пехотинци. Да не се объркате, че то положението е за ГИНЕС .

    15:21 09.08.2026

  • 37 Имали сме

    14 1 Отговор
    големи специалисти по дронове!

    15:21 09.08.2026

  • 38 Всички сме наясно,

    7 5 Отговор
    само Радню и шапкарите му използват дрончето да разпалят рашистка пропаганда в България и троловете им да активизирани по медиите, форумите и т.н.

    15:21 09.08.2026

  • 39 Писател

    15 2 Отговор

    До коментар #34 от "Читател":

    Този и още много като него са адмирали и генерали само на едни огромни заплати на наш гръб.

    15:21 09.08.2026

  • 40 Некой си

    16 1 Отговор

    До коментар #33 от "Все тая":

    Ние сме за псуване, че си унищожихме Майка България.

    Коментиран от #52

    15:21 09.08.2026

  • 41 az СВО Победа 81

    14 3 Отговор
    Евтимов, задействай чл. 5 на НАТО!

    Киев напада поредна държава член на НАТО, а НАТО спи!

    15:22 09.08.2026

  • 42 Защо

    9 2 Отговор
    не поканиха украински специалист?

    15:22 09.08.2026

  • 43 Троян

    15 2 Отговор
    Не мога да си обясня тоя на какво е адмирал. Само на язовир Голяма Желязна има 15 пъти по голям флот от флотата му. Само брегово артилерийско оръдие не съм виждал там. Но може и да има. Келеш.

    15:22 09.08.2026

  • 44 Муньо Крадев:

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Със сигурност":

    Ей го де е отсреща укроанклава Баба Алиновка.

    15:23 09.08.2026

  • 45 тоя адмирал

    9 3 Отговор
    без войска как ли се чувства като трябва да разговаря с истински военни от развитите държави?

    Коментиран от #48

    15:23 09.08.2026

  • 46 Румен

    4 3 Отговор
    Дрона падна в 08.10, в 16 разполагахме със снимков материал!

    15:24 09.08.2026

  • 47 нямаме дани

    10 5 Отговор
    Украйна ни нападна с дрон и го взриви върху нас.

    Коментиран от #60, #65

    15:24 09.08.2026

  • 48 най вероятно

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "тоя адмирал":

    както нашенските политици като се наложи да разговарят с колегите си от цивилизования Свят!

    15:26 09.08.2026

  • 49 ген щаб против държавата са тия

    16 3 Отговор
    Продажното генералче защо прикрива украинския тероризъм?И той ли е терористе пита напода?

    15:26 09.08.2026

  • 50 Абе "умен" простьо,

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Украинците":

    по твоята антилогика, щом е украински, значи е пуснат от руснци, пък нашите храбри атлантици се гънат пред Путин, ХАХАХАХА!

    15:26 09.08.2026

  • 51 Голям резил

    16 2 Отговор
    Адмирале,ненатовски дронове се взривяват в натовска държава.Какъвто ще да е,руски,украински,какво значение има?Задействайте се,ако имате какво да задействате де.Имам чувството че и да ни нападне цяла флотилия дронове,реакцията ви пак ще е същата.Вие ще се скриете в миша дупка но ние няма де да се скрием нали мишоци?

    15:28 09.08.2026

  • 52 Читател

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Некой си":

    Точен си ние имаме генерали,адмирали,професори, академици и полицаи а всички е в държавата.

    15:29 09.08.2026

  • 53 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    13 3 Отговор
    Тези натовские неможачи не могат да задействат никакой пяти членчик, а я мога да задействам по пят членчики накуп!

    Коментиран от #63

    15:30 09.08.2026

  • 54 Феникс

    9 2 Отговор
    Тоя да не е адмирал на флотилия от продънени рибарски лодки?

    15:32 09.08.2026

  • 55 Предлагаме

    10 1 Отговор
    България да нападне Украйна в отговор на вероломния дрон!

    Муньо, повеждай армията! Към Киев!

    15:33 09.08.2026

  • 56 Без име

    11 1 Отговор
    Нямали сме друга такава амеба сред офицерството.

    15:35 09.08.2026

  • 57 Румен

    2 4 Отговор
    Дрона е Майя!Имах такъв 2020 !С камера!

    15:35 09.08.2026

  • 58 Лустрация

    12 0 Отговор
    Нали имаше взрив и гъст черен дим ,сега пък примамка !!!!!

    15:35 09.08.2026

  • 59 Некадърен лъжец

    12 0 Отговор
    Този е пародия на всичко

    15:37 09.08.2026

  • 60 Искаха

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "нямаме дани":

    да си спрат газа за зимата!

