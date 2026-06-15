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Сбъдната мечта: Инфлуенсърка се разплака, когато Роналдо я прегърна (ВИДЕО)

Сбъдната мечта: Инфлуенсърка се разплака, когато Роналдо я прегърна (ВИДЕО)

15 Юни, 2026 08:28 1 427 12

  • селин депт-
  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Срещата се състоя по време на тренировка на националния отбор на Португалия в САЩ и се превърна в истински вирусен момент в социалните мрежи

Сбъдната мечта: Инфлуенсърка се разплака, когато Роналдо я прегърна (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Белгийската инфлуенсърка Селин Депт преживя един от най-емоционалните моменти в живота си, след като се срещна лично със своя идол Кристиано Роналдо. Срещата се състоя по време на тренировка на националния отбор на Португалия в САЩ и се превърна в истински вирусен момент в социалните мрежи.

26-годишната създателка на съдържание, която има милиони последователи в Instagram, YouTube и TikTok, не успя да сдържи сълзите си, когато Роналдо я разпозна, приближи се до нея и я прегърна. Емоцията ѝ бе толкова силна, че тя сподели преживяването с послание, изпълнено с благодарност и възхищение.

A post shared by Céline Dept (@celine.dept)

Селин разкри, че именно Роналдо е човекът, който я е вдъхновил да започне да играе футбол и да преследва мечтите си. Тя подчерта, че легендата на световния футбол ѝ е дал мотивация да работи упорито и да вярва в себе си.

По време на срещата двамата заснеха и забавно видео, в което Роналдо ѝ показва как правилно да изпълни емблематичното му празнуване „Сиууу“. Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции.

Селин Депт е сред най-популярните европейски инфлуенсъри, като съдържанието ѝ е свързано основно с футбол, танци и хумор. Тя има 6,4 милиона последователи в Instagram, 59,7 милиона в YouTube и 20 милиона в TikTok, а освен това развива и собствена линия дрехи.

Срещата с Роналдо е сбъдната мечта за младата белгийка и още едно доказателство за огромното влияние, което португалската суперзвезда продължава да има върху феновете по целия свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жаба Кикерица

    2 2 Отговор
    Какво ли й е показал , за да я разплаче ?

    08:35 15.06.2026

  • 2 Ъъъъ

    4 2 Отговор
    Добре, че не се е изпуснала!🤥

    Коментиран от #10

    08:39 15.06.2026

  • 3 да докосваш

    4 7 Отговор
    този самовлюбен циганин е пълна гнус

    Коментиран от #5

    08:41 15.06.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Мислех го за себичен, а той плачел след мач и се радвал на почитателките си.

    Коментиран от #7

    08:47 15.06.2026

  • 5 ТИР

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "да докосваш":

    Трябва да е божество, та да взима повече от космонавт....

    08:47 15.06.2026

  • 6 Смятай кво квичене ще е,

    9 0 Отговор
    ако я н.е.е.

    08:48 15.06.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    На галеника, това никога не би дошло на ум!

    Коментиран от #8

    08:49 15.06.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Те се прегръщат с Бекъм!

    Коментиран от #9

    08:50 15.06.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    И Емира на Катар му подари секси халат!

    09:03 15.06.2026

  • 10 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    Ако беше и вкарал гол, щеше да се изпусне.

    09:22 15.06.2026

  • 11 Добро начало

    2 0 Отговор
    На седмицата. Страхотна тъпня!

    10:10 15.06.2026

  • 12 Цъцъ

    1 0 Отговор
    След месец два, ще му заведе дело за секcyален тормоз при тази среща и те така😉

    10:18 15.06.2026

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