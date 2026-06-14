Григор Димитров се пуска в „Чалънджър 75“

Григор Димитров и младата надежда Иван Иванов ще вземат участие в турнира на трева от сериите „Чалънджър 75“ в Дъблин, Ирландия. Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро, а и двамата българи ще започнат директно от основната схема, предава БТА.

Поставеният под №8 в турнира Григор Димитров ще се изправи в първия кръг срещу Крис Родеш, който заема 177-ото място в световната ранглиста. До момента двамата не са се срещали на корта. През сезона люксембургският тенисист има 19 победи и 11 загуби на сингъл, но загуби единствения си мач на трева по-рано тази седмица.

17-годишният Иван Иванов попадна в противоположната половина на схемата и на старта ще играе срещу шестия поставен Стефанос Сакеларидис, който е №155 в световната ранглиста. Това ще бъде първи двубой между двамата, а за младия българин това е трето участие в турнир от веригата на АТП през настоящия сезон.

Надпреварата в Дъблин стартира утре, като се очаква двамата български представители да излязат на корта за мачовете си от първия кръг около обяд.