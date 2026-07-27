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Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура

Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура

27 Юли, 2026 09:30 918 56

  • благомир коцев-
  • президентска кандидатура-
  • пп-дб-
  • герб

Кметът на Варна подкрепя дясна кандидатура за президент

Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентските избори наесен и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна.

"С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година."

На въпрос дали би подкрепил идея за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев беше категоричен:

"Не мога да говоря от името на ПП–ДБ, но лично моето мнение е, че аз не бих поел такава ръка. Смятам, че ПП–ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против."

По повод спряганите имена за президентската надпревара кметът заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров:

"Аз гледам позитивно. В момента съм далеч от темите, свързани с президентските избори и националната политика, защото проблемите на Варна изискват цялото ми внимание. Но ако трябва да говоря за тази кандидатура, аз бих я подкрепил. Смятам, че това е достойна кандидатура."

Коцев подчерта, че основната му цел остава работата за Варна:

"Моята кауза е Варна. Насочил съм цялото си внимание върху това през следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която свършихме досега. Изключително много работа беше свършена, но тя трудно може да стане видима, докато проектите не започнат да се реализират."

Кметът коментира и окончателното съдебно решение, според което дружеството на семейството му трябва да заплати близо 380 хил. лева за ползване на общински терен. По думите му казусът е бил използван по време на предизборната кампания:

"Това ми звучи като заглавие, идващо от създателя на това дело. Това е именно бившият кмет на Варна, който стартира дело срещу бизнеса на семейството ми още през 2023 година с цел да навреди на кандидатурата ми. Не става дума за незаконност на обектите, а за ползване на една обществена поляна, която е част от същия парцел."

Коцев подчерта, че съдът не е поставил под съмнение законността на обектите:

"Много е важно да се каже, че тези обекти са законни. Съдът потвърждава тяхната законност. Говори се единствено за ползване на зелени площи, които са били поддържани от комплекса. Съдът приема, въз основа на свидетелски показания, че те са били използвани за търговска дейност, което според мен не е вярно."

На въпрос дали присъдената сума ще бъде платена, той уточни:

"Съдебните решения трябва да се изпълняват. Аз не съм страната, която плаща – аз съм страната, която получава плащането, тъй като съм кмет на Варна. Общината вече е поискала изпълнителен лист и дружеството ще трябва да вземе решение как да изпълни съдебното решение."

Кметът коментира и наказателното производство срещу него:

"На първа инстанция съдът върна делото обратно на прокуратурата за преразглеждане, като ясно заяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление, не е ясно какво е то, как се е случило и кои са участниците. В момента прокуратурата обжалва и очакваме произнасянето на Апелативния съд."

Според Коцев общината продължава активно да премахва незаконни постройки:

"Работим усилено по издаването на заповедите за незаконно строителство. След първите 12 заповеди вече има още четири за събаряне, както и още седем констативни акта, които скоро също ще бъдат превърнати в заповеди за премахване."

Той призна, че общината изпитва трудности с намирането на специалисти:

"Освободени бяха много хора от звеното по незаконно строителство. В момента провеждаме конкурси и търсим нови специалисти. Трудно се намират, защото това е специфична работа. Освен експертиза обаче, е необходимо и друго – служителите трябва да могат да устояват на натиск. Това е една от основните характеристики, по които ги подбираме."

По думите му проблемът с незаконното строителство в "Баба Алино" далеч не е само варненски:

"Отворихме една кутия на Пандора. Смятам, че това е проблем в цялата страна. Нарушенията са много мащабни и затова са необходими законови промени. Вече се говори дори за криминализиране на незаконното строителство."

Кметът призна, че Варна все още не е достатъчно чист град:

"Имам изключително много критики към фирмата, която извършва почистването. Една от основните ми задачи е да подобрим качеството на тази услуга и да оптимизираме целия процес."

