Балогун стана сред фаворитите в надпреварата за "Златната обувка" (ВИДЕО)

Американският нападател Фоларин Балогун е ранният лидер в надпреварата за „Златната обувка“, която се присъжда на най-добрия реализатор на Световното първенство. 25-годишният играч на Монако отбеляза два гола през първото полувреме за победата на съ-домакините САЩ с 4:1 над Парагвай в първия им мач от група D на стадион „Лос Анджелис“, предава сайтът на ФИФА.



Припомчняме, че Златната обувка се присъжда на играча, който отбележи най-много голове във финалното състезание. Ако двама или повече играчи отбележат еднакъв брой голове, броят на асистенциите (определен от членовете на Техническата група на ФИФА) ще бъде решаващ.

Ако двама или повече играчи все още са с равен брой асистенции, общият брой изиграни минути в турнира ще бъде взет предвид, като играчът, изиграл по-малко минути, ще бъде класиран на първо място.

