Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите

Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се провежда пред община Пловдив. Организаторите настояват да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаирът е значим за всички.
Това съобщи БНТ.
Протестът се провежда, въпреки че часове по-рано днес от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29 процента от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.
Припомняме, че Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда – 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна, след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство.
Делото беше заведено през 2023 година от тогавашния икономически министър, като с иска държавата оспори прехвърлянето на акциите на община Варна в капитала на дружеството „Пълдин туринвест“, чрез което Георги Гергов контролира основния дял в Панаира.
Това е втори протест в защита на панаира в Пловдив, като организаторите заявиха, че днешният акт на държавата трябва да бъде начало на поредица от действия в защита на Международния панаир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:31 17.08.2026
2 Сатана Z
Платена Пловдивска агитка .Ще покрякат,поврякат и ще се разотидат.
Коментиран от #5, #12
21:33 17.08.2026
3 Рефер
21:33 17.08.2026
4 смешна държава да се моли на съда дет го
Настояват държавата да защити 29% от акциите
че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд
21:34 17.08.2026
5 Панаири,панаири с толкова измислени
До коментар #2 от "Сатана Z":неща в бг
за наши хора шуробаджанаци
21:36 17.08.2026
6 Мишел
21:36 17.08.2026
7 Повелителя на сFинете
Аз защо дадох няколко пълни чувала, че товариш син Решетников да спечели ???
21:37 17.08.2026
8 Преди години баба Ванга предрече:
21:43 17.08.2026
9 Куриозите на Панаира
21:54 17.08.2026
10 Няма как да стане
22:25 17.08.2026
11 Опа
22:27 17.08.2026
12 Стефан
До коментар #2 от "Сатана Z":Странно е да защитаваш мафията на Радев и Копринков.
22:28 17.08.2026
13 Копринката
22:29 17.08.2026
14 Няма проблем
22:30 17.08.2026