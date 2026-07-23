Норвегия подава жалба срещу намесата на Тръмп по случая с червения картон на Балогун

Гласовете на недоволство продължават да се надигат. Въпреки края на Мондиал 2026 определени действия и решения на ФИФА все още предизвикват коментари. Такъв е случаят с аферата „Балогун“ и отмяната на наказанието на американския нападател след червен картон, последвала намеса от Белия дом. За да се сложи край на подобни политически вмешателства в спорта, някои федерации решиха да предприемат действия.

Докато Белгия, съперник на САЩ на осминафиналите и основна жертва на това решение, обяви, че „ще продължи да следи случая с ФИФА извън терена“, Норвежката футболна федерация също възнамерява да подаде жалба пред етичната комисия на световната футболна централа.

В интервю за „Таймс“ президентът Лизе Клавенс, която вече беше подала жалба относно присъждането на Наградата за мир на ФИФА на Доналд Тръмп, заяви, че ФИФА поема по „опасен път, който ще застраши целия футбол“.

„Нуждаем се нашите лидери да признаят, че това беше грешка“, продължи тя. „Ако започнем да се съобразяваме по този начин с държавни лидери и национална политика, променяме не само собственото си поведение и това на организацията, но и червената линия, отвъд която държавните ръководители не трябва да се намесват. А точно това се случи.“

„Разочарована, но не непременно изненадана“ от решението, президентът на норвежката федерация иска да избегне случаят да бъде „заметен под килима“. „Твърде много хора – треньори, играчи и фенове – имаха усещането, че това засегна твърде пряко играта“, изрази съжаление тя.

По време на Световното първенство швейцарската федерация също изрази своята солидарност с Белгия, определяйки решението като „неразбираемо“, което „повдига въпроси и създава несигурност, особено по отношение на авторитета на съдийските решения, най-вече когато се намесва видео асистент реферът“.

От своя страна УЕФА заяви, че международният ѝ аналог е преминал „червена линия“.