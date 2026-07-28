Челси стартира лятната си подготовка с голов спектакъл в Сидни

Лондонският гранд Челси даде старт на лятното си турне с истински голов празник, надделявайки над Уестърн Сидни Уондърърс с 6:4 в приятелски двубой, изигран на стадиона в Сидни. Срещата се превърна в истински спектакъл за феновете, които станаха свидетели на цели десет попадения и динамична игра от първата до последната минута.

Дебютът на новия наставник на „сините“ – испанецът Чаби Алонсо, бе белязан от офанзивен футбол и смели тактически решения. Под негово ръководство Челси демонстрира свежест, креативност и жажда за голове, което даде заявка за интересен сезон.

Сред голмайсторите за Челси се отличиха Дастан Сатпайев, Дарио Есуго и Джейми Гитънс, които показаха отлична форма още в първата контрола. Истинският герой обаче бе бразилецът Жоао Педро, който буквално взриви трибуните с хеттрик в последните десет минути на срещата. Неговата бързина и хладнокръвие пред вратата на съперника оставиха без думи дори най-големите скептици.

Лятното турне на лондончани тепърва набира скорост. На 1 август Челси ще премери сили с Тотнъм отново в Сидни, а след това ще се отправи към Азия – на 5 август срещу Ювентус в Хонконг, на 8 август срещу Милан в Джакарта и на 11 август срещу Джохор Дарул в Малайзия.