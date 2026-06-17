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ЦСКА 1948 стартира контролите с победа срещу албанския Егнатия в Банско

ЦСКА 1948 стартира контролите с победа срещу албанския Егнатия в Банско

17 Юни, 2026 21:46 449 0

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Българският тим демонстрира характер и воля в първата си лятна контрола

ЦСКА 1948 стартира контролите с победа срещу албанския Егнатия в Банско - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С много емоции и напрежение започна лятната подготовка на ЦСКА 1948. В първия си приятелски двубой, проведен в подножието на Пирин – Банско, българският тим се наложи с 3:2 над коравия албански съперник Егнатия Рогожине, който тази година ще се изявява и на европейската сцена.

Срещата предложи истинско зрелище за феновете, като "червените" показаха завидна воля и характер. Борис Димитров откри резултата за ЦСКА 1948, а малко по-късно Андре Хофман удвои преднината. Албанците обаче не се предадоха и върнаха интригата с попадения на Мохамед Яхия и Албин Рапо. В решителните минути Борислав Цонев реализира победния гол за българския тим.

Треньорският щаб на ЦСКА 1948 заложи на разнообразен състав, включващ както опитни футболисти, така и млади таланти.

На терена се появиха Петър Маринов, Андре Хофман, Костадин Илиев, Драган Гривич, Фурат Солтани, Флориан Кребс, Петър Витанов, Фредерик Масиел, Данило Тарасенко, Хосе Мартинес и Борис Димитров. Сред резервите личаха имената на Димитър Шейтанов, Лука Маркес, Диего Медина, Егор Романюк, Огнен Гашевич, Борислав Цонев, Марто Бойчев, Калоян Стрински, Жул Мейер, Георги Русев, Атанас Илиев и Ектор Куеяр.

Първата контрола донесе ценни изводи за треньорския щаб и даде възможност на новите попълнения да се впишат в отбора. Победата срещу Егнатия е добър знак за амбициите на ЦСКА 1948 през предстоящия сезон.


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