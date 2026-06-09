Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Гърция: ЦСКА продължава да следи ситуацията с Кирил Десподов

В Гърция: ЦСКА продължава да следи ситуацията с Кирил Десподов

9 Юни, 2026 09:30 629 0

  • кирил десподов-
  • футбол-
  • цска-
  • паок

В Солун са наясно, че Десподов навлиза в последната година от договора си, а възнаграждението му е сред най-високите в състава

В Гърция: ЦСКА продължава да следи ситуацията с Кирил Десподов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА продължава да следи внимателно ситуацията с капитана на националния отбор на България Кирил Десподов, твърди гръцкото издание Gazzetta.gr. Информацията гласи, че в ПАОК вече са не толкова сигурни, че ще задържат крилото.

В Солун са наясно, че Десподов навлиза в последната година от договора си, а възнаграждението му е сред най-високите в състава. Именно това кара ръководството на „черно-белите“ да разглежда възможността за трансфер още това лято, ако получи оферта, която удовлетворява финансовите му изисквания.

Gazzetta.gr пише, че все още няма окончателно решение около бъдещето на Десподов и разговорите продължават. Изданието отбелязва, че ПАОК запазва контрол върху ситуацията заради действащия контракт на футболиста, но не изключва продажба при конкретно и достатъчно добро предложение.

„Сделката все още не е затворена. Но наличието на скъп договор в комбинация с правилното финансово мислене би могло да проправи пътя за трансфер, при условие, че има задоволителна оферта“, пише Gazzetta.gr.

Интересът на ЦСКА към Десподов остава актуален. В Гърция са на мнение, че евентуална офанзива на "червените" или друг клуб може да доведе до трансфер още това лято.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове