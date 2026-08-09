Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър?

Дрон пада край Кардам, държавата е на нокти, военнослужещи и техника се предислоцират по границата, а в пресцентъра на Министерския съвет кипи труд с „гумичката“ във Photoshop.

На фона на сериозен инцидент с паднал дрон край граничния пункт Кардам, общественото внимание в България беше неочаквано отклонено от един на пръв поглед комичен, но показателен пиар гаф. Главни действащи лица в него се оказаха министърът на отбраната Димитър Стоянов, държавната оръжейна компания „Кинтекс“ и правителственият пресцентър, чиято основна задача за деня се оказа дигиталното „изпиране“ на една тениска, пише БГНЕС.

Припомням, че в събота сутринта премиерът Румен Радев и министърът на отбраната дадоха извънреден брифинг след заседанието на Съвета по сигурност към МС. Темата на брифинга бе за падналия в 8.10 същата сутрин украински дрон-примамка край Кардам. Дронът навлязъл във въздушното ни пространство откъм Румъния, паднал и се взривил в слънчогледова нива, - за щастие без да причини щети по критичната инфраструктура или да застраши човешки животи.

Ситуацията налага спешно заседание в Министерския съвет, след което министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов слизат при медиите за извънредно изявление. Радев успокоява обществеността, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона, а Стоянов рапортува, че охраната на небето ни е засилена допълнително още от 31 юли заради сходни инциденти в съседна Румъния.

Именно по време на този телевизионен брифинг, излъчван на живо от медиите, зрителите забелязват нещо необичайно. Очевидно пристигнал по спешност, военният министър Димитър Стоянов застава пред камерите не в строг костюм, а по тениска. По-интересен обаче е надписът на нея – тя е брандирана с логото на държавната компания за търговия със специална продукция „Кинтекс“.

Истинският абсурд настъпва малко по-късно, когато пресцентърът на Министерския съвет изпраща официално съобщение и снимки от събитието до медиите. На изпратените кадри тениската на министър Стоянов вече е безупречно и чисто бяла, и логото на оръжейния търговец мистериозно е изчезнало.