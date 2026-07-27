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България »
Тагарев: България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната

Тагарев: България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната

27 Юли, 2026 09:17 1 269 76

  • тодор тагарев-
  • сащ-
  • нато-
  • самолети-
  • цистерни

Според него авиобаза „Безмер“ е по-подходящо място за американските самолети-цистерни

Тагарев: България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разполагането на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ е правилно решение, тъй като Съединените щати са стратегически съюзник на България. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Според него страната ни трябва да откликва, когато съюзниците ѝ имат нужда от използване на българска инфраструктура.

„САЩ са наш основен съюзник. Ние разчитаме на нашата сигурност, на НАТО, на Европейския съюз и на стратегическото сътрудничество със Съединените щати“, заяви Тагарев.

По думите му България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната, затова, когато този наш съюзник има нужда да ползва наша инфраструктура, най-добре би било ние да откликнем по възможно най-добрия начин.

Според него авиобаза „Безмер“ е по-подходящо място за подобна мисия от летище „Васил Левски“ в София. Той припомни, че столичното летище е силно натоварено и се намира в градска среда, докато след модернизацията на базите в Безмер и Граф Игнатиево вече има по-добри условия за приемането на подобни самолети.

Тагарев коментира и опасенията за заплаха за националната сигурност: „Ако има някакъв риск, той не е от чисто военна гледна точка“.

Бившият министър напомни, че България не разполага със собствена противоракетна отбрана, но НАТО има интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и като част от тази система ние можем да бъдем защитени.

По отношение на опасенията от терористични заплахи Тагарев заяви, че това е въпрос на добра координация между българските служби и съюзниците, както и на повишена готовност на системата за сигурност. Той подчерта, че не разполага с информация за конкретни заплахи.

Като пример за ползите от партньорството със САЩ Тагарев посочи развитието на киберсигурността. Той и припомни, че с американско финансиране са направени инвестиции в Центъра за киберотбрана към Министерството на отбраната и в обучението на български специалисти.

„Има много други примери и ние печелим в голяма степен от това сътрудничество“, смята бившият министър на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магаренко украта

    72 5 Отговор
    мешок - вагон - восточний фронт

    Коментиран от #28

    09:18 27.07.2026

  • 2 Кажи За Онова !

    66 4 Отговор
    Под Масата !

    Колко Ви Платиха ?

    09:20 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гъби Гъбев съм

    45 4 Отговор
    Ама айде пращайте го тоя да идва при мен че ни трябва за белот.
    Тамън ще научиме Лндзи Греъм как се играе.

    09:20 27.07.2026

  • 5 получаваш пишкифостата миризлива

    44 4 Отговор
    еврея и краваря ВИНАГИ КРАДЪТ

    09:20 27.07.2026

  • 6 На САЩ

    47 4 Отговор
    Не може да се вярва, това е ясно и на малко дете!

    09:21 27.07.2026

  • 7 Тези

    53 4 Отговор
    Тумори на обществото защо им обръщате внимание.

    09:22 27.07.2026

  • 8 Хаха

    54 4 Отговор
    Защо давате трибуна на предатели

    09:22 27.07.2026

  • 9 Боклук продаден

    56 4 Отговор
    Това е национален предател!

    Коментиран от #29

    09:22 27.07.2026

  • 10 пръц

    37 3 Отговор
    От целия този тюрлюгювеч на Тагаренко не разбрах Радев атлантик ли е или русофил.

    09:23 27.07.2026

  • 11 Кажи нещо конкретно

    37 2 Отговор
    Получено да нее втора ръка и на пределна цена

    Жалко нищожество затвор за теб

    09:24 27.07.2026

  • 12 За предатели като тоя

    35 2 Отговор
    само разстрел !

    09:24 27.07.2026

  • 13 Някой

    27 3 Отговор
    Може би ти получаваш/ оже би още няколко продажници получават. Но не и България.

    09:25 27.07.2026

  • 14 Проф. Педеренко

    27 3 Отговор
    Конкретна информация за евентуални заплахи няма и да има. Нали трябва да са изненадващи. Ако самолетите бяха боядисани в цветовете на дъгата, щеше да е друга работа.

    09:25 27.07.2026

  • 15 Идиоти вън

    41 3 Отговор
    Абе тия хора не се ли усещат, че са смешни и презрени в очите на народа ?!?!?! Апък тоя си е отвратителен национален предател!!!

    09:25 27.07.2026

  • 16 А бе

    28 3 Отговор
    б-к-ук още самолетите - бричките не са дошли,а платени са милиони и от БВП ПАК ПЛАЩАМЕ от-е-ко

    09:26 27.07.2026

  • 17 мъкаааа

    35 3 Отговор
    България нищо не получава от САЩ,нищо,че си плаща в троен размер.

    09:26 27.07.2026

  • 18 Питам

    32 3 Отговор
    До кога ще се дава трибуна на отрепките Тагаренко и Шаламенко и кой плаща за това?????