По думите му общината обсъжда създаването на собствено дружество по модела на София:

"„Обсъждаме създаването на общинско дружество, което да поеме голяма част от дейностите по чистотата и част от инфраструктурните проекти. Ако имаме собствен капацитет, ще бъдем по-независими и ще можем да контролираме много по-добре процеса."

Коцев обясни, че новата обществена поръчка за сметосъбиране се бави заради обжалвания. Попитан дали Варна е готова за активния летен сезон, кметът призна, че градът продължава да се сблъсква със стари инфраструктурни проблеми. Коцев съобщи и че новият тръбопровод под Варненското езеро вече е изграден.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благо кокорчев

    26 2 Отговор
    и ти си един наведен терзийко

    09:33 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нексус

    29 4 Отговор
    Коце, ти си мошеник, нормално е да не приемеш!

    А кога ще платиш на общината тези 400 000 лв, за които вече си осъден?
    Или правилата за нашите хора не важат - по комунистически?

    Коментиран от #19

    09:33 27.07.2026

  • 4 в кратце

    12 3 Отговор
    Благомир Коцев: Не бих приел ръката на ГЕРБ,а краката на Райна.

    09:33 27.07.2026

  • 5 Исторически парк

    16 1 Отговор
    Корумпираното подсъдимо хюуумне реши да ме дублира

    09:34 27.07.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    7 4 Отговор
    И ти комуняга и Боко - комуняга, а това означена, че трябва да се целувате уста в уста както Брежнев и тато

    09:35 27.07.2026

  • 7 честен ционист

    11 2 Отговор
    ПП и ДБ ще имат различни кандидати. От ДБ ще е оня дългия баскетболстът близнак. От ПП - Гюро и комисар Катаниев.

    09:35 27.07.2026

  • 8 Питам

    21 1 Отговор
    За семейство Коцеви законите и съдебните решения важат ли и кога ще си платят наложените санкции и кога ще освободят незаконно заеманите площи в морската градина???????????

    09:35 27.07.2026

  • 9 блажното корумпе Блажко

    15 1 Отговор
    Абе, кредевци, кво стана с укрoанклава Баба Алиновка?

    09:36 27.07.2026

  • 10 Има само един човек който може да

    4 0 Отговор
    прати изборите на втори тур но ако не участва втори тур няма да има вероятно .

    09:36 27.07.2026

  • 11 лоза

    6 1 Отговор
    ВлагомирПревръзкоцев.

    09:37 27.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Питайте го за баща му, украинската мафия в Одеса и кораба Хера.

    09:37 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 бабаалино е кат петроханската секта

    5 1 Отговор
    бази за изкарване на милиони . и къщи в гората до барна . може да са били под една шапка . вземат се пари . прави се някаква дейност . после се спира . сега търсят за кандидат угоден на тръмпи кандидат . про изрелски и да е леко мормонис . доказан католик . плевелиев би загубил кат камила . кой ли ще намерят .

    09:38 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Блажно вчера го гледам едни хора го

    6 1 Отговор
    Караха да работи там нещо имаше проблеми по кварталите във Варна. Кога стигна до София. То по тез магистрали за няколко часа мое да не мое да стигне. Най много до Търново.

    Коментиран от #33

    09:41 27.07.2026

  • 17 Варна

    11 3 Отговор
    Толкова корумпирана и крадлива община никога не е имало начело с Коцев

    09:42 27.07.2026

  • 18 Беро

    4 2 Отговор
    Ех Коцев, Коцев, ръката която ти дава никога не съхне, но има и друго-непрощава

    09:45 27.07.2026

  • 19 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Когато твоите приятели върнат откраднатите милиарди от държавата, тогава.
    По точно казано : На кукуво лято.
    Хайде отивай сега на геей парада.

    Коментиран от #24

    09:45 27.07.2026

  • 20 надзирател

    3 2 Отговор
    " чакам те да дойдеш, мили мой, ела при мен!

