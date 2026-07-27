Зеленски ще посети британска военна база, Украйна получава жизненоважна система за радиоелектренна борба

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам ще приеме днес първи държавен глава на официална визита в Лондон от встъпването си на поста - украинския президент Володимир Зеленски, като е планирано двамата да посетят военноморска база, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Това се случва седмица след като лидерът на лейбъристите, наследил Киър Стармър, засвидетелства "непоколебимата си подкрепа" за Украйна при влизането си на "Даунинг стрийт" 10.

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По план при посещението на Бърнам и Зеленски във военноморската база премиерът ще обяви предаването от Великобритания на Украйна на интелектуалната собственост на новата британска система за радиоелектренна борба "Стоун клоук" (Stone Cloak). Това ще позволи на Украйна да произвежда технологията в голям мащаб, пояснява Пи Ей Мидия.

Устройството с размерите на таблет е проектирано да блокира руското засичане на дроновете, на които е монтирано. Министерството на отбраната на Великобритания вече е предоставило хиляди заглушители на украинските сили, за да подпомогне операциите им с дронове.

"Великобритания е с Украйна, рамо до рамо, и нашата подкрепа остава непоколебима“, каза Бърнам. "Русия не бива да се съмнява в нашата решимост и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, добави той.

"Стоун Клоук" е най-добрата собствена британска иновация, доказана на фронтовата линия, и ще бъде жизненоважна за защитата на сигурността и на двете страни“, обяви новият британски премиер преди визитата на Зеленски.



Предвидено е и двамата лидери да се срещнат с над 200 украински военнослужещи, които са прекарали последните три седмици във Великобритания, участвайки в учението "Морски бриз“. Целта му бе да укрепи бойните способности и подготовката за обезвреждане на мини в Черно море.