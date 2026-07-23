Селекционерът на Испания: Предупредих момчетата да не се поддават на футбола на аржентинците

Селекционерът на световния шампион Испания Луис де ла Фуенте е убеден, че тимът му е превъзхождал убедително този на Аржентина във финала на турнира. Европейците се наложиха с 1:0 след продължения, с което за втори път в историята вдигнаха безценния трофей.

“Не ми се е налагало да гледам финала отново, но усещането беше, че бяхме много по-добри - заяви наставникът в гостуването си в офиса на “Ас” - Преди четири години, при предишното ми посещение, не очаквах да стигна дотук, но пътят се извървява стъпка по стъпка.“

“Напълно разбирам, че аржентинците търсеха дузпите, особено след изгонването (на Енцо Фернандес - бел.ред.). За нас беше ясно, че трябва да играем нашата си игра. Това беше посланието, което казах на играчите. Да играем по нашия начин, защото в техния футбол те са по-добри, не можем да се поддаваме“, добави селекционерът.

“Когато Феран Торес вкара, усетих нещо много близко до щастието; а когато вдигнах купата, се почувствах доволен, удовлетворен и горд. И щастлив заради страната. Опитвам се да бъда справедлив, когато виждам злонамерени критики. Животът след това ти дава възможности, затова се радвам особено за Феран. Неговата история ми напомня за Мората. Пред лицето на несправедливостта той каза: ето ме и мен.“