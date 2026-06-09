Спортът по ТВ във вторник (9 юни)

Собственикът на „Славия” Венци Стефанов с коментар след нулевото равенство срещу „Левски”

“ Като видях, че няма смяна на треньора, не е Вили Вуцов, бях спокоен, че няма да загубим. Левски никога не е бил мерило за каквото и да било. Левски може да бие Черно море, в Стара Загора, където има "Полегнала е Тодора". Тук няма "Полегнала е Тодора". „