    15:37 09.08.2026

  • 61 Тоя е адмирал на подводиницте ни,

    14 0 Отговор
    дето отдавна заминаха за скрап.

    15:37 09.08.2026

  • 62 Не ги отразявайте

    12 0 Отговор
    Тия са толкова жалки и смешни като започнат да правят малоумни изводи.Все едно да каже, няма данни, ако се полееш с вода, да не се намокриш.

    15:40 09.08.2026

  • 63 Олеся Илашчук друга украинска сексоложка

    13 3 Отговор

    До коментар #53 от "Наталия Кобилкина украинска сексоложка":

    Колежке, и аз мога да задействам по пят членчики накуп, ама Зельонката ме послал тука да го играя шефка на ДAHC и главна дипломатка в укропосоля.

    15:40 09.08.2026

  • 64 Писна ми

    9 3 Отговор
    Стига вече с този дрон! И едните пускат, и другите, ясно, но надали някой мисли да се занимава с нас. Само за присмех ставаме. За съжаление обаче, в тази суматоха грешки стават. Даже е за чудене, че още не е станало нещо по-сериозно. Какво е необходимо? Един отчаян, един луд, едно копче, миг невнимание, и този неразумен откачен свят отива на ....... си, там, където му е мястото!

    15:41 09.08.2026

  • 65 дрона

    2 12 Отговор

    До коментар #47 от "нямаме дани":

    е на путлер!!

    Коментиран от #75

    15:42 09.08.2026

  • 66 Факт

    6 8 Отговор
    Съвременните армии, служби имат оборудване което засича всяко движение,може НАТО да не са дали кодовете щото бг може да ги изгуби и да се окажат в КГБ,както направиха руснака Станишев и оня трактора,с едни секретни документи

    15:43 09.08.2026

  • 67 1234

    16 1 Отговор
    Отвличат вниманието на раята ,един път казват имало взрив,кмета на Кардам каза че бил силен взрива,други казват дрон примамка ,кой лъже,или всички вкупом

    15:47 09.08.2026

  • 68 Факт

    10 1 Отговор
    Дрон майя или прилича на такъв дрон има голяма разлика

    15:49 09.08.2026

  • 69 с тоя дрон

    12 2 Отговор
    бая кражба се прикрива...

    15:51 09.08.2026

  • 70 оня с коня

    12 1 Отговор
    Гербава подлога.

    15:52 09.08.2026

  • 71 Истината

    11 4 Отговор
    Тоя е поредния руски шпионин,навремето завърши военноморската академия на КГБ в Санкт Петербург

    Коментиран от #82

    15:52 09.08.2026

  • 72 Що за безмислици

    17 2 Отговор
    Няма преднамерени действия срещу България, каза във Варна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод падналия тази сутрин край Кардам дрон. Как разбрахте в министерството? Четете мисли? Или ако имаше преднамерени действия на Зеленски и компания, щяхте да бъдете уведомени за техните намерения? Що за безмислици!

    15:52 09.08.2026

  • 73 Е да

    15 3 Отговор
    Нема данни защото е окраински

    15:53 09.08.2026

  • 74 БЪЛГАРИН

    16 3 Отговор
    Всички окраинци вън от България

    15:53 09.08.2026

  • 75 Дрона

    13 3 Отговор

    До коментар #65 от "дрона":

    Е на зеллю

    15:54 09.08.2026

  • 76 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    Случая все повече заприличва на Петроханския.И тия се овъртяха като пиле в калчища като ония.Еднакви са.Само абревиатурата е друга.

    15:55 09.08.2026

  • 77 Всички сме наясно,

    6 9 Отговор
    само Радню и шапкарите му използват дрончето да разпалят рашистка пропаганда в България и троловете им да активизирани по медиите, форумите и т.н.

    Коментиран от #80, #81

    16:04 09.08.2026

  • 78 дядото

    12 1 Отговор
    какви миризливи щяхте да ги ядете,ако дрон-а бе руски

    16:09 09.08.2026

  • 79 Целият сценарий Д.Стоянов

    15 2 Отговор
    да се появи по тениска беше да се внуши на публиката колко е спешен моментът, когато украинско вероятно дронче падна в една нива около Кардам. Изкопа дупка с дълбочина 5 см

    Да има драматизъм и тролски вой- Украйна нападна България! Активирайте член 5 ти на НАТО!

    Рундьо да изглежда като генерал, цялата сцена беше режисирана да внушава военщина!

