Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

16 Юни, 2026 06:45 366 0

  • цска-
  • футбол-
  • австрия-
  • лагер

Част от играчите ще се присъединят директно към лагера

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти - 1
Снимка: sportal.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА замина рано тази сутрин за Австрия, където ще проведе основния етап от лятната си подготовка преди старта на новия сезон и предстоящите мачове в европейските клубни турнири. Пътуването започна от летище София, но групата бе осезаемо намалена – част от играчите ще се присъединят директно към лагера.

Сред футболистите, които ще се включат по-късно, са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Ето'о. В същото време към отбора се присъединиха играчи, които през миналия сезон бяха отдавани под наем – Георги Чорбаджийски и Кевин Додай. В Австрия Христо Янев ще разполага с група от 26 футболисти.

Първата спирка на тима е Мюнхен, откъдето „червените“ продължават към своята база за двуседмичния лагер. По време на престоя са планирани няколко силни контроли – сред съперниците фигурират украинските Динамо (Киев) и Полесие (Житомир), както и азербайджанският Карабах, макар че е възможна промяна в програмата.

По-късно днес ЦСКА ще научи и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове