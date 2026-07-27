Зеленски ще посети британска военна база, Украйна получава жизненоважна система за радиоелектренна борба

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам ще приеме днес първи държавен глава на официална визита в Лондон от встъпването си на поста - украинския президент Володимир Зеленски, като е планирано двамата да посетят военноморска база, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Това се случва седмица след като лидерът на лейбъристите, наследил Киър Стармър, засвидетелства "непоколебимата си подкрепа" за Украйна при влизането си на "Даунинг стрийт" 10.
По план при посещението на Бърнам и Зеленски във военноморската база премиерът ще обяви предаването от Великобритания на Украйна на интелектуалната собственост на новата британска система за радиоелектренна борба "Стоун клоук" (Stone Cloak). Това ще позволи на Украйна да произвежда технологията в голям мащаб, пояснява Пи Ей Мидия.
Устройството с размерите на таблет е проектирано да блокира руското засичане на дроновете, на които е монтирано. Министерството на отбраната на Великобритания вече е предоставило хиляди заглушители на украинските сили, за да подпомогне операциите им с дронове.
"Великобритания е с Украйна, рамо до рамо, и нашата подкрепа остава непоколебима“, каза Бърнам. "Русия не бива да се съмнява в нашата решимост и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, добави той.
"Стоун Клоук" е най-добрата собствена британска иновация, доказана на фронтовата линия, и ще бъде жизненоважна за защитата на сигурността и на двете страни“, обяви новият британски премиер преди визитата на Зеленски.
Предвидено е и двамата лидери да се срещнат с над 200 украински военнослужещи, които са прекарали последните три седмици във Великобритания, участвайки в учението "Морски бриз“. Целта му бе да укрепи бойните способности и подготовката за обезвреждане на мини в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
09:26 27.07.2026
2 Сатана Z
09:26 27.07.2026
3 Посещава
09:26 27.07.2026
4 Мижи да те лажем!
09:26 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тиква
09:28 27.07.2026
7 докато мърда еврея
09:31 27.07.2026
8 Факт
Коментиран от #12
09:32 27.07.2026
9 Човека
Нищо че е на системи държавата му и скоро ще има зануляване
09:33 27.07.2026
10 матю хари
09:34 27.07.2026
11 немам думи
09:34 27.07.2026
12 Факт
До коментар #8 от "Факт":Излаз!
09:35 27.07.2026
13 Владимир Путин, президент
Зеленски каза - направи !!!
Путин казва - мирише 👈
09:38 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хе хе...
Ха ха ха ха ха!
Колко станаха вече? То не бяха джавелини, химарси, ибрахими, патриоти. Пък 4о4 се сви с една четвърт територия и половината население.
Ха ха ха!
09:44 27.07.2026
16 Баба Яга
09:47 27.07.2026
17 Системата е
09:48 27.07.2026
18 Задунайски празнокарпузник
09:49 27.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баста
Коментиран от #23
09:55 27.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е!
09:58 27.07.2026
23 Всеки ден
До коментар #20 от "Баста":безспирно, от ранна сутрин до късна вечер ни заливат с усръинскъ пи....к04 !!!
10:01 27.07.2026
24 Kaлпазанин
10:03 27.07.2026
25 Зиганшин
10:38 27.07.2026
26 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
10:45 27.07.2026
27 Инна
Великобритания няма късмет. За пореден път министър-председателят е на поста си само от няколко месеца. Тази политика няма да постигне нищо друго. Нека Великобритания избере нов министър-председател незабавно.
Колко дълго ще остане на поста си? Приемаме залози, господа!
10:47 27.07.2026