    В бързината обаче, Стоянов обърка тениските!
    Вместо тениската с български ГЕРБ с лъвчето облече фирмената тениска на Кинтекс- спонсор на Радню?!
    Отгоре на всичко телевизията на Радню я изтри с ИИ.
    И малкото камъче обърна каруцата!🤓

    16:11 09.08.2026

  • 80 Кои всички

    6 3 Отговор

    До коментар #77 от "Всички сме наясно,":

    Аде бегай ве мухъл

    Коментиран от #83

    16:12 09.08.2026

  • 81 Мухахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #77 от "Всички сме наясно,":

    И кои всички една торба кресливи олигофрени начело с тъпирчев

    16:13 09.08.2026

  • 82 Дръта чанта

    11 1 Отговор

    До коментар #71 от "Истината":

    И аз съм РУСКИ шпионин и 80% от България сме

    16:15 09.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Специалист

    14 1 Отговор
    Какъв е този адмирал без военен флот.Адмирал Ушаков адмирал Дьониц и т.н.Адмирале Евтимов не ни срамувай и веднага се пенсионирай

    Коментиран от #88

    16:32 09.08.2026

  • 85 идиоти вън

    11 1 Отговор
    Че е непреднамерен е ясно, но дрон с 5кг. взривно вещество, ако беше паднал непреднамерено в населено място, какви щеше да ги плещеш бе шапкар с пълна шапка пари всеки месец платени от бедния българин да го защитаваш бе?!?!?!? Я си скъсай пагоните бе....!!!!

    16:34 09.08.2026

  • 86 ОБЕКТИВНИЯ

    6 2 Отговор
    Аааа всичко е "СЛУЧАЙНО ОТКЛОНИЛ СЕ ДРОН"!
    Рушняците пробват да видят какви
    ще са реакциите!
    Ще стане "играчка -плачка"
    на края !

    16:40 09.08.2026

  • 87 Адмирал на изгорялата гемия

    9 1 Отговор
    този е бая жалко морско мекотело

    16:42 09.08.2026

  • 88 Жалка работа

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Специалист":

    Е, как!? Имаме подводници, катери (гранична полиция), хеликоптери за следене и пияници... Велики сме! Двама пияндета обезвреждат бомба с фасове в устата!

    16:43 09.08.2026

  • 89 И пак никаква нота срещу Украйна

    7 1 Отговор
    Късмет, че някой човек не артиса. Тогава пак нямаше да има преднамерени действия срещу България.

    16:56 09.08.2026

  • 90 Зайо Байо

    5 0 Отговор
    Ако беше руски , щеше друга песен да запее !

    16:56 09.08.2026

  • 91 Да Да сега разбрах че Украйна не го

    2 0 Отговор
    Кой точно е изпратил дрона и кой ще си признае? При подобни инциденти държавите и организациите могат да отричат участие, а установяването на произхода може да отнеме време. Българската сигурност не може да зависи от това дали някой ще поеме отговорност.

    Възможно е този конкретен дрон да не е бил насочен преднамерено срещу България. Но никой все още не е дал убедителен отговор откъде е дошъл, кой го е изстрелял, какъв маршрут е следвал и защо е успял да достигне българска територия.

    Днес е дрон-примамка. Утре може да бъде друг апарат. И ако следващият извърши точно попадение върху газопровод, компресорна или помпена станция, електроподстанция, пристанище, летище или военен обект, тогава обяснението „не е имало преднамерени действия срещу България“ няма да възстанови разрушената инфраструктура.

    Затова въпросът не е само кой го е изпратил. Въпросът е: ЗАЩО НЕ СМЕ ГО ОТКРИЛИ И ПРОСЛЕДИЛИ НАВРЕМЕ?

    Не можем да чакаме някой отвън да ни каже какво се е случило, нито да разчитаме на уверения и предположения. Особено когато обществото вече има сериозни въпроси към институциите за начина, по който се управляват публичните средства и обществените поръчки.

    България се нуждае от многослойно ранно предупреждение и защита — радари за нисколетящи цели, пасивни сензори, радиоелектронно наблюдение, противодронни системи и постоянно наблюдение от въздуха и Черно море.

    Газопроводите, компресорните станции, електроенергийната система, пристанищата, летищата и

    16:58 09.08.2026

  • 92 Да Да сега разбрах че

    3 0 Отговор
    Затова въпросът не е само кой го е изпратил. Въпросът е: ЗАЩО НЕ СМЕ ГО ОТКРИЛИ И ПРОСЛЕДИЛИ НАВРЕМЕ?

    Не можем да чакаме някой отвън да ни каже какво се е случило, нито да разчитаме на уверения и предположения. Особено когато обществото има сериозни въпроси как се управляват публичните средства и обществените поръчки.

