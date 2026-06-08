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Пълна програма за Първа лига

Пълна програма за Първа лига

8 Юни, 2026 20:14 556 1

  • първа лига-
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  • цска 1948-
  • лудогорец ii-
  • черно море-
  • арда-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • славия-
  • дунав русе-
  • локомотив софия-
  • спартак варна

Евроучастниците Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец няма да се срещнат помежду си в първите седем кръга

Пълна програма за Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кръг 1

Ботев Пловдив – Локомотив София
Ботев Враца – Черно море Варна
Спартак Варна – ЦСКА 1948
Левски – Дунав Русе
Лудогорец – Локомотив Пловдив
Септември София – Арда Кърджали
Славия – ЦСКА

Кръг 2

Арда – Славия
ЦСКА 1948 – Ботев Враца
ЦСКА – Ботев Пловдив
Черно море – Спартак Варна
Дунав – Лудогорец
Локомотив Пловдив – Септември
Локомотив София – Левски

Кръг 3

Ботев Пловдив – Черно море
ЦСКА 1948 – Арда
ЦСКА – Дунав
Спартак Варна – Локомотив Пловдив
Левски – Септември
Лудогорец – Ботев Враца
Славия – Локомотив София

Кръг 4

Ботев Пловдив – Спартак Варна
Ботев Враца – Славия
Черно море – Лудогорец
Дунав – Арда
Левски – Локомотив Пловдив
Локомотив София – ЦСКА 1948
Септември – ЦСКА

Кръг 5

Арда – Локомотив София
ЦСКА 1948 – Черно море
ЦСКА – Ботев Враца
Спартак Варна – Септември
Локомотив Пловдив – Дунав
Лудогорец – Ботев Пловдив
Славия – Левски

Кръг 6

Ботев Враца – Ботев Пловдив
Черно море – Дунав
Левски – Спартак Варна
Локомотив Пловдив – Арда
Локомотив София – ЦСКА
Лудогорец – Славия
Септември – ЦСКА 1948

Кръг 7

Арда – Ботев Враца
Ботев Пловдив – Левски
ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив
ЦСКА – Черно море
Дунав – Локомотив София
Спартак Варна – Лудогорец
Славия – Септември

Кръг 8

Арда – Ботев Пловдив
Дунав – Славия
Спартак Варна – ЦСКА
Левски – ЦСКА 1948
Локомотив Пловдив – Черно море
Локомотив София – Лудогорец
Септември – Ботев Враца

Кръг 9

Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив
Ботев Враца – Левски
ЦСКА 1948 – Дунав
ЦСКА – Арда
Черно море – Локомотив София
Лудогорец – Септември
Славия – Спартак Варна

Кръг 10

Арда – Черно море
Дунав – Ботев Враца
Спартак Варна – Локомотив София
Левски – Лудогорец
Локомотив Пловдив – ЦСКА
Септември – Ботев Пловдив
Славия – ЦСКА 1948

Кръг 11

Ботев Пловдив – Славия
Ботев Враца – Спартак Варна
ЦСКА 1948 – ЦСКА
Черно море – Левски
Локомотив София – Локомотив Пловдив
Лудогорец – Арда
Септември – Дунав

Кръг 12

Арда – Левски
ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив
ЦСКА – Лудогорец
Черно море – Септември
Дунав – Спартак Варна
Локомотив Пловдив – Славия
Локомотив София – Ботев Враца

Кръг 13

Ботев Пловдив – Дунав
Ботев Враца – Локомотив Пловдив
Спартак Варна – Арда
Левски – ЦСКА
Лудогорец – ЦСКА 1948
Септември – Локомотив София
Славия – Черно море

Кръг 14

Арда – Септември
ЦСКА 1948 – Спартак Варна
ЦСКА – Славия
Черно море – Ботев Враца
Дунав – Левски
Локомотив Пловдив – Лудогорец
Локомотив София – Ботев Пловдив

Кръг 15

Ботев Пловдив – ЦСКА
Ботев Враца – ЦСКА 1948
Спартак Варна – Черно море
Левски – Локомотив София
Лудогорец – Дунав
Септември – Локомотив Пловдив
Славия – Арда

Кръг 16

Арда – ЦСКА 1948
Ботев Враца – Лудогорец
Черно море – Ботев Пловдив
Дунав – ЦСКА
Локомотив Пловдив – Спартак Варна
Локомотив София – Славия
Септември – Левски

Кръг 17

Арда – Дунав
ЦСКА 1948 – Локомотив София
ЦСКА – Септември
Спартак Варна – Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив – Левски
Лудогорец – Черно море
Славия – Ботев Враца

Кръг 18

Ботев Пловдив – Лудогорец
Ботев Враца – ЦСКА
Черно море – ЦСКА 1948
Дунав – Локомотив Пловдив
Левски – Славия
Локомотив София – Арда
Септември – Спартак Варна

Кръг 19

Арда – Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив – Ботев Враца
ЦСКА 1948 – Септември
ЦСКА – Локомотив София
Дунав – Черно море
Спартак Варна – Левски
Славия – Лудогорец

Кръг 20

Ботев Враца – Арда
Черно море – ЦСКА
Левски – Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив – ЦСКА 1948
Локомотив София – Дунав
Лудогорец – Спартак Варна
Септември – Славия

Кръг 21

Ботев Пловдив – Арда
Ботев Враца – Септември
ЦСКА 1948 – Левски
ЦСКА – Спартак Варна
Черно море – Локомотив Пловдив
Лудогорец – Локомотив София
Славия – Дунав

Кръг 22

Арда – ЦСКА
Дунав – ЦСКА 1948
Спартак Варна – Славия
Левски – Ботев Враца
Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив
Локомотив София – Черно море
Септември – Лудогорец

Кръг 23

Ботев Пловдив – Септември
Ботев Враца – Дунав
ЦСКА 1948 – Славия
ЦСКА – Локомотив Пловдив
Черно море – Арда
Локомотив София – Спартак Варна
Лудогорец – Левски

Кръг 24

Арда – Лудогорец
ЦСКА – ЦСКА 1948
Дунав – Септември
Спартак Варна – Ботев Враца
Левски – Черно море
Локомотив Пловдив – Локомотив София
Славия – Ботев Пловдив

Кръг 25

Ботев Пловдив – ЦСКА 1948
Ботев Враца – Локомотив София
Спартак Варна – Дунав
Левски – Арда
Лудогорец – ЦСКА
Септември – Черно море
Славия – Локомотив Пловдив

Кръг 26

Арда – Спартак Варна
ЦСКА 1948 – Лудогорец
ЦСКА – Левски
Черно море – Славия
Дунав – Ботев Пловдив
Локомотив Пловдив – Ботев Враца
Локомотив София – Септември


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