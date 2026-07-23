Разкриха кога Германия ще представи Юрген Клоп

Германия официално ще назначи Юрген Клоп за нов селекционер в петък. От местната федерация свикаха пресконференция, на която бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще бъде представен.
Договорът на Клоп ще бъде до лятото на 2030 година. През последните две години той беше глобален директор на футболния клон на "Ред Бул".
Начело на националния отбор на Германия той ще замени Юлиан Нагелсман. Бундестимът се провали на Мондиал 2026, което доведе до напускането на младия специалист. През последните две седмици шефовете на германската федерация проведоха разговори с Клоп, след което се договориха и с директора на Ред Бул Оливер Минцлаф за прекратяване на договора на специалиста.
🚨💣 JÜRGEN KLOPP IS BACK! Revealed on Sunday, now official: Klopp will be unveiled as Germany’s new head coach tomorrow.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2026
LIVE on Sky Sport News: He will be presented at 11:00 CEST on Friday. Before that, he will sign his contract until 2030.
It also confirms what we’ve been… pic.twitter.com/6GeKnvyil1
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