Испания загря за Мондиал 2026 с победа срещу Перу

Испания победи Перу с 3:1 в контролна среща, част от подготовката на "Ла Фурия" за Мондиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла.

Европейският шампион поведе още във 2-ата минута. Микел Оярсабал получи подаване от Пау Кубарси, освободи се и с брилянтен удар вкара за 1:0. Малко след половин час игра резултатът стана 2:0. Феран Торес намери Педри в наказателното поле и халфът не сбърка.

В 53-ата минута Испания стигна до трети гол. Педро Галесе си отбеляза автогол, след като се опита да пресече центриране.

Перу стигна до почетен гол в 66-ата минута. Разписа се Жайро Велес.

Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.