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Джуд Белингам записа ново впечатляващо постижение в кариерата си

Джуд Белингам записа ново впечатляващо постижение в кариерата си

18 Юни, 2026 07:59 834 3

  • англия-
  • джуд белингам-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • хърватия-
  • мондиал 2026

Стана най-младият европейски футболист в историята, участвал в четири различни големи турнира с националния си отбор

Джуд Белингам записа ново впечатляващо постижение в кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Халфът на Англия Джуд Белингам записа ново впечатляващо постижение в кариерата си, след като стана най-младият европейски футболист в историята, участвал в четири различни големи турнира с националния си отбор. Звездата на Реал Мадрид е едва на 22 години и 353 дни, но вече има зад гърба си участия на Европейско първенство, Световно първенство и Лига на нациите, а сега добави и Мондиал 2026.

Белингам започна като титуляр в първия мач на Англия на световните финали в САЩ, Канада и Мексико, като селекционерът Томас Тухел го предпочете пред Морган Роджърс за старта на двубоя срещу Хърватия.

Германският специалист обясни решението си така - „И двамата заслужават да стартират. В крайна сметка решихме да се придържаме към отбора, който започна толкова добре в контролата с Коста Рика. Ще трябва да взимаме подобни решения. Букайо Сака вчера също направи страхотна тренировка и заслужаваше да е титуляр. Но няма да започнем и да завършим този мач с 11 играчи. Имаме нужда от силна резервна скамейка и имаме футболисти, които могат да влияят, да променят мачовете, влизайки от пейката. Това е много важно. При Джуд и Морган решението бе 50 на 50. Просто решихме да останем със същия състав.“

С включването си в титулярния състав Белингам не само затвърди статута си на ключова фигура в английския тим, но и постави рекорд, който може да остане ненадминат години наред.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бангаранга

    1 0 Отговор
    Това Джуд, съкратено от Джудит ли е?

    Коментиран от #2

    08:34 18.06.2026

  • 2 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бангаранга":

    От песента ,,Hey Jude".

    08:52 18.06.2026

  • 3 Също и най-младия

    1 0 Отговор
    африкански

    09:51 18.06.2026

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