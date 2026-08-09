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Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър?

Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър?

9 Август, 2026 13:37 4 252 84

  • димитър стоянов-
  • тениска-
  • надпис-
  • кинтекс

На фона на сериозен инцидент с паднал дрон край граничния пункт Кардам, общественото внимание в България беше неочаквано отклонено от един на пръв поглед комичен, но показателен пиар гаф

Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър? - 1
Снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон пада край Кардам, държавата е на нокти, военнослужещи и техника се предислоцират по границата, а в пресцентъра на Министерския съвет кипи труд с „гумичката“ във Photoshop.

На фона на сериозен инцидент с паднал дрон край граничния пункт Кардам, общественото внимание в България беше неочаквано отклонено от един на пръв поглед комичен, но показателен пиар гаф. Главни действащи лица в него се оказаха министърът на отбраната Димитър Стоянов, държавната оръжейна компания „Кинтекс“ и правителственият пресцентър, чиято основна задача за деня се оказа дигиталното „изпиране“ на една тениска, пише БГНЕС.

Припомням, че в събота сутринта премиерът Румен Радев и министърът на отбраната дадоха извънреден брифинг след заседанието на Съвета по сигурност към МС. Темата на брифинга бе за падналия в 8.10 същата сутрин украински дрон-примамка край Кардам. Дронът навлязъл във въздушното ни пространство откъм Румъния, паднал и се взривил в слънчогледова нива, - за щастие без да причини щети по критичната инфраструктура или да застраши човешки животи.

Ситуацията налага спешно заседание в Министерския съвет, след което министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов слизат при медиите за извънредно изявление. Радев успокоява обществеността, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона, а Стоянов рапортува, че охраната на небето ни е засилена допълнително още от 31 юли заради сходни инциденти в съседна Румъния.

Именно по време на този телевизионен брифинг, излъчван на живо от медиите, зрителите забелязват нещо необичайно. Очевидно пристигнал по спешност, военният министър Димитър Стоянов застава пред камерите не в строг костюм, а по тениска. По-интересен обаче е надписът на нея – тя е брандирана с логото на държавната компания за търговия със специална продукция „Кинтекс“.

Истинският абсурд настъпва малко по-късно, когато пресцентърът на Министерския съвет изпраща официално съобщение и снимки от събитието до медиите. На изпратените кадри тениската на министър Стоянов вече е безупречно и чисто бяла, и логото на оръжейния търговец мистериозно е изчезнало.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    49 3 Отговор
    А, сега ли забелезАхте, че снимката от предния Ви материал е "изпрана" 😀❗

    13:39 09.08.2026

  • 2 Натовското говеждо

    31 26 Отговор
    Е сменил тениската.

    Коментиран от #6

    13:39 09.08.2026

  • 3 Овчар

    59 9 Отговор
    По интересно е кой трие паметта на българите от близо почти 40 г.. В началото ще е лош шлюз после и вие ще бъдете наказани подобаващо ..!

    Коментиран от #11, #83

    13:40 09.08.2026

  • 4 Кинтекс е на милиционерите от ДС!

    70 8 Отговор
    Всички са завършили в Москва, на Люблянка 33, централата на КГБ!

    Коментиран от #9

    13:43 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А стига вече

    24 30 Отговор

    До коментар #2 от "Натовското говеждо":

    Времето ви да злобеете изтече

    13:45 09.08.2026

  • 7 Голям

    41 7 Отговор
    акъл ? Да правиш реклама на война , на смърт....

    13:46 09.08.2026

  • 8 Мунчо и компания

    69 8 Отговор
    крадци, неможачи и престъпници тотално доунищожиха територията заедно с блеещото стадо...

    13:47 09.08.2026

  • 9 Интересно ти пък

    9 22 Отговор

    До коментар #4 от "Кинтекс е на милиционерите от ДС!":

    Изобщо нещо си направил някой път

    Коментиран от #43

    13:48 09.08.2026

  • 10 Горкия Министър !

    53 6 Отговор
    Не може да Си Купи !

    Дори и Тениска !

    Кара !

    На Подаяния !

    13:48 09.08.2026

  • 11 Те не просто трият историята на България

    34 21 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Те я подменят с нова. В украйна направо изгориха истинската история и сътвориха нова по същия начин както в македония. Запада си мълчи а западните народи са наивни хорица. И така изтритото изтрито и вече го няма.

