Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентските избори наесен и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна.

"С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година."

На въпрос дали би подкрепил идея за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев беше категоричен:

"Не мога да говоря от името на ПП–ДБ, но лично моето мнение е, че аз не бих поел такава ръка. Смятам, че ПП–ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против."

По повод спряганите имена за президентската надпревара кметът заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров:

"Аз гледам позитивно. В момента съм далеч от темите, свързани с президентските избори и националната политика, защото проблемите на Варна изискват цялото ми внимание. Но ако трябва да говоря за тази кандидатура, аз бих я подкрепил. Смятам, че това е достойна кандидатура."

Коцев подчерта, че основната му цел остава работата за Варна:

"Моята кауза е Варна. Насочил съм цялото си внимание върху това през следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която свършихме досега. Изключително много работа беше свършена, но тя трудно може да стане видима, докато проектите не започнат да се реализират."

Кметът коментира и окончателното съдебно решение, според което дружеството на семейството му трябва да заплати близо 380 хил. лева за ползване на общински терен. По думите му казусът е бил използван по време на предизборната кампания:

"Това ми звучи като заглавие, идващо от създателя на това дело. Това е именно бившият кмет на Варна, който стартира дело срещу бизнеса на семейството ми още през 2023 година с цел да навреди на кандидатурата ми. Не става дума за незаконност на обектите, а за ползване на една обществена поляна, която е част от същия парцел."

Коцев подчерта, че съдът не е поставил под съмнение законността на обектите:

"Много е важно да се каже, че тези обекти са законни. Съдът потвърждава тяхната законност. Говори се единствено за ползване на зелени площи, които са били поддържани от комплекса. Съдът приема, въз основа на свидетелски показания, че те са били използвани за търговска дейност, което според мен не е вярно."

На въпрос дали присъдената сума ще бъде платена, той уточни:

"Съдебните решения трябва да се изпълняват. Аз не съм страната, която плаща – аз съм страната, която получава плащането, тъй като съм кмет на Варна. Общината вече е поискала изпълнителен лист и дружеството ще трябва да вземе решение как да изпълни съдебното решение."

Кметът коментира и наказателното производство срещу него:

"На първа инстанция съдът върна делото обратно на прокуратурата за преразглеждане, като ясно заяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление, не е ясно какво е то, как се е случило и кои са участниците. В момента прокуратурата обжалва и очакваме произнасянето на Апелативния съд."

Според Коцев общината продължава активно да премахва незаконни постройки:

"Работим усилено по издаването на заповедите за незаконно строителство. След първите 12 заповеди вече има още четири за събаряне, както и още седем констативни акта, които скоро също ще бъдат превърнати в заповеди за премахване."

Той призна, че общината изпитва трудности с намирането на специалисти:

"Освободени бяха много хора от звеното по незаконно строителство. В момента провеждаме конкурси и търсим нови специалисти. Трудно се намират, защото това е специфична работа. Освен експертиза обаче, е необходимо и друго – служителите трябва да могат да устояват на натиск. Това е една от основните характеристики, по които ги подбираме."

По думите му проблемът с незаконното строителство в "Баба Алино" далеч не е само варненски:

"Отворихме една кутия на Пандора. Смятам, че това е проблем в цялата страна. Нарушенията са много мащабни и затова са необходими законови промени. Вече се говори дори за криминализиране на незаконното строителство."

Кметът призна, че Варна все още не е достатъчно чист град:

"Имам изключително много критики към фирмата, която извършва почистването. Една от основните ми задачи е да подобрим качеството на тази услуга и да оптимизираме целия процес."

По думите му общината обсъжда създаването на собствено дружество по модела на София:

"„Обсъждаме създаването на общинско дружество, което да поеме голяма част от дейностите по чистотата и част от инфраструктурните проекти. Ако имаме собствен капацитет, ще бъдем по-независими и ще можем да контролираме много по-добре процеса."

Коцев обясни, че новата обществена поръчка за сметосъбиране се бави заради обжалвания. Попитан дали Варна е готова за активния летен сезон, кметът призна, че градът продължава да се сблъсква със стари инфраструктурни проблеми. Коцев съобщи и че новият тръбопровод под Варненското езеро вече е изграден.