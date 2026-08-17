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Ювентус си осигури услугите на Гулиелмо Викарио под наем

Ювентус си осигури услугите на Гулиелмо Викарио под наем

17 Август, 2026 19:09 401 0

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Италианският гранд се подсилва с нов вратар след неуспешни преговори за Емилиано Мартинес

Ювентус си осигури услугите на Гулиелмо Викарио под наем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Досегашният страж на Тотнъм - Гулиелмо Викарио, ще облече екипа на Ювентус. Според информация на talkSPORT, "бианконерите" са финализирали сделката за наем на 29-годишния вратар, като в договора е включена опция за закупуване на стойност около 8,5 милиона паунда.

След като преговорите с Астън Вила за Емилиано Мартинес удариха на камък, ръководството на Ювентус бързо насочи вниманието си към Викарио. Италианският клуб първоначално предложи наем без задължителна клауза за откупуване, но "шпорите" от Лондон не приеха тези условия. В крайна сметка, компромисът бе постигнат – наем с опция за постоянен трансфер.

Викарио, който загуби титулярното си място в Тотнъм в края на миналия сезон за сметка на Антонин Кински, е готов за ново начало в Серия А.



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