Оперираха крило на Левски

Нападателят Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия.
Интервенцията премина по план и без усложнения. Футболистът ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба, като завръщането му към тренировъчен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването.
„Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Радослав Кирилов“, написаха от клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
🐄🐄🐄🥳🤣👍
14:16 23.07.2026
2 Хасковски каунь
14:16 23.07.2026
3 Хохо Бохо
14:44 23.07.2026