    И тук стигаме до неприятната част — ПАРИТЕ.

    Ако България иска истинска модернизация на отбраната и защитата на критичната си инфраструктура през следващите 10–15 години, трябва да мислим в мащаб от десетки милиарди долари. Според мен национална програма от порядъка на $100 МИЛИАРДА не е немислима, ако в нея влизат не само оръжия, а цялата система за национална сигурност и устойчивост.

    Това означава многослойна ПВО и противодронна защита, радари за нисколетящи цели, пасивни сензори, радиоелектронно наблюдение и борба, самолети и безпилотни системи за наблюдение, защита на Черно море, модернизация на военните бази, комуникации, киберзащита и резервирани системи за критичната инфраструктура. Тези $100 милиарда не трябва да бъдат похарчени наведнъж и не трябва да се превръщат в поредната огромна сметка без контрол. Това трябва да бъде 10–15-годишна програма с прозрачно финансиране, парламентарен и независим контрол, ясни етапи и измерими резултати за всеки похарчен лев.

    Защото най-скъпата система за сигурност понякога се оказва тази, която не сме изградили навреме.

    17:01 09.08.2026

  • 93 Да Да влезте и Помогнете

    1 0 Отговор
    Черно море и района България–Румъния–Украйна бих гледал няколко независими публични източника едновременно, но с едно важно уточнение: малък военен/ударен дрон като падналия край Кардам почти сигурно няма да се вижда директно в публичните ADS-B сайтове. Те са много по-полезни за големи разузнавателни дронове и военни самолети.

    ADS-B Exchange – Live Map⁠￼ — бих го сложил №1. Показва получените ADS-B/Mode-S сигнали без обичайното филтриране и има специален Military филтър. Самият ADS-B Exchange потвърждава, че ако военният самолет излъчва и има приемник в обсег, данните се показват.
    Flightradar24⁠￼ — №2 за сравнение. Има огромна мрежа от над 50 000 ADS-B приемника и понякога ще видиш самолет тук, който липсва в другата система.
    OpenSky Network⁠￼ — полезен като трети независим ADS-B източник и особено за последващ анализ/исторически данни.
    MarineTraffic⁠￼ — за Черно море бих го държал отворен паралелно. AIS показва движенията на корабите, когато предават; сателитният AIS може да допълва наземното покритие далеч от брега.
    Към тях бих добавил официалните съобщения на българското и румънското МО и НАТО, защото именно там може впоследствие да се появят радарни данни или реконструкция на маршрута, които никога не са били публични в реално време.

    За конкретния дрон край Кардам

    Тук бих търсил назад във времето, не само „Live“. Ако инцидентът е сутринта на 9 август 2026 г., трябва да сравним приблизително същия времеви прозорец в ADS-B Excha

    17:23 09.08.2026

  • 94 Гост

    2 0 Отговор
    Партенки!

    17:28 09.08.2026

  • 95 си пън

    3 1 Отговор
    продажно евтино адмиралче на гумен флот,какви данни, искаш да ти го напишат ли осранците за провокацията

    17:30 09.08.2026

  • 96 Да погледнем ли

    2 0 Отговор
    Тук и там. Така изглежда колко

    17:38 09.08.2026

  • 97 Фокус мокус бокус

    1 0 Отговор
    Да не се окаже че е подхвърлен кьор фишек да има алабала пред НАТО съюзниците......коминтерни номера щом гръмнал като спукана гума а някой не са и чули от селото....хихи михи

    18:49 09.08.2026

  • 98 Какви данни

    3 0 Отговор
    да има, ненормалнико?

    19:12 09.08.2026

  • 99 Покрай туй дронче

    1 1 Отговор
    всички русофилки се възпалиха и се надпреварват коя е по русофилка!
    То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
    Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
    А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.

    19:42 09.08.2026

  • 100 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Данни за дрона от Изкуствен Интелект
    Неофициальные данные оценивают максимальный обсег (дальность полета) украинского дрона-приманки «Майя» (Майя) примерно до 600 км, однако эта цифра не подтверждена официально. Аппарат весит около 25 кг и создан как фалшивая мишень для отвлечения ПВО./
    Пак от там
    Разстоянието от България до Украйна по въздушна линия е около 767 километра (до най-близките точки между двете държави). Ако се измерва от столицата София до украинската столица Киев, правото разстояние по въздух е приблизително 1025 километра.
    Расъждения на Естествен Интелект>
    Какво ни готвят по-дяволите

    19:45 09.08.2026

  • 101 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Началник на отбрана я се грймни бе нещаснен антибълтарин за кого работшш ти?

    00:05 10.08.2026

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