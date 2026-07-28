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Гьозтепе на Станимир Стоилов продава нападател за 15 милиона в ЦСКА Москва

Гьозтепе на Станимир Стоилов продава нападател за 15 милиона в ЦСКА Москва

28 Юли, 2026 18:25 721 1

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  • футбол

Руският гранд се готви за сериозно попълнение в атаката

Гьозтепе на Станимир Стоилов продава нападател за 15 милиона в ЦСКА Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА Москва е на път да осъществи един от най-значимите си трансфери през последните години, след като се доближи до подписа на изгряващата звезда на Гьозтепе – бразилския нападател Жуан. Според водещи руски издания, преговорите между двата клуба са на финалната права, а сделката се оценява на внушителните 15 милиона евро.

Очаква се 24-годишният таран да подпише дългосрочен контракт с московчани – четиригодишно споразумение с възможност за удължаване с още един сезон (4+1). Това ясно показва сериозните намерения на ЦСКА да изгради атаката си около талантливия бразилец.

През изминалата кампания Жуан се превърна в ключова фигура за Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов. В 32 срещи от турското първенство той реализира 11 попадения и асистира за още четири гола, доказвайки се като истински кошмар за противниковите защити.

През зимния трансферен прозорец към Жуан имаше сериозен интерес и от френския Лил, но турският клуб отказа да се раздели с нападателя. Сега обаче, изглежда, че московският гранд е успял да убеди Гьозтепе и самия футболист, че бъдещето му е в руската столица.


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  • 1 БРАВО МЪРИ ГОЛЕМ СИ.

    0 0 Отговор
    И ЧОВЕК И ТРЕНЬОР И ЛЕВСКАР. ИЗГОНИ ТЕ танас ОТИДЕ В ГЬОЗТЕПЕ БЕШЕ В ПО ДОЛНА ЛИГА ВКАРА ГО ПРИ БОГАТИТЕ ШАНС ДА ВЛЕЗЕШ В ЕВРОПА ОЩЕ ПЪРВАТА ГОДИНА И НАПРАВИ ПРОДАДЕ ИГРАЧИ ЗА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ. ХВАЛА ТЕБ. а танас шиш туууп бостан Таки Маджо отбор юнаци но за пране на пари не за вдигане на отбора на народа.

    19:42 28.07.2026

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