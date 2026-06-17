ЦСКА 1948 се изправяи срещу Спъртак Търнава в Лигата на конференциите

Съдбата отново събра български и словашки футболни страсти – ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това стана ясно след днешния жребий, проведен в швейцарския град Нион, където "червените" попаднаха сред непоставените отбори и очакваха с нетърпение името на следващия си опонент.

Първият двубой между двата тима ще се състои на 23 юли, като ЦСКА 1948 ще бъде домакин на родна земя. Реваншът е насрочен за 30 юли в Словакия, където атмосферата обещава да бъде наелектризираща.

За "червените" това ще бъде поредното изпитание на европейската сцена. Тимът ще се стреми да демонстрира характер, борбеност и футболна класа срещу коравия словашки съперник.