    Коментиран от #15, #16

    13:52 09.08.2026

  • 12 версия хх

    29 4 Отговор
    Незабелязано е облякъл тениската наопъки :).

    13:53 09.08.2026

  • 13 Оня с коня

    18 38 Отговор
    На следващите които "чукат на вратата" Бат Бойко ще ги ИЗРИНЕ всичките Радевци и прилежащите им "калинки" за да влезе БГ в Правия Път.

    Коментиран от #44

    13:56 09.08.2026

  • 14 Верно ли бе

    33 6 Отговор
    Тази бяла тениска е задължителна част от униформата на всеки български военнослужещ в съвременната българска " армия". И е много важен елемент . " И защо ? С какво би помогнала една най - обикновена бяла тениска ? - би запитал някой незапознат . Тя е много важна , защото при най - малкото съмнение за някаква опасност веднага се съблича и се използва като " бяло знаме " . Тоест предавам се. При съставянето в момента на българската " армия " , това е единственото спасение и шанс за оцеляване. Затова е задължителна част от униформата.

    Коментиран от #18

    13:58 09.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 10 Отговор

    До коментар #11 от "Те не просто трият историята на България":

    Западът НЕ си мълчи❗
    Той подменя историята ни❗
    Че и географията ни-
    България била в Източна Европа🤔
    А тя е там точно колкото
    Плевен е в Източна България ❗

    13:59 09.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 4 Отговор

    До коментар #11 от "Те не просто трият историята на България":

    А дори Чамова-та дъска мЕнистЕр поВънкашните работи обяви, че
    БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-МАЛКАТА СТРАНА В ЕС
    🫪🫪🫪🫪
    А тя е в първата 1/3 ❗

    Коментиран от #62

    14:01 09.08.2026

  • 17 кажи му руzcлямил

    23 8 Отговор
    и нищо повече

    14:09 09.08.2026

  • 18 в кеча

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Верно ли бе":

    се бело бельо си носил

    Коментиран от #20

    14:10 09.08.2026

  • 19 Кинтекс

    44 1 Отговор
    Беше фирма на службите по времето на соца, занимаваше се с износ на оръжие, и транзит на дрога от Азия за Европа! Това е фирма на ДС о Татово време!

    14:10 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    37 1 Отговор
    Оня куфар Ангел Найденов им е раздал рекламни тениски, от както го назначиха като куфар в Кинтекс! Завършил е военноморското училище и до там, не е служил във ВМС и му се губят 30 г. от биографията! Само тъпак може да го назначи в това ВТО, където не разбира нищо и фирмата не работи с кораби, подводници, корабна и брегова артилерия, от които има някакво понятие биологичния отпадък!

    Коментиран от #32

    14:18 09.08.2026

  • 22 НРБ

    51 1 Отговор
    Препоръчвам на военния министър никога, ама никога да не се появява в такъв плажен вид на пресконференция...срам и резил !!!
    В чанта винаги да има панталон, риза, вратовръзка, черни обувки...има служебна кола и няма проблем да ги носи. Всеки министър в кабинета си има стая за освежаване и отдих...там също трябва да има костюм, риза и т.н Обикновени служители от спец службите имат подходящи такива дрехи в службите си, а военен министър е недопустимо да е облечен с тениска и джапанки!!!!

    Коментиран от #33, #35, #41, #84

    14:19 09.08.2026

  • 23 Хубави роботи

    37 2 Отговор
    ама радкини. Излагате се от тъпотия от гаф на гаф

    14:19 09.08.2026

  • 24 грийн сокс

    34 1 Отговор
    Добре че не пишеше КЕШ на тениската, защото няма изтриване - КЕШ-а е мой и само аз го барам.

    14:21 09.08.2026

  • 25 Феникс

    35 3 Отговор
    Кинитекс бълва оръжие като за последно към украйна, а няма политик който е бил на власт, и да не е бил на хранилката! Като започнем от Борисов, минем през Нинова и приключм със прогресивистите!

    14:21 09.08.2026

  • 26 нимой ги сваля от бубайко ти

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ууууууиуу":

    да го натегна 🤡

    14:21 09.08.2026

  • 27 Наблюдател

    20 1 Отговор
    Много непрофесионално. Можеха да му сложат главата на някой с костюм. А ако не се справят с фотошоп, има и AI за тази работа.

