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Григор Димитров се пуска в „Чалънджър 75“

Григор Димитров се пуска в „Чалънджър 75“

14 Юни, 2026 15:02 761 5

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  • дъблин

И Иван Иванов ще участва в надпреварата на трева в Дъблин

Григор Димитров се пуска в „Чалънджър 75“ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров и младата надежда Иван Иванов ще вземат участие в турнира на трева от сериите „Чалънджър 75“ в Дъблин, Ирландия. Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро, а и двамата българи ще започнат директно от основната схема, предава БТА.

Поставеният под №8 в турнира Григор Димитров ще се изправи в първия кръг срещу Крис Родеш, който заема 177-ото място в световната ранглиста. До момента двамата не са се срещали на корта. През сезона люксембургският тенисист има 19 победи и 11 загуби на сингъл, но загуби единствения си мач на трева по-рано тази седмица.

17-годишният Иван Иванов попадна в противоположната половина на схемата и на старта ще играе срещу шестия поставен Стефанос Сакеларидис, който е №155 в световната ранглиста. Това ще бъде първи двубой между двамата, а за младия българин това е трето участие в турнир от веригата на АТП през настоящия сезон.

Надпреварата в Дъблин стартира утре, като се очаква двамата български представители да излязат на корта за мачовете си от първия кръг около обяд.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хосковски кауньI

    6 1 Отговор
    Скоро и в Банкя АТП ще участва.

    Коментиран от #2

    15:11 14.06.2026

  • 2 Исторически парк

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хосковски кауньI":

    А ти никъде няма да участваш щото си бездарен

    Коментиран от #5

    15:25 14.06.2026

  • 3 Боги

    1 3 Отговор
    Григор е готин и свеж човек!

    15:34 14.06.2026

  • 4 Уточнете

    2 1 Отговор
    СЕ ,,пуска" или ЩЕ ,,пуска" ...розовото фламинго?

    15:51 14.06.2026

  • 5 Исторически примат

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    А ти ще свършиш, като подполковника.

    16:17 14.06.2026

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