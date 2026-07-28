Екранният Сам - Шон Астин продал дома си заради ниския хонорар от „Властелинът на пръстените“

Американският актьор Шон Астин разкри, че финансовото му възнаграждение за култовата трилогия „Властелинът на пръстените“ е било толкова ограничено, че след снимките се наложило да продаде дома си.

55-годишният изпълнител на ролята на Самознай Майтапер заяви пред The Guardian, че огромното внимание към него след излизането на филмите рязко се разминавало с реалните му доходи.

„Имаше несъответствие между известността, която получавах, и парите, с които разполагахме. Трябваше да продам къщата си, защото бях договорил твърде нисък хонорар“, каза Шон Астин. Днес актьорът определя финансовото си положение като стабилно.

В предишни интервюта Шон Астин е посочвал, че е получил общо около 250 000 долара за трите продукции. Филмите са заснети последователно в Нова Зеландия, което не е дало на актьорите възможност да предоговорят заплатите си след успеха на първата част.

Трилогията на режисьора Питър Джаксън излезе между 2001 и 2003 г. и реализира близо 3 млрд. долара приходи в световния боксофис. Трите филма спечелиха общо 17 награди „Оскар“, включително 11 за „Завръщането на краля“.

Други актьори от поредицата също са говорили за сравнително скромните си първоначални възнаграждения. Орландо Блум, който изигра елфа Леголас, заяви, че е получил общо 175 000 долара за трилогията. Кейт Бланшет, позната като Галадриел, се пошегува, че на практика е била възнаградена с „безплатни сандвичи“ и не е имала договор за процент от печалбата.

Шон Астин подчертава, че въпреки финансовите трудности ролята на Сам остава едно от най-важните събития в кариерата му. Той е готов отново да се завърне в Средната земя, но този път очаква по-добри договорни условия.

Актьорът е син на носителката на „Оскар“ Пати Дюк и е осиновен от актьора Джон Астин, известен с ролята на Гомес в телевизионния сериал „Семейство Адамс“. През 2025 г. Шон Астин беше избран за президент на американския профсъюз SAG-AFTRA, който представлява актьори, журналисти, водещи и други медийни професионалисти. Сред основните му приоритети са справедливото заплащане и защитата на изпълнителите при използването на изкуствен интелект.