Англия покоси Хърватия с 4:2, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Англия победи с 4:2 Хърватия в първото голямо европейско дерби от Мондиал 2026.

Двубоят, който още след жребия бе сочен като един от най-интересните от груповата фаза на турнира, оправда очакванията, но "трите лъва" бяха по-добрият отбор, особено през второто полувреме, и заслужено взеха трите точки на „АТ&Т Стейдиъм“ в Арлингтън, Тексас, в първия сблъсък от група "L". Хари Кейн изведе "трите лъва" напред в 12-ата минута, когато бе точен от дузпа. Първото му изпълнение бе спасено от Ливакович, но след намесата на ВАР 11-метровият наказателен удар бе изпълнен повторно.

Мартин Батурина изравни в 36-ата. Кейн обаче много бързо върна преднината на англичаните, след като в 42-рата минута бе точен с глава. Петър Муса изравни за втори път в добавеното време на първата част. Англия поведе за трети път в 47-ата минута, когато след страхотна солова акция Джуд Белингам направи 3:2. След това тимът на Томас Тухел създаде поредица от много добри положения, но Доминик Ливакович направи изключителни спасявания. Маркъс Рашфорд оформи крайния резултат в 85-ата минута.

През последните години съперничеството между двата европейски тима е много сериозно, макар че това беше едва втората им среща на финали на световни първенства. Първата остава завинаги в историята – полуфиналът в Москва през 2018 г., когато Хърватия разби мечтите на Англия с победа 2:1 след продължения. Тогава головете на Иван Перишич и Марио Манджукич пратиха „ватрените“ на исторически финал. Англия успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, а сега го направи още веднъж.

Англия стана първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026, но продължава да чака първия си трофей от 60 години. Авторитетът на Хърватия на големи първенства пък говори сам за себе си, след като отборът спечели медали на световните шампионати през 1998-а, 2018-а и 2022-ра, както в Лигата на нациите през сезон 2022/23. Хърватите нямат загуба в груповата фаза на последните два мондиала.

Още преди два дни английските медии разкриха какъв ще е стартовият състав на Томас Тухел. И се оказаха прави. Германецът заложи като титуляр на новото попълнение на Барселона Антъни Гордън, който бе предпочетен отляво на атаката за сметка на Маркъс Рашфорд, който също през последния сезон игра за каталунците. Нони Мадуеке действаше по другия фланг на атаката, тъй като неговият съотборник в Арсенал Букайо Сака все още не е в оптимално физическо състояние. Разбира се, атаката беше водена от Хари Кейн.

В халфовата линия големият въпрос бе дали ще стартира Джуд Белингам, или Тухел ще заложи на Морган Роджърс. Титуляр беше звездата на Реал Мадрид.

В центъра на защитата започнаха Езри Конса и опитният Джон Стоунс. Бранителят на Астън Вила бе предпочетен пред Марк Геи. Като крайни бранители стартираха Рийс Джеймс и Нико О'Райли, а под рамката на вратата традиционно застана Джордан Пикфорд.

Това бяха същите 11, с които Англия започна и в последната контрола срещу Коста Рика.

Златко Далич заложи на схема с трима централни бранители. Изненадата бе, че Матео Ковачич остана на пейката за началото. Вместо него беше предпочетен Петър Сучич. Ветеранът Лука Модрич очаквано излезе като титуляр в първия мач от петото световно първенство за него. На върха на атаката започна Петър Муса. Пашалич и Батурина имаха малко по-офанзивни функции и го подпомагаха от задни позиции.

Хърватите започнаха с доста активна преса, която притесни англичаните в първите минути, но след петата минута "трите лъва" се настаниха в половината на съперника. Хари Кейн отправи първия удар в осмата минута, но след рикошет топката излезе в корнер.

