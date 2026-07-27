Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентските избори наесен и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна.
"С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година."
На въпрос дали би подкрепил идея за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев беше категоричен:
"Не мога да говоря от името на ПП–ДБ, но лично моето мнение е, че аз не бих поел такава ръка. Смятам, че ПП–ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против."
По повод спряганите имена за президентската надпревара кметът заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров:
"Аз гледам позитивно. В момента съм далеч от темите, свързани с президентските избори и националната политика, защото проблемите на Варна изискват цялото ми внимание. Но ако трябва да говоря за тази кандидатура, аз бих я подкрепил. Смятам, че това е достойна кандидатура."
Коцев подчерта, че основната му цел остава работата за Варна:
"Моята кауза е Варна. Насочил съм цялото си внимание върху това през следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която свършихме досега. Изключително много работа беше свършена, но тя трудно може да стане видима, докато проектите не започнат да се реализират."
Кметът коментира и окончателното съдебно решение, според което дружеството на семейството му трябва да заплати близо 380 хил. лева за ползване на общински терен. По думите му казусът е бил използван по време на предизборната кампания:
"Това ми звучи като заглавие, идващо от създателя на това дело. Това е именно бившият кмет на Варна, който стартира дело срещу бизнеса на семейството ми още през 2023 година с цел да навреди на кандидатурата ми. Не става дума за незаконност на обектите, а за ползване на една обществена поляна, която е част от същия парцел."
Коцев подчерта, че съдът не е поставил под съмнение законността на обектите:
"Много е важно да се каже, че тези обекти са законни. Съдът потвърждава тяхната законност. Говори се единствено за ползване на зелени площи, които са били поддържани от комплекса. Съдът приема, въз основа на свидетелски показания, че те са били използвани за търговска дейност, което според мен не е вярно."
На въпрос дали присъдената сума ще бъде платена, той уточни:
"Съдебните решения трябва да се изпълняват. Аз не съм страната, която плаща – аз съм страната, която получава плащането, тъй като съм кмет на Варна. Общината вече е поискала изпълнителен лист и дружеството ще трябва да вземе решение как да изпълни съдебното решение."
Кметът коментира и наказателното производство срещу него:
"На първа инстанция съдът върна делото обратно на прокуратурата за преразглеждане, като ясно заяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление, не е ясно какво е то, как се е случило и кои са участниците. В момента прокуратурата обжалва и очакваме произнасянето на Апелативния съд."
Според Коцев общината продължава активно да премахва незаконни постройки:
"Работим усилено по издаването на заповедите за незаконно строителство. След първите 12 заповеди вече има още четири за събаряне, както и още седем констативни акта, които скоро също ще бъдат превърнати в заповеди за премахване."
Той призна, че общината изпитва трудности с намирането на специалисти:
"Освободени бяха много хора от звеното по незаконно строителство. В момента провеждаме конкурси и търсим нови специалисти. Трудно се намират, защото това е специфична работа. Освен експертиза обаче, е необходимо и друго – служителите трябва да могат да устояват на натиск. Това е една от основните характеристики, по които ги подбираме."
По думите му проблемът с незаконното строителство в "Баба Алино" далеч не е само варненски:
"Отворихме една кутия на Пандора. Смятам, че това е проблем в цялата страна. Нарушенията са много мащабни и затова са необходими законови промени. Вече се говори дори за криминализиране на незаконното строителство."
Кметът призна, че Варна все още не е достатъчно чист град:
"Имам изключително много критики към фирмата, която извършва почистването. Една от основните ми задачи е да подобрим качеството на тази услуга и да оптимизираме целия процес."
По думите му общината обсъжда създаването на собствено дружество по модела на София:
"„Обсъждаме създаването на общинско дружество, което да поеме голяма част от дейностите по чистотата и част от инфраструктурните проекти. Ако имаме собствен капацитет, ще бъдем по-независими и ще можем да контролираме много по-добре процеса."