    14:29 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 резил и простотия

    32 3 Отговор
    Дайте да му купиме един костюм на това селянче - отпускарче ?!

    14:33 09.08.2026

  • 30 строй се преброй се

    31 3 Отговор
    Ама даже и тениски не си купуваме, квото подарят...Лисва фрапето към джапанките, здраве желаем!

    14:34 09.08.2026

  • 31 Отчаян пр

    34 2 Отговор
    Прогресивен тип. Той излязаъл с рекламна пижама. Като оная с голото рамо в мюсюлманска страна.
    Капацитети

    14:36 09.08.2026

  • 32 хранилката

    28 2 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Хахах, ма той не е отишъл там да работи на тия години /пенсия/ - отишъл е да взима заплата, даже се съмнявам, че въобще ходи на работа...води се там в един списък и всеки месец му капе. Обилно.

    14:36 09.08.2026

  • 33 простотията не може да се скрие

    22 2 Отговор

    До коментар #22 от "НРБ":

    Без мозък. Кретен. Кинтекс. Не го е срам.

    14:37 09.08.2026

  • 34 Тоя е кх

    25 2 Отговор
    повече от колкото си мислим. Бил министър, а. Гаси и чучелото

    14:38 09.08.2026

  • 35 А бе ге

    24 2 Отговор

    До коментар #22 от "НРБ":

    Не е за първи път на наш военен министър такъв гаф...
    Един бивш такъв кацна чак у Щатите с жълта рекламна торбичка на BILLA в ръка посрещан на летището ,кога ходи да ,,пазари" F-ките...

    14:40 09.08.2026

  • 36 Човечеца

    18 1 Отговор
    Е пенсионна възраст.. Интересно всички министри на отбраната напоследък са дементен тип. Поне се е облкъш

    14:40 09.08.2026

  • 37 ВВСар

    15 2 Отговор
    ТО ми т€ то $и € от $€ло...,Другарит€ от "КИНТ€К$"(КИНТИ ЗА НАШИТ€ Хора) ПОДАРИЛИ му т€ни$ка И ДАВАЙ мини $тър ч€то ДА $€ ПОКАЖ€!
    мом ч€ то НАПУСНА СЕЛО, НО СЕЛОТО НИКОГА го НАПУСНА!
    ми т€ то-$€Х(кр€тарката) НА Бат р"ум€н" БО(га)ТАШ, $и о$тава НАЙ -ГОЛ€МИЯТ МА З€Н БЛИ ЗАЧ В ИСТОРИЯТА НА ВВС!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    14:41 09.08.2026

  • 38 Джони

    20 13 Отговор
    По-добре с тениска с надпис Кинтекс, отколкото сниман като хипопотам върху спалня ,отрупан с пачки, кюлчета и пистолет.

    14:42 09.08.2026

  • 39 Да питам само

    21 1 Отговор
    Митьо СМСа колко процента дялово учстие има в Кинтекс?

    14:43 09.08.2026

  • 40 Ваня

    16 1 Отговор
    Интересно ми е от къде идва той? На море ли е бил ??? Във Варна да не е бил, или в околността?

    Коментиран от #42

    14:47 09.08.2026

  • 41 Боруна Лом

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "НРБ":

    ТАМ В СТАЯТА ИМА САМО ДИВАН, ТЕЛЕВИЗИЯ И ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК И ЗДРАВИ КОЛЕЖКИ ОТ ИНФООТДЕЛА

    14:49 09.08.2026

  • 42 Ами

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ваня":

    Май е бил в кен ефа и е дотърчал право от там

    14:57 09.08.2026

  • 43 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно ти пък":

    Прави купчинки като теб

    14:58 09.08.2026

  • 44 Чако

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с коня":

    Врабка, пак си се насочил в грешна посока! Бат Бойко ти скоро няма да му е до избори!

    14:59 09.08.2026

  • 45 Ох ,Боже

    10 3 Отговор
    Кинтекс навремето изнасяха амфетамини от завода в Дупница за арабите.

    Коментиран от #51

    15:00 09.08.2026

  • 46 Радев лъжец .

    14 4 Отговор
    Кой лъжеш ти бе .
    Нас който те избрахме ли бе .
    Изчадие недно. .

