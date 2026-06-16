ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА замина рано тази сутрин за Австрия, където ще проведе основния етап от лятната си подготовка преди старта на новия сезон и предстоящите мачове в европейските клубни турнири. Пътуването започна от летище София, но групата бе осезаемо намалена – част от играчите ще се присъединят директно към лагера.

Сред футболистите, които ще се включат по-късно, са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Ето'о. В същото време към отбора се присъединиха играчи, които през миналия сезон бяха отдавани под наем – Георги Чорбаджийски и Кевин Додай. В Австрия Христо Янев ще разполага с група от 26 футболисти.

Първата спирка на тима е Мюнхен, откъдето „червените“ продължават към своята база за двуседмичния лагер. По време на престоя са планирани няколко силни контроли – сред съперниците фигурират украинските Динамо (Киев) и Полесие (Житомир), както и азербайджанският Карабах, макар че е възможна промяна в програмата.

По-късно днес ЦСКА ще научи и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа.