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Оперираха крило на Левски

Оперираха крило на Левски

23 Юли, 2026 14:00 606 3

  • радослав кирилов-
  • левски-
  • футбол-
  • мюнхен-
  • германия

Интервенцията премина по план и без усложнения

Оперираха крило на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия.

Интервенцията премина по план и без усложнения. Футболистът ще започне индивидуална програма за следоперативно възстановяване и рехабилитация под наблюдението на медицинския щаб на клуба, като завръщането му към тренировъчен процес ще се осъществява поетапно съобразно медицинските критерии и хода на възстановяването.

„Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Радослав Кирилов“, написаха от клуба.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Оперирали са копитото на крилото?
    🐄🐄🐄🥳🤣👍

    14:16 23.07.2026

  • 2 Хасковски каунь

    0 2 Отговор
    Откога Левски фръкна? Или искаме, уж да е нещо оригинално , а то се получава ненормално

    14:16 23.07.2026

  • 3 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Говедата нямат крила, а рога. Фалшива новина

    14:44 23.07.2026

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