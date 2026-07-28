Усман Дембеле категорично отхвърли офертата на Ал Хилал

Въпреки настойчивите опити на саудитския гранд Ал Хилал да го привлече в редиците си, Усман Дембеле ясно заяви, че няма намерение да напуска Пари Сен Жермен. Френският национал, който се превърна в ключова фигура за парижани, е категоричен – бъдещето му е свързано с френската столица.

Ал Хилал бе готов да започне преговори с ПСЖ за трансфера на Дембеле. Въпреки щедрата оферта и възможността за ново предизвикателство в Рияд, 29-годишният нападател е предпочел да остане верен на отбора, с който спечели Шампионската лига през последните два сезона.

Откакто се присъедини към ПСЖ през 2023 година, Дембеле се утвърди като един от най-резултатните и креативни футболисти на тима. Само през последната кампания той отбеляза 20 гола и подаде за още 11, като изигра общо 40 мача във всички турнири. Договорът му с парижани е валиден още два сезона, което гарантира, че феновете на ПСЖ ще продължат да се наслаждават на неговите изяви.

В епоха, в която много футболисти избират да продължат кариерата си в Азия заради финансовите облаги, Усман Дембеле демонстрира, че за него спортната чест и предаността към клуба са на първо място.