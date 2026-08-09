Мистерията с бялата тениска: Кой изтри логото на „Кинтекс“ от гърдите на военния министър?

Дрон пада край Кардам, държавата е на нокти, военнослужещи и техника се предислоцират по границата, а в пресцентъра на Министерския съвет кипи труд с „гумичката“ във Photoshop.
На фона на сериозен инцидент с паднал дрон край граничния пункт Кардам, общественото внимание в България беше неочаквано отклонено от един на пръв поглед комичен, но показателен пиар гаф. Главни действащи лица в него се оказаха министърът на отбраната Димитър Стоянов, държавната оръжейна компания „Кинтекс“ и правителственият пресцентър, чиято основна задача за деня се оказа дигиталното „изпиране“ на една тениска, пише БГНЕС.
Припомням, че в събота сутринта премиерът Румен Радев и министърът на отбраната дадоха извънреден брифинг след заседанието на Съвета по сигурност към МС. Темата на брифинга бе за падналия в 8.10 същата сутрин украински дрон-примамка край Кардам. Дронът навлязъл във въздушното ни пространство откъм Румъния, паднал и се взривил в слънчогледова нива, - за щастие без да причини щети по критичната инфраструктура или да застраши човешки животи.
Ситуацията налага спешно заседание в Министерския съвет, след което министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов слизат при медиите за извънредно изявление. Радев успокоява обществеността, че се прави всичко възможно да се установи типът на дрона, а Стоянов рапортува, че охраната на небето ни е засилена допълнително още от 31 юли заради сходни инциденти в съседна Румъния.
Именно по време на този телевизионен брифинг, излъчван на живо от медиите, зрителите забелязват нещо необичайно. Очевидно пристигнал по спешност, военният министър Димитър Стоянов застава пред камерите не в строг костюм, а по тениска. По-интересен обаче е надписът на нея – тя е брандирана с логото на държавната компания за търговия със специална продукция „Кинтекс“.
Истинският абсурд настъпва малко по-късно, когато пресцентърът на Министерския съвет изпраща официално съобщение и снимки от събитието до медиите. На изпратените кадри тениската на министър Стоянов вече е безупречно и чисто бяла, и логото на оръжейния търговец мистериозно е изчезнало.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:39 09.08.2026
2 Натовското говеждо
Коментиран от #6
13:39 09.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #11, #83
13:40 09.08.2026
4 Кинтекс е на милиционерите от ДС!
Коментиран от #9
13:43 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А стига вече
До коментар #2 от "Натовското говеждо":Времето ви да злобеете изтече
13:45 09.08.2026
7 Голям
13:46 09.08.2026
8 Мунчо и компания
13:47 09.08.2026
9 Интересно ти пък
До коментар #4 от "Кинтекс е на милиционерите от ДС!":Изобщо нещо си направил някой път
Коментиран от #43
13:48 09.08.2026
10 Горкия Министър !
Дори и Тениска !
Кара !
На Подаяния !
13:48 09.08.2026
11 Те не просто трият историята на България
До коментар #3 от "Овчар":Те я подменят с нова. В украйна направо изгориха истинската история и сътвориха нова по същия начин както в македония. Запада си мълчи а западните народи са наивни хорица. И така изтритото изтрито и вече го няма.
Коментиран от #15, #16
13:52 09.08.2026
12 версия хх
13:53 09.08.2026
13 Оня с коня
Коментиран от #44
13:56 09.08.2026
14 Верно ли бе
Коментиран от #18
13:58 09.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Те не просто трият историята на България":Западът НЕ си мълчи❗
Той подменя историята ни❗
Че и географията ни-
България била в Източна Европа🤔
А тя е там точно колкото
Плевен е в Източна България ❗
13:59 09.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Те не просто трият историята на България":А дори Чамова-та дъска мЕнистЕр поВънкашните работи обяви, че
БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-МАЛКАТА СТРАНА В ЕС
А тя е в първата 1/3 ❗
Коментиран от #62
14:01 09.08.2026
17 кажи му руzcлямил
14:09 09.08.2026
18 в кеча
До коментар #14 от "Верно ли бе":се бело бельо си носил
Коментиран от #20
14:10 09.08.2026
19 Кинтекс
14:10 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перо
Коментиран от #32
14:18 09.08.2026
22 НРБ
В чанта винаги да има панталон, риза, вратовръзка, черни обувки...има служебна кола и няма проблем да ги носи. Всеки министър в кабинета си има стая за освежаване и отдих...там също трябва да има костюм, риза и т.н Обикновени служители от спец службите имат подходящи такива дрехи в службите си, а военен министър е недопустимо да е облечен с тениска и джапанки!!!!
