Григор Димитров се пуска в „Чалънджър 75“

Григор Димитров и младата надежда Иван Иванов ще вземат участие в турнира на трева от сериите „Чалънджър 75“ в Дъблин, Ирландия. Надпреварата е с награден фонд от 97 640 евро, а и двамата българи ще започнат директно от основната схема, предава БТА.
Поставеният под №8 в турнира Григор Димитров ще се изправи в първия кръг срещу Крис Родеш, който заема 177-ото място в световната ранглиста. До момента двамата не са се срещали на корта. През сезона люксембургският тенисист има 19 победи и 11 загуби на сингъл, но загуби единствения си мач на трева по-рано тази седмица.
17-годишният Иван Иванов попадна в противоположната половина на схемата и на старта ще играе срещу шестия поставен Стефанос Сакеларидис, който е №155 в световната ранглиста. Това ще бъде първи двубой между двамата, а за младия българин това е трето участие в турнир от веригата на АТП през настоящия сезон.
Надпреварата в Дъблин стартира утре, като се очаква двамата български представители да излязат на корта за мачовете си от първия кръг около обяд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хосковски кауньI
Коментиран от #2
15:11 14.06.2026
2 Исторически парк
До коментар #1 от "Хосковски кауньI":А ти никъде няма да участваш щото си бездарен
Коментиран от #5
15:25 14.06.2026
3 Боги
15:34 14.06.2026
4 Уточнете
15:51 14.06.2026
5 Исторически примат
До коментар #2 от "Исторически парк":А ти ще свършиш, като подполковника.
16:17 14.06.2026