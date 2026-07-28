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Кати Бейкър разкри тайната на култова сцена на оргазъм с Джони Деп

Кати Бейкър разкри тайната на култова сцена на оргазъм с Джони Деп

28 Юли, 2026 14:14 1 632 5

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  • оргазъм-
  • едуард ножиците-
  • сцена

Трикратната носителка на награда „Еми“ призна, че оргазмичната реакция на героинята ѝ в „Едуард Ножиците“ не е била част от сценария

Кати Бейкър разкри тайната на култова сцена на оргазъм с Джони Деп - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Кати Бейкър разкри любопитни подробности за заснемането на една от най-провокативните сцени в култовия филм „Едуард Ножиците“ от 1990 г. Трикратната носителка на награда „Еми“ призна, че оргазмичната реакция на нейната героиня Джойс Монро по време на подстригването от Едуард е била изцяло импровизирана.

Бейкър сподели историята пред около 4000 зрители по време на специална прожекция на готическата приказка на Тим Бъртън в гробищния парк Hollywood Forever в Лос Анджелис. Събитието беше организирано от лятната филмова поредица Cinespia.

Във филма актрисата играе съблазнителната съседка Джойс, която проявява силен интерес към необикновения Едуард, изигран от Джони Деп. След като вижда как младежът с ножици вместо ръце оформя храсти и подстригва домашни любимци, именно тя предлага той да започне да прави прически на жените от квартала.

По време на сцената, в която Едуард подстригва Джойс, героинята затваря очи и свива краката си от удоволствие. Кати Бейкър обясни, че това поведение не е било описано в сценария.

„Почувствах оргазъм от цялото преживяване и пръстите на краката ми започнаха да се свиват. Това не беше в сценария. Просто го направих“, разказа актрисата с чувство за хумор, като добави, че била „чела за подобно нещо в книга“.

Режисьорът Тим Бъртън харесал импровизацията и веднага наредил на операторския екип да заснеме отблизо свиващите се крака на актрисата. Кадърът остава във финалната версия и се превръща в един от най-запомнящите се комедийни моменти във филма.

Бейкър си спомни и работата си с тогава 27-годишния Джони Деп, когото определи като мил, чаровен и изключително професионален. В друга сцена тя трябвало многократно да го храни със салата „Амброзия“. След няколко дубъла актьорът учтиво поискал съд, в който да изплюва храната между снимките.

Актрисата обърнала специално внимание и на външния вид на своята героиня. За ролята тя поискала възможно най-дълги изкуствени нокти — необичаен избор в началото на 90-те години. Решението обаче създало трудности извън снимачната площадка, тъй като Бейкър пътувала за снимките във Флорида с двете си малки деца, едното от които било само на три месеца.

„Едуард Ножиците“ излиза през декември 1990 г. и поставя началото на дългогодишното творческо партньорство между Джони Деп и режисьора Тим Бъртън. В актьорския състав участват още Уинона Райдър, Даян Уийст, Алън Аркин, Антъни Майкъл Хол и легендата на хорър киното Винсънт Прайс. Филмът се превръща в търговски успех и получава номинация за „Оскар“ за грим.

Кати Бейкър по-късно печели три награди „Еми“ за ролята си на д-р Джил Брок в телевизионния сериал „Picket Fences“. Сред известните ѝ филми са още „Правилата на дома“, „Студена планина“, „Да се събудиш на 30“, „Спасяването на мистър Банкс“ и „Вечната Аделайн“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    1 3 Отговор
    Нужда от разкрития, знаем как да удоволетворим жените!

    Коментиран от #3

    14:16 28.07.2026

  • 2 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Велик филм!

    14:23 28.07.2026

  • 3 Жена

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Знаеш как да удовлетвориш ръката си само, пенсионер 🤣😂

    Коментиран от #4

    14:24 28.07.2026

  • 4 Никога

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жена":

    Няма да разбереш, защото ти не пожела да ми простиш! Забавлявай се с шляпащитесдеца и дуги загубеняци!
    Чаоо...!

    Коментиран от #5

    14:28 28.07.2026

  • 5 Някои

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Никога":

    Ви съветваме, но може да е за добро. Ще е по възможно да видите любовта на друга жена.

    14:53 28.07.2026