Един от най-добрите футболисти на Левски продължава да се дърпа за нов договор, продават го

Един от най-добрите футболисти на Левски, а според много мнения и най-добрият, Майкон, все още отказва да подпише нов договор с Левски. Настоящият контракт на бразилеца изтича след година. Все още преговорите продължават и има някакъв шанс играчът да склони да преподпише, пише "Мач Телеграф". Към днешна дата обаче по-вероятно изглежда той да бъде продаден. В противен случай последният шанс за трансфер е през зимата, когато ще му остават 6 месеца от договора и няма да може да се вземе за него сериозна сума.

Поради това „сините“ не спират да се оглеждат за ляв бек. По принцип се считаше, че твърдо и само на тази позиция ще бъде използвано едно от новите попълнения Давид Кусо. Оказа се обаче, че в Шавеш той е показал добри игри и като дясно крило. Именно като такъв е вкарал 4 гола и е дал една асистенция. Точно на този фланг „сините“ имат нужда от силен изпълнител. През пролетта на тази позиция Радослав Кирилов не се чувстваше добре и бе далеч от ефективността, която показваше през есента на 2025-а отляво. Карл Фабиен почти през целия сезон беше контузен, докато когато Майкон не играеше, Хулио Веласкес предпочиташе да пуска Кристиан Макун като ляв бек, поради липсата на друг типичен такъв в състава.