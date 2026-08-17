При варене на зимнина: Стопанска постройка с десетки животни изгоря в Белоградчик

Стопанска постройка с десетки животни се запали поради небрежност в Белоградчик. Сградата се намира на метри от Общината и училището. Огънят се разразил при варене на зимнина.

Стопаните на постройката обаче го оставили без надзор и пламъците обхванали сухи треви и храсти, а впоследствие и друга растителност в посока Белоградчишката крепост.

Изгорели са зайци и кокошки, съобщи кметът на общината Боян Минков. Пожарникарите са действали светкавично и пожарът е бил овладян своевременно, допълни Минков.

Той обърна внимание и на обстоятелствата, свързани с почистване на растителността в и около туристическите обекти. Заради природната забележителност, каквато са Белоградчишките скали, местната власт е силно ограничена при тези действия.

„Не можем да премахнем дори един храст без уведомление и разрешение от Регионалната инспекция по околна среда и води, а процедурата за това е много тромава и обикновено отнема месеци. Сега е моментът да призова за по-облекчена административна процедура“, каза Боян Минков.