Коцев обясни, че новата обществена поръчка за сметосъбиране се бави заради обжалвания. Попитан дали Варна е готова за активния летен сезон, кметът призна, че градът продължава да се сблъсква със стари инфраструктурни проблеми. Коцев съобщи и че новият тръбопровод под Варненското езеро вече е изграден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 благо кокорчев
09:33 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нексус
А кога ще платиш на общината тези 400 000 лв, за които вече си осъден?
Или правилата за нашите хора не важат - по комунистически?
Коментиран от #19
09:33 27.07.2026
4 в кратце
09:33 27.07.2026
5 Исторически парк
09:34 27.07.2026
6 АГАТ а Кристи
09:35 27.07.2026
7 честен ционист
09:35 27.07.2026
8 Питам
09:35 27.07.2026
9 блажното корумпе Блажко
09:36 27.07.2026
10 Има само един човек който може да
09:36 27.07.2026
11 лоза
09:37 27.07.2026
12 Последния Софиянец
09:37 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 бабаалино е кат петроханската секта
09:38 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Блажно вчера го гледам едни хора го
Коментиран от #33
09:41 27.07.2026
17 Варна
09:42 27.07.2026
18 Беро
09:45 27.07.2026
19 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #3 от "Нексус":Когато твоите приятели върнат откраднатите милиарди от държавата, тогава.
По точно казано : На кукуво лято.
Хайде отивай сега на геей парада.
Коментиран от #24
09:45 27.07.2026
20 надзирател
09:48 27.07.2026
21 Юрий
Чакаме да платиш глобата за незаконното
ти заведение в морската!
По-корумпирано управление във Варна досега не е имало!
09:50 27.07.2026
22 Дън
09:50 27.07.2026
23 kоkорчо 💋🍌
09:50 27.07.2026
24 Нексус
До коментар #19 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":Имаш предвид твоите комунисти, които вече 82 години не спират да крадат, троле?
09:50 27.07.2026
25 Разум
09:51 27.07.2026
26 избирател
Коментиран от #30
09:52 27.07.2026
27 Крушка си има опашка
09:53 27.07.2026
28 ГЕРБ и ДПС ще подкрепят
09:57 27.07.2026
29 Обачееее
09:59 27.07.2026
30 Ми те ззеха власта без боама не налагат
До коментар #26 от "избирател":Нито комунизъм нито социализъм ами върл башибозушки империализъм.
10:00 27.07.2026
31 Къде е Бойко
10:01 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ти да не си
До коментар #16 от "Блажно вчера го гледам едни хора го":помисли, че е пътувал с автомобил? Корумпето за 45 минути със самолета е в студиото на бнт-ъ, и пералнята започва да пере яко.
Коментиран от #40
10:04 27.07.2026
34 Чичак
10:04 27.07.2026
35 Абе,
10:07 27.07.2026
36 Пловдив
Коментиран от #48
10:12 27.07.2026
37 Ми да се кандидатира Блажо или Коцето
10:13 27.07.2026
38 оня с коня
Коментиран от #51
10:13 27.07.2026
39 Драги ми Смехурко
10:16 27.07.2026
40 Едно време в соца и горнавряховица
До коментар #33 от "Ти да не си":Имахме самолет даже в доброто старо време и не само до София ами и до скандинавските страни летеше но то беше в доброто старо време.
10:17 27.07.2026
41 Павел Пенев
10:17 27.07.2026
42 Зеления
"Приемам само ръката на Невзоров"
10:18 27.07.2026
43 По принцип темата е интересна
10:20 27.07.2026
44 Даа
10:21 27.07.2026
45 Никой
10:24 27.07.2026
46 Що ни занимавате
10:25 27.07.2026
47 ШЕФА
10:28 27.07.2026
48 Таман
До коментар #36 от "Пловдив":Ще си паснат.
10:32 27.07.2026
49 Старчо Сарача
10:36 27.07.2026
50 Хххххххххххххх
10:40 27.07.2026
51 На мястото на Герб не бих отписвал
До коментар #38 от "оня с коня":Изборите те са възможност за ББ и за КК се отнася.
10:43 27.07.2026
52 Хорейшио
10:45 27.07.2026
53 Мими Кучева🐕
10:51 27.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 С.П.
10:52 27.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.