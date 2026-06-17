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Ботев Пловдив взе ляв бек от Бенфика

Ботев Пловдив взе ляв бек от Бенфика

17 Юни, 2026 21:28 526 0

  • владимир мендеш-
  • селекция-
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  • трансфер-
  • бенфика

Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82

Ботев Пловдив взе ляв бек от Бенфика - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. „Канарчетата“ осъществиха трансфер с португалския гранд Бенфика за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават конфиденциални.

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник.

Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на Бенфика.

Преди това бранителят е бил част от отбора на Беленензеш. В „жълто-черния“ клуб Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82.


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