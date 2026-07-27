Тагарев: България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната

Разполагането на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ е правилно решение, тъй като Съединените щати са стратегически съюзник на България. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Според него страната ни трябва да откликва, когато съюзниците ѝ имат нужда от използване на българска инфраструктура.
„САЩ са наш основен съюзник. Ние разчитаме на нашата сигурност, на НАТО, на Европейския съюз и на стратегическото сътрудничество със Съединените щати“, заяви Тагарев.
По думите му България получава много от САЩ от гледна точка на сигурността и отбраната, затова, когато този наш съюзник има нужда да ползва наша инфраструктура, най-добре би било ние да откликнем по възможно най-добрия начин.
Според него авиобаза „Безмер“ е по-подходящо място за подобна мисия от летище „Васил Левски“ в София. Той припомни, че столичното летище е силно натоварено и се намира в градска среда, докато след модернизацията на базите в Безмер и Граф Игнатиево вече има по-добри условия за приемането на подобни самолети.
Тагарев коментира и опасенията за заплаха за националната сигурност: „Ако има някакъв риск, той не е от чисто военна гледна точка“.
Бившият министър напомни, че България не разполага със собствена противоракетна отбрана, но НАТО има интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и като част от тази система ние можем да бъдем защитени.
По отношение на опасенията от терористични заплахи Тагарев заяви, че това е въпрос на добра координация между българските служби и съюзниците, както и на повишена готовност на системата за сигурност. Той подчерта, че не разполага с информация за конкретни заплахи.
Като пример за ползите от партньорството със САЩ Тагарев посочи развитието на киберсигурността. Той и припомни, че с американско финансиране са направени инвестиции в Центъра за киберотбрана към Министерството на отбраната и в обучението на български специалисти.
„Има много други примери и ние печелим в голяма степен от това сътрудничество“, смята бившият министър на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магаренко украта
Коментиран от #28
09:18 27.07.2026
2 Кажи За Онова !
Колко Ви Платиха ?
09:20 27.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гъби Гъбев съм
Тамън ще научиме Лндзи Греъм как се играе.
09:20 27.07.2026
5 получаваш пишкифостата миризлива
09:20 27.07.2026
6 На САЩ
09:21 27.07.2026
7 Тези
09:22 27.07.2026
8 Хаха
09:22 27.07.2026
9 Боклук продаден
Коментиран от #29
09:22 27.07.2026
10 пръц
09:23 27.07.2026
11 Кажи нещо конкретно
Жалко нищожество затвор за теб
09:24 27.07.2026
12 За предатели като тоя
09:24 27.07.2026
13 Някой
09:25 27.07.2026
14 Проф. Педеренко
09:25 27.07.2026
15 Идиоти вън
09:25 27.07.2026
16 А бе
09:26 27.07.2026
17 мъкаааа
09:26 27.07.2026
18 Питам
Коментиран от #27
09:26 27.07.2026
19 Тагарев
09:27 27.07.2026
20 Ползата
Коментиран от #26
09:28 27.07.2026
21 Тошо фашистта пак лъже
09:28 27.07.2026
22 Последния Софиянец
Коментиран от #24
09:29 27.07.2026
23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
09:30 27.07.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Йотова е съдружник на Тагарев в тоя завод.
09:31 27.07.2026
25 А50
09:31 27.07.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Ползата":36 години под крилото на САЩ.....мир за България.
09:32 27.07.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Питам":А трибуна на Йотовица може.
Кой плаща за това.
09:33 27.07.2026
28 Мдаа
До коментар #1 от "Магаренко украта":Зависи от гледната точка..
Ако гледаме от Витошка е едно, а от Комлука е друго..
09:33 27.07.2026
29 България е НАТО.
До коментар #9 от "Боклук продаден":И Радев пусна натовските цистерни в БГ.....
И той ли е предател ?????
09:34 27.07.2026
30 Тиква
09:36 27.07.2026
31 Магаренко
09:36 27.07.2026
32 Ти си
Май по-скоро ни превръщат в мишена и в неприятелски страна за страни с които сме имали традиционно добри отношения .....
09:36 27.07.2026
33 Айляк
Магаренко е лошо нещо за България.
09:37 27.07.2026
34 Лена
телевизия. Хора за затвора присъстват трайно по екраните. Пак ме отказахте!
09:39 27.07.2026
35 Трол
09:40 27.07.2026
36 Тоя няма ли най-после да пукне
09:41 27.07.2026
37 България е НАТО.
Путин сам са нахендри на големия х.....
09:41 27.07.2026
38 Радев е НАТО
Явно стагаревсадружки.
09:43 27.07.2026
39 дядото
09:44 27.07.2026
40 Мутата
09:44 27.07.2026
41 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Разбират че без САЩ сме умрели.
09:45 27.07.2026
42 чичен ица
Коментиран от #44
09:46 27.07.2026
43 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
36 години България в мир благодарение на САЩ
09:46 27.07.2026
44 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #42 от "чичен ица":Никой не смей да ни барне.
Мирът си има цена.
09:47 27.07.2026
45 Радев е НАТО
Само путинистите вият на умрело.
09:48 27.07.2026
46 Нещастници
09:51 27.07.2026
47 Софиянец
09:53 27.07.2026
48 демек армията . но финансирането е от
Коментиран от #53
09:55 27.07.2026
49 Ъхъ
Ако Русия ни нападне какво ще получим от САЩ 🤣
Коментиран от #51
10:03 27.07.2026
50 Точен
10:05 27.07.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "Ъхъ":Чакаме Путин да ни нападне
Ако му стиска де
Коментиран от #72
10:06 27.07.2026
52 Каква сигурност и отбрана
Коментиран от #54
10:06 27.07.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "демек армията . но финансирането е от":Малката ни армия е за защита на БГ.
Никой не е искал от нас да ходим в пролива.
10:07 27.07.2026
54 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Каква сигурност и отбрана":36 години никой не смее ни барна.
То и СССР ни гарантираше сигурност, но накрая са окака
10:09 27.07.2026
55 Сократ
Коментиран от #60
10:09 27.07.2026
56 Оня
Коментиран от #59
10:09 27.07.2026
57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Нали другари путинисти
10:09 27.07.2026
58 хихи
и сега ги чака на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Осободители"
10:10 27.07.2026
59 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Оня":Че то всички са пребоядисани комунисти
Имаше само БКП......
10:11 27.07.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "Сократ":И ние ша изсветкаме иранците
Прошка нема.
10:11 27.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Вижте го тоя
10:15 27.07.2026
63 Евала Тагарев
10:19 27.07.2026
64 Павел Пенев
Коментиран от #65
10:25 27.07.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #64 от "Павел Пенев":МИР и СПОКОЙСТВИЕ....с пъти по малка армия.
Ти едва ли го разбираш.
10:32 27.07.2026
66 ШЕФА
10:32 27.07.2026
67 Българския
10:33 27.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Пламен
10:35 27.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Никой
10:40 27.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Евала ТАГАРЕВ
10:41 27.07.2026
74 Ха ХаХа
10:41 27.07.2026
75 Евала ТАГАРЕВ
10:43 27.07.2026
76 Евала ТАГАРЕВ
10:48 27.07.2026