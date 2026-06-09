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Отбор от Чемпиъншип иска 85 милиона паунда от Ман Ю за своя звезда

Отбор от Чемпиъншип иска 85 милиона паунда от Ман Ю за своя звезда

9 Юни, 2026 06:16 533 0

  • матеуш фернандеш-
  • уест хем-
  • манчестър юнайтед-
  • трансфер-
  • футбол

Цената му е такава, въпреки изпадането на отбора в Чемпиъншип

Отбор от Чемпиъншип иска 85 милиона паунда от Ман Ю за своя звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Матеуш Фернандеш е оценен на 85 милиона паунда от Уест Хем, разбра авторитетният италиански журналист - Фабрицио Романо.

Цената му е такава, въпреки изпадането на отбора в Чемпиъншип, защото договорът му е до 30 юни 2030-а. Сумата е фиксирана при среща между ръководството и лагера на 21-годишния португалец.

Манчестър Юнайтед е в контакт с представителите на полузащитника. Други отбори също го следят и се изкушават да влязат в спор за подписа му. През последния сезон новоизлюпеният португалски национал игра в 42 мача от всички турнири. В тях вкара 5 гола и направи 5 асистенции в рамките на 3511 минути на терена.


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