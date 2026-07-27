Треньорът на Локо Пд: Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не бе много доволен от представянето на своя тим срещу Септември София. Все пак той обаче бе доволен от постиганата победа.

„Нов сезон, но същите емоции. Футболът понякога е странен. Миналата седмица заслужавахме нещо в Разград, но загубихме. Днес не играхме дори близо до това, което искаме, но победихме. Имаме не малко проблеми, играхме срещу един млад отбор. Щастлив съм от победата, но можем да покажем много по-добро ниво“, заяви словенецът.

„Всяка победа в това първенство е трудно постигната. Във всеки мач ще имаме проблеми, но очаквам от доста по-добро ниво“, добави той.

По повод 100-годишния юбилей Косич заяви: „Локомотив Пловдив е страхотен клуб, с големи традиции. Днес успяхме да спечелим. Сега мислим за бъдещето“.

Относно трансферните планове на „смърфовете“, словенецът разкри: „Продължаваме да търсим нови лица. Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме. Но играчите, които са тук, правят всичко по силите си“.