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ЦСКА 1948 се изправяи срещу Спъртак Търнава в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 се изправяи срещу Спъртак Търнава в Лигата на конференциите

17 Юни, 2026 15:54 364 1

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  • лигата на конференциите-
  • жребий-
  • нион

Жребият в Нион отреди интригуващ съперник за "червените"

ЦСКА 1948 се изправяи срещу Спъртак Търнава в Лигата на конференциите - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съдбата отново събра български и словашки футболни страсти – ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това стана ясно след днешния жребий, проведен в швейцарския град Нион, където "червените" попаднаха сред непоставените отбори и очакваха с нетърпение името на следващия си опонент.

Първият двубой между двата тима ще се състои на 23 юли, като ЦСКА 1948 ще бъде домакин на родна земя. Реваншът е насрочен за 30 юли в Словакия, където атмосферата обещава да бъде наелектризираща.

За "червените" това ще бъде поредното изпитание на европейската сцена. Тимът ще се стреми да демонстрира характер, борбеност и футболна класа срещу коравия словашки съперник.


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  • 1 Индиеца

    2 0 Отговор
    "ЦСКА 1948 се изправяИ срещу СпЪртак Търнава!?" На колко водки си, момче?

    16:04 17.06.2026

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