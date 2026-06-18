Халфът на Англия Джуд Белингам записа ново впечатляващо постижение в кариерата си, след като стана най-младият европейски футболист в историята, участвал в четири различни големи турнира с националния си отбор. Звездата на Реал Мадрид е едва на 22 години и 353 дни, но вече има зад гърба си участия на Европейско първенство, Световно първенство и Лига на нациите, а сега добави и Мондиал 2026.

Белингам започна като титуляр в първия мач на Англия на световните финали в САЩ, Канада и Мексико, като селекционерът Томас Тухел го предпочете пред Морган Роджърс за старта на двубоя срещу Хърватия.

Германският специалист обясни решението си така - „И двамата заслужават да стартират. В крайна сметка решихме да се придържаме към отбора, който започна толкова добре в контролата с Коста Рика. Ще трябва да взимаме подобни решения. Букайо Сака вчера също направи страхотна тренировка и заслужаваше да е титуляр. Но няма да започнем и да завършим този мач с 11 играчи. Имаме нужда от силна резервна скамейка и имаме футболисти, които могат да влияят, да променят мачовете, влизайки от пейката. Това е много важно. При Джуд и Морган решението бе 50 на 50. Просто решихме да останем със същия състав.“

С включването си в титулярния състав Белингам не само затвърди статута си на ключова фигура в английския тим, но и постави рекорд, който може да остане ненадминат години наред.