Коментиран от #33, #35, #41, #84
14:19 09.08.2026
23 Хубави роботи
14:19 09.08.2026
24 грийн сокс
14:21 09.08.2026
25 Феникс
14:21 09.08.2026
26 нимой ги сваля от бубайко ти
До коментар #20 от "Ууууууиуу":да го натегна 🤡
14:21 09.08.2026
27 Наблюдател
14:29 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 резил и простотия
14:33 09.08.2026
30 строй се преброй се
14:34 09.08.2026
31 Отчаян пр
Капацитети
14:36 09.08.2026
32 хранилката
До коментар #21 от "Перо":Хахах, ма той не е отишъл там да работи на тия години /пенсия/ - отишъл е да взима заплата, даже се съмнявам, че въобще ходи на работа...води се там в един списък и всеки месец му капе. Обилно.
14:36 09.08.2026
33 простотията не може да се скрие
До коментар #22 от "НРБ":Без мозък. Кретен. Кинтекс. Не го е срам.
14:37 09.08.2026
34 Тоя е кх
14:38 09.08.2026
35 А бе ге
До коментар #22 от "НРБ":Не е за първи път на наш военен министър такъв гаф...
Един бивш такъв кацна чак у Щатите с жълта рекламна торбичка на BILLA в ръка посрещан на летището ,кога ходи да ,,пазари" F-ките...
14:40 09.08.2026
36 Човечеца
14:40 09.08.2026
37 ВВСар
мом ч€ то НАПУСНА СЕЛО, НО СЕЛОТО НИКОГА го НАПУСНА!
ми т€ то-$€Х(кр€тарката) НА Бат р"ум€н" БО(га)ТАШ, $и о$тава НАЙ -ГОЛ€МИЯТ МА З€Н БЛИ ЗАЧ В ИСТОРИЯТА НА ВВС!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
14:41 09.08.2026
38 Джони
14:42 09.08.2026
39 Да питам само
14:43 09.08.2026
40 Ваня
Коментиран от #42
14:47 09.08.2026
41 Боруна Лом
До коментар #22 от "НРБ":ТАМ В СТАЯТА ИМА САМО ДИВАН, ТЕЛЕВИЗИЯ И ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК И ЗДРАВИ КОЛЕЖКИ ОТ ИНФООТДЕЛА
14:49 09.08.2026
42 Ами
До коментар #40 от "Ваня":Май е бил в кен ефа и е дотърчал право от там
14:57 09.08.2026
43 Ами
До коментар #9 от "Интересно ти пък":Прави купчинки като теб
14:58 09.08.2026
44 Чако
До коментар #13 от "Оня с коня":Врабка, пак си се насочил в грешна посока! Бат Бойко ти скоро няма да му е до избори!
14:59 09.08.2026
45 Ох ,Боже
Коментиран от #51
15:00 09.08.2026
46 Радев лъжец .
Нас който те избрахме ли бе .
Изчадие недно. .
Коментиран от #48
15:00 09.08.2026
47 Янко
15:03 09.08.2026
48 Чако
До коментар #46 от "Радев лъжец .":Пийни студена водица! С тези емоции в тази горещина внимавай!
Коментиран от #50
15:04 09.08.2026
49 Стоянов
15:04 09.08.2026
50 начекнътиа
До коментар #48 от "Чако":пий топла фанта
15:09 09.08.2026
51 Дупничанин
До коментар #45 от "Ох ,Боже":Баш така беше. Не знам що са ти ударили минуси.
15:17 09.08.2026
52 ВВСар
"ан г€л" най д€н OFF! ПО$Л€ДНИЯТ Б€Ш€ Ж€Н€Н ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р"ум€н", И ПРЕЗ 2014г. КАТО мини $тър на О(т)БРАНАТА НАЗНАЧИ КАР МА ЗЪ фат ма ка ЗА "командир" на ВВС!
ПРЕЗ 2023г. $ЛУЖ€БНОТО ПРАВИТ€Л$ТВО НА Mr. К€Ш НАЗНАЧИ щ€рката на "ан г€л" най д€н OFF
ЗА по$ланик в РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ! ТАКА "Щ€" $€ ОПРАВИМ-В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ ТОВАРИЩИ!
