Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Норвегия подава жалба срещу намесата на Тръмп по случая с червения картон на Балогун

Норвегия подава жалба срещу намесата на Тръмп по случая с червения картон на Балогун

23 Юли, 2026 13:45 529 3

  • мондиал 2026-
  • доналд тръмп-
  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • норвегия-
  • фоларин балогун

Нуждаем се нашите лидери да признаят, че това беше грешка

Норвегия подава жалба срещу намесата на Тръмп по случая с червения картон на Балогун - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласовете на недоволство продължават да се надигат. Въпреки края на Мондиал 2026 определени действия и решения на ФИФА все още предизвикват коментари. Такъв е случаят с аферата „Балогун“ и отмяната на наказанието на американския нападател след червен картон, последвала намеса от Белия дом. За да се сложи край на подобни политически вмешателства в спорта, някои федерации решиха да предприемат действия.

Докато Белгия, съперник на САЩ на осминафиналите и основна жертва на това решение, обяви, че „ще продължи да следи случая с ФИФА извън терена“, Норвежката футболна федерация също възнамерява да подаде жалба пред етичната комисия на световната футболна централа.

В интервю за „Таймс“ президентът Лизе Клавенс, която вече беше подала жалба относно присъждането на Наградата за мир на ФИФА на Доналд Тръмп, заяви, че ФИФА поема по „опасен път, който ще застраши целия футбол“.

„Нуждаем се нашите лидери да признаят, че това беше грешка“, продължи тя. „Ако започнем да се съобразяваме по този начин с държавни лидери и национална политика, променяме не само собственото си поведение и това на организацията, но и червената линия, отвъд която държавните ръководители не трябва да се намесват. А точно това се случи.“

„Разочарована, но не непременно изненадана“ от решението, президентът на норвежката федерация иска да избегне случаят да бъде „заметен под килима“. „Твърде много хора – треньори, играчи и фенове – имаха усещането, че това засегна твърде пряко играта“, изрази съжаление тя.

По време на Световното първенство швейцарската федерация също изрази своята солидарност с Белгия, определяйки решението като „неразбираемо“, което „повдига въпроси и създава несигурност, особено по отношение на авторитета на съдийските решения, най-вече когато се намесва видео асистент реферът“.

От своя страна УЕФА заяви, че международният ѝ аналог е преминал „червена линия“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Викинг

    3 2 Отговор
    Останахме без нефт

    Коментиран от #3

    13:49 23.07.2026

  • 2 Да, де, ама

    0 0 Отговор
    На инфантиното много му хареса лизането на отзадията на силните на деня - сега трудно ще го отучите!

    14:30 23.07.2026

  • 3 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Викинг":

    Без нефт???? Норвегия е една от най-големите нефтодобиващи държави в света!

    14:31 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове