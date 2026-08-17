При варене на зимнина: Стопанска постройка с десетки животни изгоря в Белоградчик

Стопанска постройка с десетки животни се запали поради небрежност в Белоградчик. Сградата се намира на метри от Общината и училището. Огънят се разразил при варене на зимнина.
Стопаните на постройката обаче го оставили без надзор и пламъците обхванали сухи треви и храсти, а впоследствие и друга растителност в посока Белоградчишката крепост.
Изгорели са зайци и кокошки, съобщи кметът на общината Боян Минков. Пожарникарите са действали светкавично и пожарът е бил овладян своевременно, допълни Минков.
Той обърна внимание и на обстоятелствата, свързани с почистване на растителността в и около туристическите обекти. Заради природната забележителност, каквато са Белоградчишките скали, местната власт е силно ограничена при тези действия.
„Не можем да премахнем дори един храст без уведомление и разрешение от Регионалната инспекция по околна среда и води, а процедурата за това е много тромава и обикновено отнема месеци. Сега е моментът да призова за по-облекчена административна процедура“, каза Боян Минков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ц ц ц ц
21:41 17.08.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
И ЗЕЛЕНЧУКОВА И МЕСНА...ЗИМНИНА
21:42 17.08.2026
3 Помак
Коментиран от #14
21:44 17.08.2026
4 зарди при варене на зимнина.
21:44 17.08.2026
5 Кокошка
Секса спасява живот...
Коментиран от #7
21:47 17.08.2026
6 Опера на скалите но
21:49 17.08.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #5 от "Кокошка":И КО
ЯЙЙЦАТА ГИ СНАСЯШ ВЕЧЕ ..ФЛАМБЕ А
Коментиран от #9
21:50 17.08.2026
8 С Мисъл
И ще успеят!
Не се подвеждайте и не вярвайте на всичко!
С нами Бог!
21:55 17.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Идваме, подържайте пожара! Пажарната
Коментиран от #12
21:57 17.08.2026
11 Освен
22:25 17.08.2026
12 Оти е шушумига
До коментар #10 от "Идваме, подържайте пожара! Пажарната":Областен град?
Според мен, трябва да те върнат в четвърти клас!
22:31 17.08.2026
13 хмм
22:32 17.08.2026
14 Не е заради мизерия!
До коментар #3 от "Помак":Домашните косервирани/замразени зеленчуци са 100 пъти по-хубави от купешките, защото са без пестициди.
22:36 17.08.2026