Официално: Манчестър Сити обвърза Гвардиол с нов дългосрочен договор

Манчестър Сити официално удължи договора на Йошко Гвардиол, като хърватският национал подписа ново петгодишно споразумение, което ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2031 година.

24-годишният защитник пристигна в английския шампион през 2023 година от РБ Лайпциг срещу 90 милиона евро и бързо се превърна в една от най-важните фигури в отбора. До момента Гвардиол има 122 мача с екипа на Сити, като помогна на клуба да спечели титлата във Висшата лига още в дебютния си сезон, а през кампания 2025/26 триумфира още с ФА Къп и Купата на лигата.

От пристигането си в Манчестър само Бернардо Силва, Фил Фоудън, Ерлинг Холанд и Жереми Доку са записали повече участия от него. В същия период Гвардиол има принос за 32 „сухи“ мрежи, като освен стабилната си игра в защита се отличава и с ефективност в атака – 13 гола и 7 асистенции.

Статистиката също подчертава значението му за отбора. Хърватинът е лидер на Манчестър Сити по пресечени подавания от началото на сезон 2023/24 със 125, а единствено Бернардо Силва има повече спечелени и предприети единоборства.

След подписването на новия договор Гвардиол не скри удовлетворението си.

„Още щом разбрах, че клубът иска да подновим договора ми, веднага знаех, че това е, което искам. Феновете на Сити бяха невероятни с мен още от първия ден, а клубът осигурява абсолютно всичко необходимо на футболистите. Това е най-добрият клуб в света. През тези три години получих много уважение и подкрепа и никога няма да ги приема за даденост. Разполагаме с млад и изключително талантлив състав и съм убеден, че ни очакват още много успехи“, заяви защитникът.

През миналия сезон Гвардиол пропусна близо четири месеца заради счупване на пищяла, но успя да се завърне през май и впоследствие игра за Хърватия на Световното първенство. Той взе участие и в четирите мача на националния си тим, който отпадна в елиминациите след драматична загуба от Португалия.

Очаква се Гвардиол да бъде на разположение за първия предсезонен двубой на Манчестър Сити под ръководството на новия мениджър Енцо Мареска, когато „гражданите“ ще се изправят срещу Интер. Любопитното е, че именно италианският гранд е сочен за следващата дестинация на бившия защитник на Сити Джон Стоунс, който е свободен агент.