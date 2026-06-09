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Испания загря за Мондиал 2026 с победа срещу Перу

Испания загря за Мондиал 2026 с победа срещу Перу

9 Юни, 2026 09:00 718 0

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Проверката се игра в мексиканския град Пуебла

Испания загря за Мондиал 2026 с победа срещу Перу - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания победи Перу с 3:1 в контролна среща, част от подготовката на "Ла Фурия" за Мондиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла.

Европейският шампион поведе още във 2-ата минута. Микел Оярсабал получи подаване от Пау Кубарси, освободи се и с брилянтен удар вкара за 1:0. Малко след половин час игра резултатът стана 2:0. Феран Торес намери Педри в наказателното поле и халфът не сбърка.

В 53-ата минута Испания стигна до трети гол. Педро Галесе си отбеляза автогол, след като се опита да пресече центриране.

Перу стигна до почетен гол в 66-ата минута. Разписа се Жайро Велес.

Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.


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