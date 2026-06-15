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Кот д'Ивоар сложи край на едно голямо проклятие

Кот д'Ивоар сложи край на едно голямо проклятие

15 Юни, 2026 08:59 1 200 0

  • кот д'ивоар-
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Tова е първата им победа срещу отбор от Южна Америка на световни първенства

Кот д'Ивоар сложи край на едно голямо проклятие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кот д'Ивоар сътвори история на Световното първенство, след като започна участието си с драматична победа с 1:0 над Еквадор във Филаделфия. Късният гол на Амад Диало в 89-ата минута не само донесе трите ценни точки за „слоновете“, но и записа някои интересни постижения, слагайки край на едно голямо проклятие.

Двубоят сложи край на историческия южноамерикански кошмар за Кот д'Ивоар, тъй като това е първата им победа срещу отбор от Южна Америка на световни финали. До момента африканската нация имаше три срещи срещу представители на КОНМЕБОЛ в груповите фази и бе записала три поредни поражения – 1:2 от Аржентина през 2006 г., 1:3 от Бразилия през 2010 г. и 1:2 от Колумбия през 2014 г.

В същото време селекцията на Емерс Фае удължи и своята рекордна голова серия, като вече има отбелязан гол в 6 поредни мача на Световно първенство. Това официално е най-дългата им поредица с поне едно попадение в историята на турнира, откакто се събира статистика в този съвременен формат от 1965/1966 година насам.

Успехът на Кот д'Ивоар счупи и бруталната поредица на Еквадор от 19 поредни мача без загуба във всички турнири. Африканският състав извади и сериозен доза късмет, тъй като южноамериканците удариха греда цели три пъти по време на срещата.

С този късен триумф Кот д'Ивоар стана едва вторият африкански отбор в историята, който печели мач на Световно първенство с гол в 89-ата минута или по-късно в редовното време, повтаряйки подвига на Камерун срещу Бразилия през 2022 г. За „слоновете“, които пропуснаха последните две издания на Мондиала, това е първи успех на планетарен форум от точно 12 години насам, когато за последно надделяха над Япония през юни 2014 г.


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