    Коментиран от #48

    15:00 09.08.2026

  • 47 Янко

    14 1 Отговор
    До сега за 37 години военния министър на България задължително трябва да е чобанин

    15:03 09.08.2026

  • 48 Чако

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "Радев лъжец .":

    Пийни студена водица! С тези емоции в тази горещина внимавай!

    Коментиран от #50

    15:04 09.08.2026

  • 49 Стоянов

    23 4 Отговор
    въобще не е трябвало да ходи по тениска . Тези хора нямат ли си протокол и резервни сака. така е като електоратът избира селски момчета без култура. Външната с разголени рамена, а вече я обличат като монахиня. Истината е, че от 100 дни гледаме провал след провал на този руски сбирщайн! Борисов е прав, че управляват примитивно.

    15:04 09.08.2026

  • 50 начекнътиа

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Чако":

    пий топла фанта

    15:09 09.08.2026

  • 51 Дупничанин

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ох ,Боже":

    Баш така беше. Не знам що са ти ударили минуси.

    15:17 09.08.2026

  • 52 ВВСар

    9 0 Отговор
    р"ум€н" НА$КОРО НАЗНАЧИ В БОРДА НА "КИНТ€К$" РАК€ТОНО$ИТ€ЛЯТ $и-другарят
    "ан г€л" най д€н OFF! ПО$Л€ДНИЯТ Б€Ш€ Ж€Н€Н ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р"ум€н", И ПРЕЗ 2014г. КАТО мини $тър на О(т)БРАНАТА НАЗНАЧИ КАР МА ЗЪ фат ма ка ЗА "командир" на ВВС!
    ПРЕЗ 2023г. $ЛУЖ€БНОТО ПРАВИТ€Л$ТВО НА Mr. К€Ш НАЗНАЧИ щ€рката на "ан г€л" най д€н OFF
    ЗА по$ланик в РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ! ТАКА "Щ€" $€ ОПРАВИМ-В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ ТОВАРИЩИ!

    Коментиран от #55, #58

    15:21 09.08.2026

  • 53 зануляването е необратимо

    12 1 Отговор
    Абе тия дали всичките не са с акъла на тоя с тенискта от кинтекс.

    15:21 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 жалка история

    10 0 Отговор

    До коментар #52 от "ВВСар":

    Отврат !

    15:25 09.08.2026

  • 56 Всички сме наясно,

    9 5 Отговор
    само Радню и шапкарите му използват дрончето да разпалят рашистка пропаганда в България и троловете им да активизирани по медиите, форумите и т.н.

    Коментиран от #57

    15:36 09.08.2026

  • 57 Чако

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Всички сме наясно,":

    Вие всичките дето сте наясно сте една стая народ!

    15:38 09.08.2026

  • 58 Чако

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "ВВСар":

    Стига бе старшина, престани!

    Коментиран от #68, #71

    15:39 09.08.2026

  • 59 Голям

    4 1 Отговор
    Праз.
    Супер новина.като всичките ви групости

    15:40 09.08.2026

  • 60 Идеята Д. Стоянов

    12 1 Отговор
    да се появи по тениска беше да се внуши на публиката колко е спешен моментът, когато украинско вероятно дронче падна в една нива около Кардам. Изкопа дупка с дълбочина 5 см

    Да има драматизъм и тролски вой- Украйна нападна България! Активирайте член 5 ти на НАТО!

    Рундьо да изглежда като генерал, цялата сцена беше режисирана да внушава военщина!

    В бързината обаче, Стоянов обърка тениските!
    Вместо тениската с български ГЕРБ с лъвчето облече фирмената тениска на Кинтекс- спонсор на Радню?!
    Отгоре на всичко телевизията на Радню я изтри с ИИ.
    И малкото камъче обърна каруцата!🤓

    15:46 09.08.2026

  • 61 Една тениска

    12 0 Отговор
    провали целия замисъл на Фатмака!

    Язък за загрижено - отговорната му физиономия, когато с кахърно- обвинителен тон обясняваше за подлия дрон, нападнал България!

    И драмата се превърна във фарс!

    Коментиран от #63, #73

    15:51 09.08.2026

  • 62 глух

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Предлагам на нашата външна мин. да и казваме "Талаша" от чам остава най ненужния талаш

    15:59 09.08.2026

  • 63 Чако

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Една тениска":

    Ти от мирчевите ли си или от костаците?