    Коментиран от #27

    09:26 27.07.2026

  • 19 Тагарев

    23 2 Отговор
    А аз получавам още повече

    09:27 27.07.2026

  • 20 Ползата

    29 2 Отговор
    Е никаква. Мижава. Получили сме от Щатите нула. Нищо! И нормално - това е държава, която само взема, никога не дава. Тя не дава на големи, мощни държави, като ли на балканска овца.

    Коментиран от #26

    09:28 27.07.2026

  • 21 Тошо фашистта пак лъже

    25 2 Отговор
    Този има праг на търпимост под нулат

    09:28 27.07.2026

  • 22 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна в Самоков.Той има изгода войната да продължи.

    Коментиран от #24

    09:29 27.07.2026

  • 23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 18 Отговор
    Благодарение на НАТО Путин не смей ни барна.

    09:30 27.07.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Йотова е съдружник на Тагарев в тоя завод.

    09:31 27.07.2026

  • 25 А50

    6 4 Отговор
    Радвам се че дъртия фашист е доволен

    09:31 27.07.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "Ползата":

    36 години под крилото на САЩ.....мир за България.

    09:32 27.07.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    А трибуна на Йотовица може.
    Кой плаща за това.

    09:33 27.07.2026

  • 28 Мдаа

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Магаренко украта":

    Зависи от гледната точка..
    Ако гледаме от Витошка е едно, а от Комлука е друго..

    09:33 27.07.2026

  • 29 България е НАТО.

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Боклук продаден":

    И Радев пусна натовските цистерни в БГ.....
    И той ли е предател ?????

    09:34 27.07.2026

  • 30 Тиква

    14 2 Отговор
    магарев,багаж гара куев или сауд.арабия.при осраинци или краварите, хиените.

    09:36 27.07.2026

  • 31 Магаренко

    14 2 Отговор
    Тагаренко, България, както винаги получава от ФАЩ от трите, ама най-дългото!

    09:36 27.07.2026

  • 32 Ти си

    17 2 Отговор
    Тагарев , от когото точно ни пази САЩ? На сме ли заобиколени от страни членки на НАТО (сърбите не ги броим) в което членуване и ние ? А и какво и колко точно плащат янките за ползването на нашите бази и нашата военна та дори и цивилна инфраструктура ?
    Май по-скоро ни превръщат в мишена и в неприятелски страна за страни с които сме имали традиционно добри отношения .....

    09:36 27.07.2026

  • 33 Айляк

    17 3 Отговор
    Сельото от Стамболийски пак се изтропка.
    Магаренко е лошо нещо за България.

    09:37 27.07.2026

  • 34 Лена

    20 1 Отговор
    Днес, понеделник си позволих да гледам
    телевизия. Хора за затвора присъстват трайно по екраните. Пак ме отказахте!

    09:39 27.07.2026

  • 35 Трол

    3 9 Отговор
    Достоен кандидат за президент.

    09:40 27.07.2026

  • 36 Тоя няма ли най-после да пукне

    10 3 Отговор
    и да спрете да му давате гнусната физиономия.

    09:41 27.07.2026

  • 37 България е НАТО.

    3 13 Отговор
    И българско оръжие ИЗБИВА РУСНАЦИ в Украйна.
    Путин сам са нахендри на големия х.....

    09:41 27.07.2026

  • 38 Радев е НАТО

    6 1 Отговор
    Щом пусна цистерните в Безмер.
    Явно стагаревсадружки.

    09:43 27.07.2026

  • 39 дядото

    9 3 Отговор
    гадни и продажни."българия получава много от сащ по отношение сигурност",само дето загуби милиарди щд за негодна военна техника и националната си независимост.заменихте руската с краварската зависимост и.... стана още по зле.пфу.

    09:44 27.07.2026

  • 40 Мутата

    5 2 Отговор
    Получава едни голимъди

    09:44 27.07.2026

  • 41 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 7 Отговор
    Явно и Радев е съгласен с Тагарев.
    Разбират че без САЩ сме умрели.

    09:45 27.07.2026

  • 42 чичен ица

    5 3 Отговор
    и как точно ни помагат говедарите? като им изкупи ръждясалите машити дето и афганците не ползват, когато тия, същите боклуци/янките, избягаха позорно от там? или когато селския цар от банкя, купи чертежи на самолетчета дето са с повреден софтуер, летни гуми, спукани горивопроводи и без въоръжение! Хавно!

    Коментиран от #44

    09:46 27.07.2026

  • 43 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 7 Отговор
    36 години мир в БГ.
    36 години България в мир благодарение на САЩ

    09:46 27.07.2026

  • 44 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "чичен ица":

    Никой не смей да ни барне.
    Мирът си има цена.

    09:47 27.07.2026

  • 45 Радев е НАТО

    3 8 Отговор
    Подкрепя безусловно Тагарев за цистерните.
    Само путинистите вият на умрело.

    09:48 27.07.2026

  • 46 Нещастници

    9 2 Отговор
    още чакаме да видим списъка с ценности, така ще чакаме и списъка какво сме получили от сащ... явно е ролко много и не може да се опише .. Обчае спаика какво ни взеха е яснен! Смазан туризъм и индустрия заради санкциите, Лупил оред закриване, фалирал Булгаргаз,Белене и ЮП потурчени, безплатни златни и медни концесии, безмитен украински внос, американски оръжия на двойна цена без срокове и санкции за доставка!

