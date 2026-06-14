Тони Попович: Горд съм с отбора след успеха срещу Турция

Селекционерът на Австралия Тони Попович (на снимката) не скри задоволството си след победата с 2:0 над Турция в първия мач на тима на Световното първенство по футбол. Успехът изравни австралийците с лидера в група D – САЩ, предава БТА. Попович похвали своите футболисти за представянето срещу считания за фаворит турски състав. Попаденията на младата надежда Нестори Иранкунда и полузащитника Конър Меткалф донесоха ценните три точки на „кенгурата“.

„Горд съм, че съм старши треньор на този отбор. Да преживея подобен момент и да видя усмивките на хората, които пропътуваха толкова дълъг път, за да ни подкрепят, е нещо специално. Щастлив съм за тази група прекрасни млади мъже, както за щаба и работата, която всички вършат. Взехме правилни решения по време на мача и се опитах да помогна на играчите по най-добрия начин“, заяви Попович, цитиран от BBC.

Открилият резултата Нестори Иранкунда се разписа в 27-ата минута след асистенция на Пол Окон-Енгстлър. Въпреки че Турция владееше топката в над 70 процента от времето и отправи цели 30 удара към вратата на Австралия, отборът на Винченцо Монтела не успя да стигне до попадение.

„Беше чудесно да видя как младите момчета комбинираха за първия гол. Това ще им даде огромна увереност и от емоционална гледна точка ще бъде много важно за тях. Сега трябва да се възстановим добре и да насочим вниманието си към следващия мач срещу САЩ“, добави наставникът на Австралия.

Следващото изпитание за отбора на Попович е срещу домакините от САЩ в петък, а в последния си двубой от груповата фаза австралийците ще срещнат Парагвай на 26 юни. Голмайсторът Нестори Иранкунда също изрази радостта си след успеха и разкри кои са футболните му идоли.

„Тим Кейхил е най-голямото ми вдъхновение във футбола, заедно с Лионел Меси. За мен Кейхил е най-великият футболист в историята на Австралия. Помислих си, че ако отбележа гол, ще отпразнувам попадението като него и точно това направих. Фактът, че ни определяха като аутсайдери, ни мотивира допълнително. Не обичаме да ни подценяват. Доказахме, че сме силен отбор и можем да играем на високо ниво“, заяви нападателят.

От другата страна селекционерът на Турция Винченцо Монтела остана разочарован от резултата, въпреки доминацията на отбора му в големи периоди от срещата.

„Изключително сме разочаровани. Все пак груповата фаза тепърва започва и имаме време да се възстановим. Владеехме топката в 78 процента от времето, но