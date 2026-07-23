Карим Адейеми вече е футболист на Барселона

Барселона официално приветства Карим Адейеми като най-новото си попълнение. 24-годишният германски нападател, който до момента блестеше с екипа на Борусия Дортмунд, вече е част от каталунския колос. С подписването на договор до лятото на 2031 година, Барса демонстрира сериозни амбиции за бъдещето на своята атака.

Роден на 18 януари 2002 година в Мюнхен, в семейство с нигерийски и румънски корени, Адейеми се отличава с изключителна универсалност. Той може да играе както по крилата, така и в центъра на нападението, а скоростта и мощният му ляв крак са истински кошмар за защитниците. В официалното съобщение на Барселона се подчертава, че германецът ще внесе нова динамика и креативност в офанзивната линия на отбора.

През изминалия сезон Адейеми записа 28 двубоя в Бундеслигата, като реализира 7 попадения и асистира за още 4 гола. Представянето му в Шампионската лига също не остана незабелязано – в 9 срещи той се разписа 3 пъти и подаде за още 2 гола.

Барселона ще плати на Борусия Дортмунд 22 милиона евро, като в договора са предвидени и допълнителни бонуси, които могат да достигнат до 7 милиона евро.