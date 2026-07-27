Райън Рейнолдс се промъкна инкогнито като Дедпул на Comic-Con (ВИДЕО)

Канадският актьор Райън Рейнолдс отново влезе в образа на Дедпул по време на Comic-Con в Сан Диего, където изненада посетителите, като се разходи инкогнито сред тях в костюм на антигероя на Марвел.

След появата си на представянето на Marvel Studios в зала Hall H Райън Рейнолдс публикува видео зад кулисите, показващо срещите му с фенове, които не разпознават актьора под маската. Клипът вече е събрал близо 2 милиона харесвания.

„Феновете помогнаха на Дедпул да се изправи на крака преди толкова много години“, написа звездата. Рейнолдс допълни, че посещението му съвпада с десетата годишнина от първия филм „Дедпул“ и две години от премиерата на „Дедпул и Върколака“.

По време на панела актьорът се включи и в представянето на „Avengers: Doomsday“. Робърт Дауни Джуниър, който изпълнява ролята на Доктор Дуум, се пошегува с маскирания Дедпул, а Райън Рейнолдс попита кога започват снимките на филма. Появата му обаче не представлява официално потвърждение, че героят ще участва в продукцията. Феновете веднага разпознаха гласа на актьора и залата избухна във възторжени реакции.

Малко преди Comic-Con Райън Рейнолдс заяви на Fanatics Fest, че в бъдеще ще има още един филм за Дедпул. По думите му проектът ще включва по-малко познати елементи от комиксите, включително идеи, свързани с авторите Фабиан Нисиеза и Гери Дъган. Заглавие, сюжет и премиерна дата все още не са обявени.

Райън Рейнолдс играе различна версия на персонажа още в „X-Men Origins: Wolverine“ от 2009 г. След изтичането на тестови кадри през 2014 г. студиото одобрява самостоятелния „Дедпул“, който излиза през 2016 г. и носи на актьора номинация за „Златен глобус“.

Следват „Дедпул 2“ през 2018 г. и „Дедпул и Върколака“ през 2024 г. Последният филм, в който участва и австралийският актьор Хю Джакман, беше касов хит и реализира над 1,3 млрд. долара приходи в световния боксофис.