    Коментиран от #64

    16:17 09.08.2026

  • 64 Бако

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Чако":

    От Шишевите на Муньо и Копринката днес май си само ти.

    Коментиран от #65

    16:24 09.08.2026

  • 65 Чако

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бако":

    Имат ми доверие - оставят ме сам! А Вие сте много ама с ниско КПД!!!

    16:45 09.08.2026

  • 66 гласоподавател

    0 2 Отговор
    Защо не? Ако е с чиста и спретната бяла фанелка, в тия горещини, това е не само нормално, но и препоръчително! Стига с тия задявки, особено когато ни е нужно да разберем, колко отговорни са управляващите, по отношение на отбраната ни! За съжаление, някои от тях макар и военни, не оценяват факта, че можем да избираме най боеспособните оръжия, за въоръжаването си!

    16:51 09.08.2026

  • 67 Дика

    5 0 Отговор
    Измъкнали са го от леглото, това му е тениската за спане на тоя фъфлек.

    16:53 09.08.2026

  • 68 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Чако":

    Моят "мъж"- р.р. € натов$ки Г € Йрал, а $инът ми -мамин $трахилчо жив€€ в $ащ..,
    Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
    Българ$кото БКП(ПБ) и ам€рикан$кото БКП, РЪКА ЗА РЪКА ПР€З В€КОВ€Т€!

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #69

    16:54 09.08.2026

  • 69 Чако

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Пак ли бе старшина???

    Коментиран от #75

    16:57 09.08.2026

  • 70 Шоо

    9 0 Отговор
    А можеше и по джапанки и с надпис efbet. Льольо.

    16:59 09.08.2026

  • 71 ДОЧУТО

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Чако":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    16:59 09.08.2026

  • 72 Бате Георги

    5 0 Отговор
    Следващия път Рундьо по потник, сбирщайн отвсякъде.

    17:00 09.08.2026

  • 73 Какво се крие зад тениската на кинтекс

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Една тениска":

    Сега тоя кретенчо да каже кой му подари тениската от Кинтекс.др.Найденов ли ,дето дъщеря му я прати министър председателя за посланик в Австрия или кой ? Тениската от Кинтекс е достатъчна да говори за обвързаностите и зависимостите в корумпираната и продажна мафиотска власт. Така ли ще се борят с корупцията. Какво да каже обикновения Българин , обикновените български младежи ,които се чудят как да свържат двата края и не се занимават с политика и нагаждачество. Които презират връзкарството.
    Които наивно повярваха в лъжата. Които ги е срам от юристконсули да станат конституционни съдии.

    17:02 09.08.2026

  • 74 Фатмака си е фатмак

    4 0 Отговор
    И така цял живот. Пък ако ще и да стане министър на фатмаците или, пази Боже, президент. На мен ако ми дадат такава фланелка ще си я нося на вилата кога си плевя хортензиите, ама в града няма да се появявам с нея.

    17:05 09.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ганев

    2 4 Отговор
    ИЗПИТВАМ...ГОЛЯМО ЗАДОВОЛСТВО...И...КЕФ...ДА ГЛЕДАМ...КАК...ЗЛОБИТЕ...СЕ ПЕНЯВЯТ....А РАДЕВ...СИ ВЪРВИ НАПРЕД

    17:29 09.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "ганев":

    ....НА БОКЛУКА...СЕ ИЗХВЪРЛЯ....САМО БОКЛУК

    Коментиран от #80

    17:33 09.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ПБ-Пъл€н Боклук!

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    ПБ-Пъл€н Боклук! ПБ-Пъл€н Боклук! ПБ-Пъл€н Боклук!

    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    17:49 09.08.2026

  • 81 Ламби

    2 0 Отговор
    Щеше да е смешно, ако не беше трагично! Изтъркан лаф, ама точно на мястото си.

    17:53 09.08.2026

  • 82 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Логото е на тениската не на "гърдите на военния министър". Научете се да пишете правилно и ако е възможно без правописни грешки.

    20:04 09.08.2026

  • 83 Цитирам един "класик"

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Трият, ама все се намира някой да им напомни...

    21:13 09.08.2026

  • 84 Трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "НРБ":

    И акъл да има

    21:45 09.08.2026

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