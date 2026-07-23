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Мачът Левски - Университатя сред най-посещаваните в Шампионската лига

Мачът Левски - Университатя сред най-посещаваните в Шампионската лига

23 Юли, 2026 15:41 489 4

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Българският гранд впечатлява с голяма посещаемост на "Герена"

Мачът Левски - Университатя сред най-посещаваните в Шампионската лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Море от сини шалчета и хиляди гласове – така изглеждаше стадион „Георги Аспарухов“ по време на сблъсъка между Левски и Университатя Крайова. Този двубой не само разпали страстите на българските фенове, но и се нареди сред най-посещаваните срещи във втория предварителен кръг на Шампионската лига.

Според актуалните данни на специализираната платформа „Football Meets Data“, над 16 000 запалянковци са изпълнили трибуните на „Герена“, за да подкрепят любимците си в битката за европейска слава. С точност – 16 118 души са станали свидетели на емоционалния футболен спектакъл, което поставя този мач на престижното второ място по посещаемост сред всички 14 първи срещи от втория квалификационен кръг на турнира.

Безапелационен лидер по публика се оказва турският гранд Фенербахче, чийто двубой с Гурник Забже е привлякъл внушителните 38 604 зрители. В топ тройката попада и австрийският Щурм Грац, който е събрал 15 822 фена за сблъсъка си с Хартс.

и неговите фенове за пореден път показаха, че футболът у нас е жив и може да вдъхновява хиляди.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 СиниСмешници

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    хаха, на това стадионче събрани 60К фенове, като в Англия и Испания ...................

    15:51 23.07.2026

  • 2 ТАКА Е. ПЪРВО

    1 2 Отговор
    КУПЕНАТА титла надъха ФЕНЧЕТата. Има много фенове от соца още и милеят за отбора но и много честните се отказаха и аз съм един от тях. Отбора на народа на Апостола в ръцете на чуждите и мутрите Тръгнаха по мачове както преди и после след два три кръга спират кога истината видят..

    15:52 23.07.2026

  • 3 ДрБр

    1 3 Отговор
    Много говеда на едно място, ехаааа!

    15:57 23.07.2026

  • 4 Трап

    0 2 Отговор
    Аз бех без пари. Размахах служебната карта и ме пуснаха. Да живее съдебната система.

    16:03 23.07.2026

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