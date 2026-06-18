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Роберто Мартинес: Това се случва на световните първенства! Можем да се поучим!

Роберто Мартинес: Това се случва на световните първенства! Можем да се поучим!

18 Юни, 2026 09:00 563 0

  • португалия-
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  • мондиал 2026-
  • конго

Започнахме мача много добре

Роберто Мартинес: Това се случва на световните първенства! Можем да се поучим! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес подчерта позитивите, след като отборът му завърши 1:1 срещу ДР Конго в първия си мач от група “К” на Мондиал 2026.

„Това се случва на световните първенства. Започнахме мача много добре. Вкарването на гол трябваше да е страхотен момент, но не беше. Мисля, че загубихме малко от атакуващата си дълбочина, загубихме плавност във владението на топката и им позволихме да си възвърнат формата донякъде.

Увереността, която придобиха след гола, направи мача много труден, но това се случва на световните първенства. Много съм доволен от отношението на отбора. Не беше проблем в липсата на ангажираност или сърце - продължихме да се опитваме до самия край. Можем да се поучим много от този мач“, каза Мартинес.


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