Сбъдната мечта: Инфлуенсърка се разплака, когато Роналдо я прегърна (ВИДЕО)

Белгийската инфлуенсърка Селин Депт преживя един от най-емоционалните моменти в живота си, след като се срещна лично със своя идол Кристиано Роналдо. Срещата се състоя по време на тренировка на националния отбор на Португалия в САЩ и се превърна в истински вирусен момент в социалните мрежи.

26-годишната създателка на съдържание, която има милиони последователи в Instagram, YouTube и TikTok, не успя да сдържи сълзите си, когато Роналдо я разпозна, приближи се до нея и я прегърна. Емоцията ѝ бе толкова силна, че тя сподели преживяването с послание, изпълнено с благодарност и възхищение.

Селин разкри, че именно Роналдо е човекът, който я е вдъхновил да започне да играе футбол и да преследва мечтите си. Тя подчерта, че легендата на световния футбол ѝ е дал мотивация да работи упорито и да вярва в себе си.

По време на срещата двамата заснеха и забавно видео, в което Роналдо ѝ показва как правилно да изпълни емблематичното му празнуване „Сиууу“. Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции.

Селин Депт е сред най-популярните европейски инфлуенсъри, като съдържанието ѝ е свързано основно с футбол, танци и хумор. Тя има 6,4 милиона последователи в Instagram, 59,7 милиона в YouTube и 20 милиона в TikTok, а освен това развива и собствена линия дрехи.

Срещата с Роналдо е сбъдната мечта за младата белгийка и още едно доказателство за огромното влияние, което португалската суперзвезда продължава да има върху феновете по целия свят.