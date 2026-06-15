Сбъдната мечта: Инфлуенсърка се разплака, когато Роналдо я прегърна (ВИДЕО)

Белгийската инфлуенсърка Селин Депт преживя един от най-емоционалните моменти в живота си, след като се срещна лично със своя идол Кристиано Роналдо. Срещата се състоя по време на тренировка на националния отбор на Португалия в САЩ и се превърна в истински вирусен момент в социалните мрежи.
26-годишната създателка на съдържание, която има милиони последователи в Instagram, YouTube и TikTok, не успя да сдържи сълзите си, когато Роналдо я разпозна, приближи се до нея и я прегърна. Емоцията ѝ бе толкова силна, че тя сподели преживяването с послание, изпълнено с благодарност и възхищение.
Селин разкри, че именно Роналдо е човекът, който я е вдъхновил да започне да играе футбол и да преследва мечтите си. Тя подчерта, че легендата на световния футбол ѝ е дал мотивация да работи упорито и да вярва в себе си.
По време на срещата двамата заснеха и забавно видео, в което Роналдо ѝ показва как правилно да изпълни емблематичното му празнуване „Сиууу“. Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от реакции.
Селин Депт е сред най-популярните европейски инфлуенсъри, като съдържанието ѝ е свързано основно с футбол, танци и хумор. Тя има 6,4 милиона последователи в Instagram, 59,7 милиона в YouTube и 20 милиона в TikTok, а освен това развива и собствена линия дрехи.
Срещата с Роналдо е сбъдната мечта за младата белгийка и още едно доказателство за огромното влияние, което португалската суперзвезда продължава да има върху феновете по целия свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жаба Кикерица
08:35 15.06.2026
2 Ъъъъ
Коментиран от #10
08:39 15.06.2026
3 да докосваш
Коментиран от #5
08:41 15.06.2026
4 Дзак
Коментиран от #7
08:47 15.06.2026
5 ТИР
До коментар #3 от "да докосваш":Трябва да е божество, та да взима повече от космонавт....
08:47 15.06.2026
6 Смятай кво квичене ще е,
08:48 15.06.2026
7 Анонимен
До коментар #4 от "Дзак":На галеника, това никога не би дошло на ум!
Коментиран от #8
08:49 15.06.2026
8 Факт
До коментар #7 от "Анонимен":Те се прегръщат с Бекъм!
Коментиран от #9
08:50 15.06.2026
9 Дзак
До коментар #8 от "Факт":И Емира на Катар му подари секси халат!
09:03 15.06.2026
10 Ами
До коментар #2 от "Ъъъъ":Ако беше и вкарал гол, щеше да се изпусне.
09:22 15.06.2026
11 Добро начало
10:10 15.06.2026
12 Цъцъ
10:18 15.06.2026