Отбор от Чемпиъншип иска 85 милиона паунда от Ман Ю за своя звезда

Матеуш Фернандеш е оценен на 85 милиона паунда от Уест Хем, разбра авторитетният италиански журналист - Фабрицио Романо.

Цената му е такава, въпреки изпадането на отбора в Чемпиъншип, защото договорът му е до 30 юни 2030-а. Сумата е фиксирана при среща между ръководството и лагера на 21-годишния португалец.

Манчестър Юнайтед е в контакт с представителите на полузащитника. Други отбори също го следят и се изкушават да влязат в спор за подписа му. През последния сезон новоизлюпеният португалски национал игра в 42 мача от всички турнири. В тях вкара 5 гола и направи 5 асистенции в рамките на 3511 минути на терена.