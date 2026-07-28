Официално: Роберто Манчини отново поема националния отбор на Италия

Роберто Манчини официално се завърна като селекционер на националния отбор на Италия, слагайки край на продължилата седмици сага около избора на наследник на Дженаро Гатузо.

Гатузо напусна поста по-рано тази година, след като „адзурите“ не успяха да се класират за трето поредно Световно първенство, отпадайки след изпълнение на дузпи срещу Босна и Херцеговина в плейофите.

Преди да се спре на Манчини, Италианската футболна федерация проведе разговори с Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти, но и двамата отказаха предложението. След това фаворит за поста стана Андреа Пирло, като дори беше постигната предварителна договорка, но сделката пропадна в последния момент. Това доведе и до оставките на новоназначения технически директор Паоло Малдини и специалния съветник Леонардо.

Според информациите Манчини е подписал договор до Световното първенство през 2030 година, а в сряда ще бъде официално представен на пресконференция заедно с новия технически директор Клаудио Раниери.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго обясни причините за внезапната промяна.

„Вярно е, че имахме избран кандидат и бяхме постигнали договорка с Андреа Пирло по предложение на Паоло Малдини и Леонардо. Развитието на ситуацията обаче ме накара да преценя, че това вече не е правилното решение. Времето ни притискаше и в крайна сметка стигнах до извода, че най-подходящият човек за националния отбор е Роберто Манчини“, заяви Малаго.

Той допълни, че е било важно новият селекционер и техническият директор да споделят обща визия за бъдещето на националния тим.

За Манчини това ще бъде втори период начело на Италия. Между 2018 и 2023 година той изведе „Скуадра адзура“ до европейската титла на Евро 2020 и постави рекорд от 37 поредни мача без загуба. Въпреки това не успя да класира отбора за Мондиал 2022, а през 2023 година напусна, за да поеме националния тим на Саудитска Арабия.

В първия си престой Манчини записа 38 победи, 12 равенства и 8 загуби в общо 58 срещи начело на Италия. Вторият му дебют ще бъде на 25 септември, когато „адзурите“ ще се изправят срещу Белгия в турнира Лига на нациите.