    09:48 27.07.2026

  • 21 Юрий

    11 1 Отговор
    Какво стана с незаконните баби край Варна, Коцев? Дума не обели за съд, прокуратура и многото рушвети!
    Чакаме да платиш глобата за незаконното
    ти заведение в морската!
    По-корумпирано управление във Варна досега не е имало!

    09:50 27.07.2026

  • 22 Дън

    8 1 Отговор
    по каква Причина този все още се води Кмет?

    09:50 27.07.2026

  • 23 kоkорчо 💋🍌

    6 1 Отговор
    а моята рька би ли приел

    09:50 27.07.2026

  • 24 Нексус

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":

    Имаш предвид твоите комунисти, които вече 82 години не спират да крадат, троле?

    09:50 27.07.2026

  • 25 Разум

    4 6 Отговор
    Да, Благомир Коцев е напълно прав да не приема коалиция с ГЕРБ за изборите за президент! Напълно прав е! Все пак, точно СИКаджийската мутра от подземния свят и неграмотен банкянски селяндур нареждаше на "прокуратури", "съдилища" и на цялата ни така наречена "съдебна система" 6 мекеца да издевателстват над него и да го държат незаконно в ареста! Да, тоав се случи по заповед на свирепия магистрабен бандит и занков престъпник от подезмния свят Бойко Методиев Борисов, повече познат като Боко Тиквата, както и на началника му - уродливото 190- килограмово туловище! Мутрата от СИК така и не се примири, че загуби Варна и потокът от милиони за чекмеджето му спря! А при келнера Портних вървеше безпрепятствено! Само че, в случая разумът е задължителен! Червената и в червата Йотова, говорителката на "прогресивното" правителство, трябва да бъде спряна! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! В противен случай ни очаква трети мандат на кремълската подлога и лакей на кремълското чудовиещ - фатмак Радев! Не трябва да го допускаме!

    09:51 27.07.2026

  • 26 избирател

    2 2 Отговор
    а бе петроханец догато от ппдб се правите на ощипана мома комунистите без бои взеха власта язък за барута на 10 11 1989 година всичко е било пунта мара

    Коментиран от #30

    09:52 27.07.2026

  • 27 Крушка си има опашка

    2 0 Отговор
    Объркани планове

    09:53 27.07.2026

  • 28 ГЕРБ и ДПС ще подкрепят

    3 0 Отговор
    Печелившата комбинация. Пазарят се евентуално за вицепрезидента който е напълно излишен пост като разход за държавата. Но затова не го премахнаха за да могат да се договарят.

    09:57 27.07.2026

  • 29 Обачееее

    2 0 Отговор
    може да поемеш други неща.

    09:59 27.07.2026

  • 30 Ми те ззеха власта без боама не налагат

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "избирател":

    Нито комунизъм нито социализъм ами върл башибозушки империализъм.

    10:00 27.07.2026

  • 31 Къде е Бойко

    5 1 Отговор
    Вече не го търсят дори за да го бият.

    10:01 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти да не си

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Блажно вчера го гледам едни хора го":

    помисли, че е пътувал с автомобил? Корумпето за 45 минути със самолета е в студиото на бнт-ъ, и пералнята започва да пере яко.

    Коментиран от #40

    10:04 27.07.2026

  • 34 Чичак

    4 2 Отговор
    Приема само пачки и имоти

    10:04 27.07.2026

  • 35 Абе,

    3 1 Отговор
    сладур, ти вземи да оправиш онези къщички. Всъщност, бутнахте ли ги вече?😡

    10:07 27.07.2026

  • 36 Пловдив

    4 2 Отговор
    Ръката на ГЕРБ е ръка на Юда!

    Коментиран от #48

    10:12 27.07.2026

  • 37 Ми да се кандидатира Блажо или Коцето

    2 1 Отговор
    Това е печеливша комбинация поне за Варна и региона Шумен Силистра и други населени места. ГЕРБ и ДПС не ги търси те са към управляващите.

