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Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите

Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите

17 Август, 2026 21:29 888 14

  • пловдив-
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  • плодивски панаир

Това е втори протест в защита на панаира в Пловдив

Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се провежда пред община Пловдив. Организаторите настояват да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаирът е значим за всички.

Това съобщи БНТ.

Протестът се провежда, въпреки че часове по-рано днес от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29 процента от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

Припомняме, че Върховният касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда – 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна, след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство.

Делото беше заведено през 2023 година от тогавашния икономически министър, като с иска държавата оспори прехвърлянето на акциите на община Варна в капитала на дружеството „Пълдин туринвест“, чрез което Георги Гергов контролира основния дял в Панаира.

Това е втори протест в защита на панаира в Пловдив, като организаторите заявиха, че днешният акт на държавата трябва да бъде начало на поредица от действия в защита на Международния панаир.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 2 Отговор
    Абдали!!! Копринков вече е взел парите...

    21:31 17.08.2026

  • 2 Сатана Z

    6 10 Отговор
    Панаири,панаири.....пееше Лили Иванова
    Платена Пловдивска агитка .Ще покрякат,поврякат и ще се разотидат.

    Коментиран от #5, #12

    21:33 17.08.2026

  • 3 Рефер

    13 1 Отговор
    Държавата в момента е Боташ....а той се бори с "олигархията"....!

    21:33 17.08.2026

  • 4 смешна държава да се моли на съда дет го

    8 0 Отговор
    изхранват

    Настояват държавата да защити 29% от акциите
    че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд

    21:34 17.08.2026

  • 5 Панаири,панаири с толкова измислени

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    неща в бг
    за наши хора шуробаджанаци

    21:36 17.08.2026

  • 6 Мишел

    10 1 Отговор
    Потребител е написал че копринката е взел кеша от Гергов.. това е факт. Ето част от плакатите на протеста

    21:36 17.08.2026

  • 7 Повелителя на сFинете

    7 1 Отговор
    Тая няма да стане, колкото и да протестирате !!!
    Аз защо дадох няколко пълни чувала, че товариш син Решетников да спечели ???

    21:37 17.08.2026

  • 8 Преди години баба Ванга предрече:

    7 0 Отговор
    "гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    21:43 17.08.2026

  • 9 Куриозите на Панаира

    10 2 Отговор
    Гергов се докопа до панаира с помощта на Костов и синия кмет Чомаков. Дори след края на мандата му го назначи директор. После се оказа, че бил приятел с Първанов, че бил социалист и русофил. Тоест, дойато е трупал милионите си, купувал хотели, прибирал евросубсидии за животновъдство, с което не се занимава, приватизирал Старинния Пловдив, се е борел за социална справедливост. А накрая съсипа панаира напълно.

    21:54 17.08.2026

  • 10 Няма как да стане

    4 0 Отговор
    Румен Радев и Георги Гергов са членове на една масонска ложа - слънце ориент.

    22:25 17.08.2026

  • 11 Опа

    2 0 Отговор
    Правителството на Радев е обвързано с тъмно червената олигархия в България и с руската олигархия.

    22:27 17.08.2026

  • 12 Стефан

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Странно е да защитаваш мафията на Радев и Копринков.

    22:28 17.08.2026

  • 13 Копринката

    2 0 Отговор
    Забравете за панаира. Мача е свирен. Свинаря си е платил на който трябва да не го закачат.

    22:29 17.08.2026

  • 14 Няма проблем

    0 0 Отговор
    Радев по принцип не е такъв човек, ама олигархията много го натиска.

    22:30 17.08.2026

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