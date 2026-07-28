Гьозтепе на Станимир Стоилов продава нападател за 15 милиона в ЦСКА Москва

ЦСКА Москва е на път да осъществи един от най-значимите си трансфери през последните години, след като се доближи до подписа на изгряващата звезда на Гьозтепе – бразилския нападател Жуан. Според водещи руски издания, преговорите между двата клуба са на финалната права, а сделката се оценява на внушителните 15 милиона евро.

Очаква се 24-годишният таран да подпише дългосрочен контракт с московчани – четиригодишно споразумение с възможност за удължаване с още един сезон (4+1). Това ясно показва сериозните намерения на ЦСКА да изгради атаката си около талантливия бразилец.

През изминалата кампания Жуан се превърна в ключова фигура за Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов. В 32 срещи от турското първенство той реализира 11 попадения и асистира за още четири гола, доказвайки се като истински кошмар за противниковите защити.

През зимния трансферен прозорец към Жуан имаше сериозен интерес и от френския Лил, но турският клуб отказа да се раздели с нападателя. Сега обаче, изглежда, че московският гранд е успял да убеди Гьозтепе и самия футболист, че бъдещето му е в руската столица.