    10:13 27.07.2026

  • 38 оня с коня

    0 1 Отговор
    Малко История:Две от Трите Про-руски партии в НС вече ги няма,защото не се СПОГОДИХА помежду си и Радев ги отнесе.Сега ПП/ДБ правят абс. същото ,неприемайки Подкрепата на ГЕРБ и възкачвайки по този начин Йотова на Престола.Ами без ГЕРБ Радев само с гласоподавателите си на няколко Окръга ще ви помете бе самонадеяни Фукльовци!

    Коментиран от #51

    10:13 27.07.2026

  • 39 Драги ми Смехурко

    3 0 Отговор
    Ама ти си за затвора бе,какъв президентски вот те гони!

    10:16 27.07.2026

  • 40 Едно време в соца и горнавряховица

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ти да не си":

    Имахме самолет даже в доброто старо време и не само до София ами и до скандинавските страни летеше но то беше в доброто старо време.

    10:17 27.07.2026

  • 41 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    За каква кандидатура бълнува този мошеник? Да си стяга торбата за затвора.

    10:17 27.07.2026

  • 42 Зеления

    4 0 Отговор
    "Не бих приел ръката на ГЕРБ за обща президентска кандидатура"

    "Приемам само ръката на Невзоров"

    10:18 27.07.2026

  • 43 По принцип темата е интересна

    2 0 Отговор
    Обаче всички пишат никой не чете. Така не ми е интересно. Аз отлитам.

    10:20 27.07.2026

  • 44 Даа

    4 0 Отговор
    Ама как така, нямало да приеме ръката на ГЕРБ- ДПС??? Та нали са от едно и също евроатлантическо котило! Та нали шанса на ПП- ДБ да не отпадне съвсем от необходимост е да се върне старата сглобка ГЕРБ- ДПС- ПП-ДБ!!!

    10:21 27.07.2026

  • 45 Никой

    0 0 Отговор
    За какво ни е пак Цирк - сега този човек още не се е утвърдил като Кмет, веднага ще става Президент - има ли понятие от това - какво точно се върши.

    10:24 27.07.2026

  • 46 Що ни занимавате

    0 0 Отговор
    в България с городоначальника на един от двата "модерни" градски напъна на черноморское, коричневьiе водохранилище...

    10:25 27.07.2026

  • 47 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Вижте един 1000 % престъпник който се разхожда на свобода и за да го изперат по хубаво го канят по студията ! Нещо да сте чули скоро за Баба Алино ???????????????????? Няма и да чуете,всичко се забрави,този и останалото ОПГ напълниха гушите,покрай тях съдии и прокурори,а балъците като на да дух... супата !!!!

    10:28 27.07.2026

  • 48 Таман

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пловдив":

    Ще си паснат.

    10:32 27.07.2026

  • 49 Старчо Сарача

    3 0 Отговор
    каква ръка бе мърльо? Ти си за затвора бе момче! Каква президентска кандидатура те е патила?

    10:36 27.07.2026

  • 50 Хххххххххххххх

    0 0 Отговор
    Значи, президента няма реални правомощия, но пак се натискате там...

    10:40 27.07.2026

  • 51 На мястото на Герб не бих отписвал

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Изборите те са възможност за ББ и за КК се отнася.

    10:43 27.07.2026

  • 52 Хорейшио

    2 0 Отговор
    каква кандидатура бе Коцев, на теб ти предстои да влизаш в пандиза, корупционер такъв!

    10:45 27.07.2026

  • 53 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Благомир Неподкупният!👍👍👍

    10:51 27.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 С.П.

    0 0 Отговор
    Вместо да ходи по студиата, да дойде на терен в града и да се залавя за работа. Варна тъне в мръсотия, откакто е кмет. Пълен провал - ще го търпим още 16 месеца и след това ще се "радваме" на следващия аматьор, решил да управлява Варна.

    10:52 27.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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