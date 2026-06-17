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Португалия се препъна на старта: Конго шокира фаворита с историческо равенство

Португалия се препъна на старта: Конго шокира фаворита с историческо равенство

17 Юни, 2026 22:10 652 12

  • португалия-
  • конго-
  • група к-
  • световното първенство по футбол-
  • северна америка-
  • кристиано роналдо

Дебютантите от Африка спряха звездната селекция на Мартинес в първия си мач на Мондиал 2026

Португалия се препъна на старта: Конго шокира фаворита с историческо равенство - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Португалия стартира с горчиво равенство 1:1 срещу дебютанта Конго в първия си двубой от група "К" на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На стадион "NRG" европейските шампиони от 2016 година не успяха да наложат волята си срещу вдъхновените "леопарди", които изиграха мача на живота си.

Срещата започна по мечтан начин за "мореплавателите". Още в 6-ата минута Кристиано Роналдо, с типичната си класа, отвлече вниманието на защитата и даде възможност на Жоао Невеш да открие резултата с прецизен удар с глава след центриране на Педро Нето - 1:0.

Португалците сякаш поеха контрола, но африканският тим не се предаде.

В 13-ата минута напрежението се покачи – Бернардо Силва, новото попълнение на Реал Мадрид, си изкара жълт картон след остро влизане. Това обаче не разколеба Конго, които се бранеха организирано и не позволяваха на именития си съперник да създаде чисти положения.

Когато всички очакваха почивката да дойде при минимална преднина за Португалия, Йоан Уиса от Нюкасъл нанесе тежък удар на фаворита. В последните секунди на първата част, след отлично центриране на Артър Масуаку, Уиса изравни резултата и взриви радостта на конгоанските фенове.

Втората част донесе още напрежение, но и разочарование за португалците. Кристиано Роналдо, звездата на тима, отправи първия си удар чак в 68-ата минута, но топката профуча покрай вратата. Малко по-късно, в 74-ата, опита отново, но и този път не намери целта, притиснат от защитата на Конго.

Мачът бе белязан и от емоционален момент – на трибуните присъстваха родителите на покойния Диого Жота, чийто лик бе показан на големите екрани в памет на трагично загиналия нападател.

Португалия: Диого Коща, Жоао Кансело, Ренато Вейга, Томас Араухо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Витиня, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Педро Нето, Кристиано Роналдо

Конго: Лионел Мпаси, Аарън Уан-Бисака, Стив Капуади, Аксел Туанзебе, Чансел Мбемба, Артър Масуаку, Нгалайел Мукау, Самуел Мутусами, Едо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Уиса

В група "К" предстои още един интригуващ сблъсък – утре сутрин от 05:00 часа на легендарния "Ацтека" в Мексико ще се срещнат Узбекистан и Колумбия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех на кубчета, from the Heart

    6 1 Отговор
    of Darkness🇨🇩

    Е как стават тези работи, ако за игра на 21 даваха точки Португалия би ги спечелила всичките, тики, така, тики, така и така до утре сутринта, реалноста, 75% притежание на топката на Португалия за 25% за ДР Конго, total shots 7 за Португалия на 8 за ДР Конго, и най убийствената статистика:
    Shots on target, тоест в очертанията на вратата, 1 😂 за Португалия и 2ва 😁🤣 за ДР Конго.🇨🇩

    Коментиран от #10

    22:13 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да попитам

    7 3 Отговор
    Кво стана с гелосания Еееедералдо?!?

    Коментиран от #5

    22:18 17.06.2026

  • 4 Роналдо гледа не разбиращо

    8 2 Отговор
    и в шок като попикано мушкато. Като че ли не може да повярва .

    22:19 17.06.2026

  • 5 Да знаеш

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "да попитам":

    Не можа да падне качествено за дузпа.

    22:20 17.06.2026

  • 6 Тренерчето на Португалците би

    4 2 Отговор
    трябвало да бъде уволнен на часа, но понеже в Португалия са политкоректни, няма да се случи нищо, нищичко.😁🐨

    Коментиран от #11

    22:22 17.06.2026

  • 7 Сумарно звездите от една купчина

    7 0 Отговор
    европейски отбори, ПСЖ, Манчестър Юнайтед и др, не правят едно слънце.
    Гола вода, му казваме по нашенско.

    22:25 17.06.2026

  • 8 Няма как да биеш като стигнеш в

    2 0 Отговор
    наказателното поле, пред теб няма никой и ти да чакаш да дойде някой съотборник да му подадеш, абсурд, тва и у най селския отбор го знаят.🤣😂🤣😂😁

    22:29 17.06.2026

  • 9 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор
    Нормално, все пак портогалците играят със човек по-малко. Гелосания артист симулант е там със рекламна цел.

    22:31 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Треньорът го

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тренерчето на Португалците би":

    назначиха да угажда на Роналдо, да го хвали и да се обяснява как се консултира с него за различни неща. Не троля и преувеличавам, сами си го казаха. Роналдо не просто не е полезен за Португалия. Вреден е. Изключен от играта, но настояващ щом е като побито колче в наказателното, задължително към него да има пас. Шансът за Португалия е да се контузи, да кара вирус, да се скара с някого, да си изкара червен картон с наказание от няколко мача. Те не могат да бият Конго, какво остава за сериозните тимове, а португалците са пълни с качество и сериозни играчи.

    22:36 17.06.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Което събуди Гейбуря във факти.бг!

    22:44 17.06.2026

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