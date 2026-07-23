Мачът Левски - Университатя сред най-посещаваните в Шампионската лига

Море от сини шалчета и хиляди гласове – така изглеждаше стадион „Георги Аспарухов“ по време на сблъсъка между Левски и Университатя Крайова. Този двубой не само разпали страстите на българските фенове, но и се нареди сред най-посещаваните срещи във втория предварителен кръг на Шампионската лига.

Според актуалните данни на специализираната платформа „Football Meets Data“, над 16 000 запалянковци са изпълнили трибуните на „Герена“, за да подкрепят любимците си в битката за европейска слава. С точност – 16 118 души са станали свидетели на емоционалния футболен спектакъл, което поставя този мач на престижното второ място по посещаемост сред всички 14 първи срещи от втория квалификационен кръг на турнира.

Безапелационен лидер по публика се оказва турският гранд Фенербахче, чийто двубой с Гурник Забже е привлякъл внушителните 38 604 зрители. В топ тройката попада и австрийският Щурм Грац, който е събрал 15 822 фена за сблъсъка си с Хартс.

и неговите фенове за пореден път показаха, че футболът у нас е жив и може да вдъхновява хиляди.