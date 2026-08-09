Септември София посреща набралия инерция ЦСКА на националния стадион

Софийският сблъсък между Септември и ЦСКА приковава вниманието в четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 21:15 часа и ще бъде ръководена от Кристиян Колев.

Септември все още търси първа победа под ръководството на новия си старши треньор Симао Фрейташ. "Синьо-червените" започнаха с реми 1:1 срещу Арда, но след това отстъпиха последователно на Локомотив Пловдив с 1:2 и на Левски с 0:3. Септемврийци все още не могат да компенсират липсата на голмайстора си Бертран Фурие, който бе продаден наскоро в руския Урал.

ЦСКА влиза в мача на гребена на вълната от европейската победа с 3:0 над Макаби Тел Авив. Предвид реванша, в който не бива да се правят грешни стъпки, най-вероятно Христо Янев ще заложи на известна ротация срещу септемврийци, давайки титулярно място на футболисти с по-малко игрово време през кампанията дотук. "Червените" започнаха първенството с 0:0 срещу Славия, но след това записаха два последователниа успеха срещу Ботев Пловдив с 3:2 и Дунав с 2:1.

Последният мач между двата тима отново бе игран на Националния стадион "Васил Левски" в края на февруари тази година. Тогава Септември надделя над ЦСКА с 2:0 след попадения на Бертран Фурие и Николас Фонтейн.

Отворен за мача ще бъде единствено сектор А. Цените на пропуските са следните:

Стандартен билет - 15 евро

ВИП билет - 50 евро

Привържениците на Септември ще бъдат настанени в ложата на сектор А, като те ще могат да влизат през ВИП входа. Феновете на "армейците" ще заемат останалите места в сектора, влизайки през входове 1, 2 и 25. Билетите на място са в продажба след 16:00 часа на касата пред Националния стадион.