След неговото изпълнение отбраната на Хърватия не изчисти добре, Мадуеке пое топката, но в този момент Модрич не се ориентира и изрита крилото на Арсенал - дузпа за Англия. Хари Кейн изпълни лошо и Ливакович изби, но след намесата на ВАР дузпата бе пребита заради това, че стражът на Хърватия бе с двата крака пред голлинията си, а същевременно Гвардиол бе навлязъл предварително в наказателното поле. При втория си опит Кейн бе безупречен - 1:0.

В 15-ата минута и хърватите имаха претенции за дузпа, след като Муса падна, след като усети ръцете на Джеймс на гърба си. Тук обаче нарушение нямаше.

В 31-вата минута Мадуеке много добре центрира ниско отдясно и Белингам бе близо до това да засече от няколко метра, но не успя да достигне топката, която остана на сантиметри пред него.

Хърватия изравни с първия си точен удар. Белингам загуби топката в средата на терена, след което "ватрените" развиха атаката си отдясно. Сучич добре залъга Стоунс в наказателното поле, след което върна към Батурина, който с много плътен удар от 20-ина метра стреля в далечния ъгъл за 1:1.

Англия обаче много бързо си върна преднината. В 42-рата минута отбраната на Хърватия изпусна Кейн и той засече с глава центриране от корнер на Деклан Райс, вкарвайки втория си гол днес. С това попадение капитанът на Англия изравни Гари Линекер на върха в класацията за най-много голове за "трите лъва" на световни първенства. И двамата имат по 10.

В самия край на добавеното време на първата част, което бе пет минути, Хърватия изравни за втори път. Перишич свали много добре топката с глава след едно прехвърлящо подаване на Пашалич, а Муса засече от въздуха и провря топката между Джеймс и Пикфорд - 2:2.

Англия започна много агресивно втората част и само две минути след началото ѝ Джуд Белингам отново изведе "трите лъва" напред, след като получи от Елиът Андерсън, направи страхотен солов рейд отдясно, влезе в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл за 3:2.

Много скоро след това Белингам имаше още една добра възможност, но стреля право в Ливакович. След това и Нико О'Райли можеше да се разпише с глава след центриране от корнер, но не бе точен. Англия продължи да доминира много сериозно в тези минути и Ливакович отново трябваше да се намесва, за да отрази удар на Деклан Райс.

В 56-ата минута Ливакович предотврати сигурен гол във вратата си, след като изби удар с глава отблизо на Нико О'Райли след поредното центриране от корнер на Райс. След това и Антъни Гордън не успя с добавката. Героичните намеси на Ливакович продължиха. Стражът на Хърватия спаси и шут отблизо на Кейн, а след това отрази и поредните опити на О'Райли и Гордън.

Тухел направи тройна смяна в 72-рата минута, когато Рашфорд, Сака и Роджърс се появиха на местата на Гордън, Мадуеке и Райс. Белингам пък бе върнат малко по-назад. Това малко разстрои играта на Англия и в 76-ата минута Пикфорд трябваше да се намесва, след като Пашалич получи пространство, влезе навътре и стреля. Стражът на Евертън обаче се намеси сигурно и изби.

Тухел продължи с промените и вътрешните ротации. В 80-ата минута Белингам отстъпи мястото си на Джед Спенс, а Рийс Джеймс бе преместен в халфовата линия.

В 82-рата минута за пореден път Ливакович се изяви по страхотен начин. Роджърс много добре изведе Спенс, но стражът на Хърватия излезе напред и изби топката.

Хърватия натисна в последните минути. Пикфорд спаси удар на Ковачич, но малко след това англичаните организираха контраатака, с която решиха всичко в мача.

Сака добре се освободи и напредна отдясно, след което комбинира със Спенс. Топката му бе избита и отново се озова в крилото на Арсенал, който много добре продължи вляво към Рашфорд, който залъга един съперник и стреля в ъгъла за крайното 4:2.

В добавеното време Кейн се представи блестящо и в защита и блокира пред голлинията много опасен удар на Гвардиол.