Коментиран от #55, #58
15:21 09.08.2026
53 зануляването е необратимо
15:21 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 жалка история
До коментар #52 от "ВВСар":Отврат !
15:25 09.08.2026
56 Всички сме наясно,
Коментиран от #57
15:36 09.08.2026
57 Чако
До коментар #56 от "Всички сме наясно,":Вие всичките дето сте наясно сте една стая народ!
15:38 09.08.2026
58 Чако
До коментар #52 от "ВВСар":Стига бе старшина, престани!
Коментиран от #68, #71
15:39 09.08.2026
59 Голям
Супер новина.като всичките ви групости
15:40 09.08.2026
60 Идеята Д. Стоянов
Да има драматизъм и тролски вой- Украйна нападна България! Активирайте член 5 ти на НАТО!
Рундьо да изглежда като генерал, цялата сцена беше режисирана да внушава военщина!
В бързината обаче, Стоянов обърка тениските!
Вместо тениската с български ГЕРБ с лъвчето облече фирмената тениска на Кинтекс- спонсор на Радню?!
Отгоре на всичко телевизията на Радню я изтри с ИИ.
И малкото камъче обърна каруцата!🤓
15:46 09.08.2026
61 Една тениска
Язък за загрижено - отговорната му физиономия, когато с кахърно- обвинителен тон обясняваше за подлия дрон, нападнал България!
И драмата се превърна във фарс!
Коментиран от #63, #73
15:51 09.08.2026
62 глух
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Предлагам на нашата външна мин. да и казваме "Талаша" от чам остава най ненужния талаш
15:59 09.08.2026
63 Чако
До коментар #61 от "Една тениска":Ти от мирчевите ли си или от костаците?
Коментиран от #64
16:17 09.08.2026
64 Бако
До коментар #63 от "Чако":От Шишевите на Муньо и Копринката днес май си само ти.
Коментиран от #65
16:24 09.08.2026
65 Чако
До коментар #64 от "Бако":Имат ми доверие - оставят ме сам! А Вие сте много ама с ниско КПД!!!
16:45 09.08.2026
66 гласоподавател
16:51 09.08.2026
67 Дика
16:53 09.08.2026
68 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #58 от "Чако":Моят "мъж"- р.р. € натов$ки Г € Йрал, а $инът ми -мамин $трахилчо жив€€ в $ащ..,
Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
Българ$кото БКП(ПБ) и ам€рикан$кото БКП, РЪКА ЗА РЪКА ПР€З В€КОВ€Т€!
р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #69
16:54 09.08.2026
69 Чако
До коментар #68 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Пак ли бе старшина???
Коментиран от #75
16:57 09.08.2026
70 Шоо
16:59 09.08.2026
71 ДОЧУТО
До коментар #58 от "Чако":-ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
16:59 09.08.2026
72 Бате Георги
17:00 09.08.2026
73 Какво се крие зад тениската на кинтекс
До коментар #61 от "Една тениска":Сега тоя кретенчо да каже кой му подари тениската от Кинтекс.др.Найденов ли ,дето дъщеря му я прати министър председателя за посланик в Австрия или кой ? Тениската от Кинтекс е достатъчна да говори за обвързаностите и зависимостите в корумпираната и продажна мафиотска власт. Така ли ще се борят с корупцията. Какво да каже обикновения Българин , обикновените български младежи ,които се чудят как да свържат двата края и не се занимават с политика и нагаждачество. Които презират връзкарството.
Които наивно повярваха в лъжата. Които ги е срам от юристконсули да станат конституционни съдии.
17:02 09.08.2026
74 Фатмака си е фатмак
17:05 09.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ганев
17:29 09.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #77 от "ганев":....НА БОКЛУКА...СЕ ИЗХВЪРЛЯ....САМО БОКЛУК
Коментиран от #80
17:33 09.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ПБ-Пъл€н Боклук!
До коментар #78 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":ПБ-Пъл€н Боклук! ПБ-Пъл€н Боклук! ПБ-Пъл€н Боклук!
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
17:49 09.08.2026
81 Ламби
17:53 09.08.2026
82 Ха ха ха
20:04 09.08.2026
83 Цитирам един "класик"
До коментар #3 от "Овчар":Трият, ама все се намира някой да им напомни...
21:13 09.08.2026
84 Трябва
До коментар #22 от "НРБ":И акъл да има
21:45 09.08.2026