    09:51 27.07.2026

  • 47 Софиянец

    9 2 Отговор
    Буаххаха, този е изтъпял от старост и дбилна укро пропаганда 😂😂😂 от обора получхме само два стари и счупени кенеФ16! Под получили да се разбира платени на 3на цена!

    09:53 27.07.2026

  • 48 демек армията . но финансирането е от

    3 2 Отговор
    бюджета . а харченето е спорно . бронемашини и няколко самолети . да има за ученията . юса искаха подкрепа за ормуза . да пратим катера да отваря ормуза . няма резултат . юса дават същото и на натото и на киев . затова е такъв резултата .

    Коментиран от #53

    09:55 27.07.2026

  • 49 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Тагарев: България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната

    Ако Русия ни нападне какво ще получим от САЩ 🤣

    Коментиран от #51

    10:03 27.07.2026

  • 50 Точен

    1 1 Отговор
    Позор и срам... На лъжата краката са къси, а тук направо крака няма...

    10:05 27.07.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ъхъ":

    Чакаме Путин да ни нападне
    Ако му стиска де

    Коментиран от #72

    10:06 27.07.2026

  • 52 Каква сигурност и отбрана

    3 2 Отговор
    Не им пука за нашата сигурност!!!Не дават стотинка за базите, ние пак безплатно им пълним самолетите!!!Просто управляващите получават потупване по гърба, а обикновенния човек несигурност и страх!!!

    Коментиран от #54

    10:06 27.07.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "демек армията . но финансирането е от":

    Малката ни армия е за защита на БГ.
    Никой не е искал от нас да ходим в пролива.

    10:07 27.07.2026

  • 54 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Каква сигурност и отбрана":

    36 години никой не смее ни барна.

    То и СССР ни гарантираше сигурност, но накрая са окака

    10:09 27.07.2026

  • 55 Сократ

    1 2 Отговор
    Недай Боже, иранците да ни изсветкат, това нищожество къде ще е и какви ще ги плещи.

    Коментиран от #60

    10:09 27.07.2026

  • 56 Оня

    1 2 Отговор
    Най-големият предател в историята на България. Пребоядисан комунист завършил руски академии . За такива само затвор или 9 номер да не се губят пари .

    Коментиран от #59

    10:09 27.07.2026

  • 57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 4 Отговор
    В НАТО сме недосегаеми
    Нали другари путинисти

    10:09 27.07.2026

  • 58 хихи

    0 2 Отговор
    Магарев е таен съветски агент...
    и сега ги чака на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Осободители"

    10:10 27.07.2026

  • 59 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Оня":

    Че то всички са пребоядисани комунисти
    Имаше само БКП......

    10:11 27.07.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сократ":

    И ние ша изсветкаме иранците
    Прошка нема.

    10:11 27.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Вижте го тоя

    4 2 Отговор
    Дебил, бе, вижте му фашистката мутра и чуйте чутовните глупости, които “демократичните” медии го търсят през ден да ни говори!!!

    10:15 27.07.2026

  • 63 Евала Тагарев

    3 2 Отговор
    Не цепиш басма на руските ЗАХВАТЧИЦИ.

    10:19 27.07.2026

  • 64 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Какво точно сме получили до сега от САЩ бе простак, освен мухлясалата царевица, стари машини за пехотата от 1978 год. и рециклирани самолети от същия период. Защо се опитваш да правиш хората на маймуни бе виден украински възпитаник?

    Коментиран от #65

    10:25 27.07.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Павел Пенев":

    МИР и СПОКОЙСТВИЕ....с пъти по малка армия.
    Ти едва ли го разбираш.

    10:32 27.07.2026

  • 66 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Извадиха плъха от дупката и го активираха,но ефекта от един говорещ плъх е нулев ! Къде е престъпника и нац.предател Румен Безродев Боташоглу,нещо се покри ?

    10:32 27.07.2026

  • 67 Българския

    1 0 Отговор
    Ястреб, подобен на Лендзи Греам...горе долу..болен човек!

    10:33 27.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пламен

    1 0 Отговор
    ЗАДАВАШ ЛИ СИ НЯКОГА ВЪПРОС ЗАЩО НЕ ТЕ ХАРЕСВА ПО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ?

    10:35 27.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Никой

    1 1 Отговор
    Добре, че махнаха армията - представи си такъв да ти е началник - той просто дразни с присъствието си - говори нещо, но дразни всъщност.

    10:40 27.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Евала ТАГАРЕВ

    1 0 Отговор
    Стана любимец н БГ путинистите

    10:41 27.07.2026

  • 74 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Безказармениците като теб ще го спрат....

    10:41 27.07.2026

  • 75 Евала ТАГАРЕВ

    1 0 Отговор
    С Радев бързо са сдушихте за американските цистерни.

    10:43 27.07.2026

  • 76 Евала ТАГАРЕВ

    0 0 Отговор
    Громиш БГ путинистите по всички сайтове и медии.

    10:48 27.07.2026

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