Удинезе триумфира над Барселона и грабна трофея във „Фриули Венеция Джулия Къп“

На стадиона на Удинезе в сърцето на Фриули, Барселона инкасира поражение с 0:1 от амбициозния италиански тим в рамките на тристранния турнир „Фриули Венеция Джулия Къп“.

Турнирът, отличаващ се с иновативния си формат – мачове, състоящи се само от едно полувреме, противопостави три отбора: Удинезе, Барселона и Нотингам Форест. Италианците демонстрираха завидна форма, като първо надделяха над английския съперник с 1:0, а след това повториха успеха си и срещу именития испански гранд. Любопитно е, че Нотингам Форест също отстъпи на Барселона със същия резултат, което направи последния двубой решаващ за крайното класиране.

Съдбовният гол, който определи победителя в турнира, падна в 45-ата минута. След бърза и прецизна контраатака, защитата на Барселона се пропука – Томи Маркес не успя да реагира навреме, а Идриса Гей изведе Юсуф Байо, който хладнокръвно преодоля Войчех Шчесни и донесе радост на домакините. Това попадение се оказа достатъчно, за да осигури трофея на Удинезе.