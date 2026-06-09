В Гърция: ЦСКА продължава да следи ситуацията с Кирил Десподов

ЦСКА продължава да следи внимателно ситуацията с капитана на националния отбор на България Кирил Десподов, твърди гръцкото издание Gazzetta.gr. Информацията гласи, че в ПАОК вече са не толкова сигурни, че ще задържат крилото.

В Солун са наясно, че Десподов навлиза в последната година от договора си, а възнаграждението му е сред най-високите в състава. Именно това кара ръководството на „черно-белите“ да разглежда възможността за трансфер още това лято, ако получи оферта, която удовлетворява финансовите му изисквания.

Gazzetta.gr пише, че все още няма окончателно решение около бъдещето на Десподов и разговорите продължават. Изданието отбелязва, че ПАОК запазва контрол върху ситуацията заради действащия контракт на футболиста, но не изключва продажба при конкретно и достатъчно добро предложение.

„Сделката все още не е затворена. Но наличието на скъп договор в комбинация с правилното финансово мислене би могло да проправи пътя за трансфер, при условие, че има задоволителна оферта“, пише Gazzetta.gr.

Интересът на ЦСКА към Десподов остава актуален. В Гърция са на мнение, че евентуална офанзива на "червените" или друг клуб може да доведе до трансфер още това лято.

Σύμφωνα με το https://t.co/NwN38ZbbZD, υπάρχει ενδιαφέρον από την CSKA Sofia για την απόκτηση του Kiril Despodov, ο οποίος ανήκει στον #paokfc.



Η υπόθεση συνδέεται με σενάρια που προέρχονται από τη Βουλγαρία και αφορούν πιθανή επιστροφή του παίκτη στο εγχώριο πρωτάθλημα, καθώς ο… pic.twitter.com/S22Wu1eehe — The Sports Share by Ser 🇬🇷 (@TheSportsShare) June 8, 2026