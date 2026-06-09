Спортът по ТВ във вторник (9 юни)

Диема спорт 3
05:00 Футбол: контрола, Испания - Перу
19:00 Футбол: контрола, Армения - Молдова
21:00 Футбол: контрола, Азербайджан - Сан Марино
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Габриел Диало - Адриан Манарино
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Талон Грикспор - Ботик ван де Зандсхулп
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Джеймс Маккейб - Зизу Бергс
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Тайс Богард - У Ибин
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Яник Ханфман - Александър Ковачевич
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Роман Сафиулин - Джовани Мпечи Перикар
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Ян-Ленард Щруф - Алекси Галарно
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Ник Кириос - Корентен Муте
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, III етап
Нова спорт
18:00 Футбол: Балтийска купа 2026, мач за 3-то място, Латвия - Фарьорски о-ви
Диема спорт 2
19:00 Футбол: Балтийска купа 2026, финал, Естония - Литва
Диема спорт
20:00 Футбол: контрола, Унгария - Казахстан
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Барселона" - "Тенерифе"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш, "Алмерия" - "Кастейон"
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