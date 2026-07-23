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Разкриха кога Германия ще представи Юрген Клоп

Разкриха кога Германия ще представи Юрген Клоп

23 Юли, 2026 15:00 498 0

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Договорът на Клоп ще бъде до лятото на 2030 година

Разкриха кога Германия ще представи Юрген Клоп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германия официално ще назначи Юрген Клоп за нов селекционер в петък. От местната федерация свикаха пресконференция, на която бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще бъде представен.

Договорът на Клоп ще бъде до лятото на 2030 година. През последните две години той беше глобален директор на футболния клон на "Ред Бул".

Начело на националния отбор на Германия той ще замени Юлиан Нагелсман. Бундестимът се провали на Мондиал 2026, което доведе до напускането на младия специалист. През последните две седмици шефовете на германската федерация проведоха разговори с Клоп, след което се договориха и с директора на Ред Бул Оливер Минцлаф за прекратяване на договора на специалиста.


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