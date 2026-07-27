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Зеленски ще посети британска военна база, Украйна получава жизненоважна система за радиоелектренна борба
  Тема: Украйна

Зеленски ще посети британска военна база, Украйна получава жизненоважна система за радиоелектренна борба

27 Юли, 2026 09:23 932 27

  • украйна-
  • анди бърнам-
  • володимир зеленски-
  • великобритания

Министерството на отбраната на Великобритания вече е предоставило хиляди заглушители на украинските сили, за да подпомогне операциите им

Зеленски ще посети британска военна база, Украйна получава жизненоважна система за радиоелектренна борба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам ще приеме днес първи държавен глава на официална визита в Лондон от встъпването си на поста - украинския президент Володимир Зеленски, като е планирано двамата да посетят военноморска база, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Това се случва седмица след като лидерът на лейбъристите, наследил Киър Стармър, засвидетелства "непоколебимата си подкрепа" за Украйна при влизането си на "Даунинг стрийт" 10.

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По план при посещението на Бърнам и Зеленски във военноморската база премиерът ще обяви предаването от Великобритания на Украйна на интелектуалната собственост на новата британска система за радиоелектренна борба "Стоун клоук" (Stone Cloak). Това ще позволи на Украйна да произвежда технологията в голям мащаб, пояснява Пи Ей Мидия.

Устройството с размерите на таблет е проектирано да блокира руското засичане на дроновете, на които е монтирано. Министерството на отбраната на Великобритания вече е предоставило хиляди заглушители на украинските сили, за да подпомогне операциите им с дронове.

"Великобритания е с Украйна, рамо до рамо, и нашата подкрепа остава непоколебима“, каза Бърнам. "Русия не бива да се съмнява в нашата решимост и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, добави той.

"Стоун Клоук" е най-добрата собствена британска иновация, доказана на фронтовата линия, и ще бъде жизненоважна за защитата на сигурността и на двете страни“, обяви новият британски премиер преди визитата на Зеленски.

Предвидено е и двамата лидери да се срещнат с над 200 украински военнослужещи, които са прекарали последните три седмици във Великобритания, участвайки в учението "Морски бриз“. Целта му бе да укрепи бойните способности и подготовката за обезвреждане на мини в Черно море.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    27 9 Отговор
    Зимата в Украйна ще останат само гаргите и студът..!

    09:26 27.07.2026

  • 2 Сатана Z

    23 10 Отговор
    Те сега е момента да посети след това и Бандера.

    09:26 27.07.2026

  • 3 Посещава

    26 10 Отговор
    Военноморска база, защото скоро ще гледа море само на снимка

    09:26 27.07.2026

  • 4 Мижи да те лажем!

    25 7 Отговор
    НАТЮ и Англосаксите не участват във войната!

    09:26 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тиква

    20 7 Отговор
    Уау, освен бандеронацисти няма новини? Няма и ден, без хиените на света.

    09:28 27.07.2026

  • 7 докато мърда еврея

    17 7 Отговор
    няма да има мир по земята

    09:31 27.07.2026

  • 8 Факт

    12 6 Отговор
    А излас на Черно море

    Коментиран от #12

    09:32 27.07.2026

  • 9 Човека

    22 6 Отговор
    Отива при господарите си за указания.
    Нищо че е на системи държавата му и скоро ще има зануляване

    09:33 27.07.2026

  • 10 матю хари

    5 26 Отговор
    Велика Британия унищожава Русия!

    09:34 27.07.2026

  • 11 немам думи

    12 4 Отговор
    "радиоелектренна борба""" Марийкееееее???????!!!!!!!!

    09:34 27.07.2026

  • 12 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Излаз!

    09:35 27.07.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Разликата между мен и Зеленски.

    Зеленски каза - направи !!!
    Путин казва - мирише 👈

    09:38 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хе хе...

    20 4 Отговор
    Айде поредното вундервафе!
    Ха ха ха ха ха!
    Колко станаха вече? То не бяха джавелини, химарси, ибрахими, патриоти. Пък 4о4 се сви с една четвърт територия и половината население.
    Ха ха ха!

    09:44 27.07.2026

  • 16 Баба Яга

    20 5 Отговор
    Страхливецът просяк постоянно кръжи по Европа и САЩ да не е в укра, страхувайки се от удар с кинжал.

    09:47 27.07.2026

  • 17 Системата е

    16 4 Отговор
    клоак, значи е истинска клоака, като нагличаните и острова им. И с тази система пак ша идат в канала на историята укронаzzистите.

    09:48 27.07.2026

  • 18 Задунайски празнокарпузник

    5 11 Отговор
    От калния пасьол ми сказаха, че кат свърши войната и просията се разпадне ,нас калните подлоги на просията ши гърбят яко, по добре било от сега да бягаме и да ставаме доброволци на просията във СВО в Украйна,после ши ни дават парцели в тайгата да си дяламе брезови колиби!

    09:49 27.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баста

    17 3 Отговор
    Стига с тая измислена държава бе, писна ни всеки ден по десет статии и то пълни глупости, жалка пропаганда.

    Коментиран от #23

    09:55 27.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е!

    11 3 Отговор
    Англия се бори за голям кокал в Окраина. Има и договор. Но нека наркомана се бори за тях. Нали му се плаща. И както си въртят игрички и ще щракне капана и всички в него отиват на дъното.

    09:58 27.07.2026

  • 23 Всеки ден

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Баста":

    безспирно, от ранна сутрин до късна вечер ни заливат с усръинскъ пи....к04 !!!

    10:01 27.07.2026

  • 24 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    Днес пак ще четем реклами за просещи евреи ,аман

    10:03 27.07.2026

  • 25 Зиганшин

    5 0 Отговор
    Отвратителен,грозен съсел,който отдавна трябваше да виси на жел. ел. стълб,в центъра на Киев.Вл.Владимирович,раздели се с търпението си,защото напоследък се превърна на регистратор на украинските дронове,достигнали сърцето на държавата ти.

    10:38 27.07.2026

  • 26 Шопо

    4 0 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    10:45 27.07.2026

  • 27 Инна

    2 0 Отговор
    Накратко, колкото по-голяма е подкрепата на Великобритания, толкова по-големи са гробищата на Украйна.

    Великобритания няма късмет. За пореден път министър-председателят е на поста си само от няколко месеца. Тази политика няма да постигне нищо друго. Нека Великобритания избере нов министър-председател незабавно.
    Колко дълго ще остане на поста си? Приемаме залози, господа!

    10:47 27.07.2026

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