Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Роберто Манчини отново поема националния отбор на Италия

Официално: Роберто Манчини отново поема националния отбор на Италия

28 Юли, 2026 19:34 466 1

  • роберто манчини-
  • селекционер-
  • националния отбор на италия-
  • дженаро гатузо-
  • световно първенство-
  • босна и херцеговина-
  • пеп гуардиола-
  • карло анчелоти-
  • андреа пирло-
  • италия

Бившият европейски шампион с „адзурите“ се завръща начело на тима до Мондиал 2030

Официално: Роберто Манчини отново поема националния отбор на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберто Манчини официално се завърна като селекционер на националния отбор на Италия, слагайки край на продължилата седмици сага около избора на наследник на Дженаро Гатузо.

Гатузо напусна поста по-рано тази година, след като „адзурите“ не успяха да се класират за трето поредно Световно първенство, отпадайки след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина в плейофите.

Преди да се спре на Манчини, Италианската футболна федерация проведе разговори с Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти, но и двамата отказаха предложението. След това фаворит за поста стана Андреа Пирло, като дори беше постигната предварителна договорка, но сделката пропадна в последния момент. Това доведе и до оставките на новоназначения технически директор Паоло Малдини и специалния съветник Леонардо.

Според информациите Манчини е подписал договор до Световното първенство през 2030 година, а в сряда ще бъде официално представен на пресконференция заедно с новия технически директор Клаудио Раниери.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго обясни причините за внезапната промяна.


„Вярно е, че имахме избран кандидат и бяхме постигнали договорка с Андреа Пирло по предложение на Паоло Малдини и Леонардо. Развитието на ситуацията обаче ме накара да преценя, че това вече не е правилното решение. Времето ни притискаше и в крайна сметка стигнах до извода, че най-подходящият човек за националния отбор е Роберто Манчини“, заяви Малаго.

Той допълни, че е било важно новият селекционер и техническият директор да споделят обща визия за бъдещето на националния тим.

За Манчини това ще бъде втори период начело на Италия. Между 2018 и 2023 година той изведе „Скуадра адзура“ до европейската титла на Евро 2020 и постави рекорд от 37 поредни мача без загуба. Въпреки това не успя да класира отбора за Мондиал 2022, а през 2023 година напусна, за да поеме националния тим на Саудитска Арабия.

В първия си престой Манчини записа 38 победи, 12 равенства и 8 загуби в общо 58 срещи начело на Италия. Вторият му дебют ще бъде на 25 септември, когато „адзурите“ ще се изправят срещу Белгия в турнира Лига на нациите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАНИ МАНИ

    1 1 Отговор
    НЕКАДЪРНО КОЛКО СИ ЩЕШ.

    19:41 28.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове