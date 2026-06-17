Португалия се препъна на старта: Конго шокира фаворита с историческо равенство

Португалия стартира с горчиво равенство 1:1 срещу дебютанта Конго в първия си двубой от група "К" на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На стадион "NRG" европейските шампиони от 2016 година не успяха да наложат волята си срещу вдъхновените "леопарди", които изиграха мача на живота си.

Срещата започна по мечтан начин за "мореплавателите". Още в 6-ата минута Кристиано Роналдо, с типичната си класа, отвлече вниманието на защитата и даде възможност на Жоао Невеш да открие резултата с прецизен удар с глава след центриране на Педро Нето - 1:0.

Португалците сякаш поеха контрола, но африканският тим не се предаде.

В 13-ата минута напрежението се покачи – Бернардо Силва, новото попълнение на Реал Мадрид, си изкара жълт картон след остро влизане. Това обаче не разколеба Конго, които се бранеха организирано и не позволяваха на именития си съперник да създаде чисти положения.

Когато всички очакваха почивката да дойде при минимална преднина за Португалия, Йоан Уиса от Нюкасъл нанесе тежък удар на фаворита. В последните секунди на първата част, след отлично центриране на Артър Масуаку, Уиса изравни резултата и взриви радостта на конгоанските фенове.

Втората част донесе още напрежение, но и разочарование за португалците. Кристиано Роналдо, звездата на тима, отправи първия си удар чак в 68-ата минута, но топката профуча покрай вратата. Малко по-късно, в 74-ата, опита отново, но и този път не намери целта, притиснат от защитата на Конго.

Мачът бе белязан и от емоционален момент – на трибуните присъстваха родителите на покойния Диого Жота, чийто лик бе показан на големите екрани в памет на трагично загиналия нападател.

Португалия: Диого Коща, Жоао Кансело, Ренато Вейга, Томас Араухо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Витиня, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Педро Нето, Кристиано Роналдо

Конго: Лионел Мпаси, Аарън Уан-Бисака, Стив Капуади, Аксел Туанзебе, Чансел Мбемба, Артър Масуаку, Нгалайел Мукау, Самуел Мутусами, Едо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Уиса

В група "К" предстои още един интригуващ сблъсък – утре сутрин от 05:00 часа на легендарния "Ацтека" в Мексико ще се срещнат Узбекистан и Колумбия.