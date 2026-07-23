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Треньорът на Левски пред Marca: Имах оферти, но тук се чувствам обичан и ценен

Треньорът на Левски пред Marca: Имах оферти, но тук се чувствам обичан и ценен

23 Юли, 2026 14:28 703 2

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Получих различни предложения, които бяха привлекателни както в спортно, така и във финансово отношение

Треньорът на Левски пред Marca: Имах оферти, но тук се чувствам обичан и ценен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе една от основните теми в поредния брой на испанския вестник Marca. Извън страниците за световната титла на страната, най-голямото спортно издание в Европа, отдели много място за интервю с наставника и нарече свалянето на Лудогорец от върха на българския футбол "шедьовър".

„Не смятам, че това е най-големият ми шедьовър. За 29-те години, откакто съм треньор, съм преживял много велики моменти.“
Бившият наставник на Поли Ехидо, Виляреал, Мурсия, Бетис, Алкоркон, Алавес и Сарагоса изведе Левски до първа шампионска титла в България след цели 17 години чакане. Въпреки че не е липсвал интерес към него, Веласкес остава верен на "синия" клуб.

„Получих различни предложения, които бяха привлекателни както в спортно, така и във финансово отношение. Имам обаче договор с Левски, чувствам се обичан и оценен тук. Щастлив съм и, въпреки че вече написахме история, вярвам, че можем да продължим да градим. Това е нещо красиво и мотивиращо“, заявява испанският специалист.

Левски успя да детронира Лудогорец, въпреки че разполага с бюджет, близо пет пъти по-малък. Веласкес се надява новото испанско попълнение Алекс Сентейес, пристигнал като свободен агент от Алмерия, да помогне за нови успехи.

„Трансферният пазар е много динамичен и продължава дълго. Тъй като започнахме европейската си кампания толкова рано, трябва да сме готови както за входящи, така и за изходящи трансфери. Разликите във финансовите възможности остават, но моята отговорност е да извлека максимума от инструментите, с които разполагаме“, подчертава той.

Левски започна участието си в Шампионската лига с убедителен успех с общ резултат 5:1 над Борац Баня Лука. Следващото препятствие е Университатя Крайова, срещу когото "сините" спечелиха първия мач с 1:0, но мечтата за първо участие в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир от сезон 2006/07 насам все още изглежда трудна.

„Отборът се представи много силно в първия квалификационен кръг. Левски не е играл в груповата фаза на европейски турнир от много дълго време. Миналия сезон бяхме много близо. Ако тази година успеем да го постигнем в който и да е от трите европейски турнира, това ще бъде огромен успех“, убеден е Веласкес.
Испанецът подчертава, че евентуално елиминиране на Университатя Крайова ще има огромно значение.

„Ако преминем още един кръг, ще си гарантираме минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите, което само по себе си би било нещо изключително. Подхождаме мач за мач с желанието да продължим в Шампионската лига. Момчетата заслужиха тази възможност.“
Веласкес няма намерение да променя философията, донесла успех на Левски.

"Миналия сезон прекъснахме хегемонията на Лудогорец, благодарение на страхотната работа на футболистите. Независимо в кой турнир участваме, искаме да останем верни на своята идентичност – да бъдем проактивен отбор както с топката, така и без нея. В Европа трябва да коригираме някои детайли, за да се чувстваме комфортно и да бъдем конкурентоспособни, но това е стилът, който искаме да следваме“, завършва наставникът на Левски.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХАХАХ

    2 4 Отговор
    ХАХАХАА
    БЕГАЙ ОТ ТУКА БЕ
    ИМАЛ ОФЕРТИ
    НЕ ГО ЛИ ПИТАХА КАК Е ДА СИ СТАНАЛ ШАМПИОН С КУПЕНА ТИТЛА.
    КАКВО ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ.ЛУДОГОРЕЦ ПОСЛЕДНИТЕ 10 МАЧА СПРЯХА ДА ИГРАЯТ ...ЗАЩО ЛИ

    14:53 23.07.2026

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