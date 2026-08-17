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При варене на зимнина: Стопанска постройка с десетки животни изгоря в Белоградчик

При варене на зимнина: Стопанска постройка с десетки животни изгоря в Белоградчик

17 Август, 2026 21:39 696 14

  • белоградчик-
  • зимнина-
  • варене-
  • пожар-
  • бедствие-
  • българия

Изгорели са зайци и кокошки, съобщи кметът на общината Боян Минков

При варене на зимнина: Стопанска постройка с десетки животни изгоря в Белоградчик - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стопанска постройка с десетки животни се запали поради небрежност в Белоградчик. Сградата се намира на метри от Общината и училището. Огънят се разразил при варене на зимнина.

Стопаните на постройката обаче го оставили без надзор и пламъците обхванали сухи треви и храсти, а впоследствие и друга растителност в посока Белоградчишката крепост.

Изгорели са зайци и кокошки, съобщи кметът на общината Боян Минков. Пожарникарите са действали светкавично и пожарът е бил овладян своевременно, допълни Минков.

Той обърна внимание и на обстоятелствата, свързани с почистване на растителността в и около туристическите обекти. Заради природната забележителност, каквато са Белоградчишките скали, местната власт е силно ограничена при тези действия.

„Не можем да премахнем дори един храст без уведомление и разрешение от Регионалната инспекция по околна среда и води, а процедурата за това е много тромава и обикновено отнема месеци. Сега е моментът да призова за по-облекчена административна процедура“, каза Боян Минков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 НИЩО МУ НЯМА

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    Е СЕГА ИМАТ
    И ЗЕЛЕНЧУКОВА И МЕСНА...ЗИМНИНА

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    Коментиран от #14

    21:44 17.08.2026

  • 4 зарди при варене на зимнина.

    3 3 Отговор
    отидоха курбан зайци и кокошки

    21:44 17.08.2026

  • 5 Кокошка

    4 1 Отговор
    Само ние с Петела оцеляхме, защото ме беше нагъчил на дървото...
    Секса спасява живот...

    Коментиран от #7

    21:47 17.08.2026

  • 6 Опера на скалите но

    1 2 Отговор
    Па туй град ли сигур има и свине за домазлък по кварталите

    21:49 17.08.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кокошка":

    И КО
    ЯЙЙЦАТА ГИ СНАСЯШ ВЕЧЕ ..ФЛАМБЕ А

    Коментиран от #9

    21:50 17.08.2026

  • 8 С Мисъл

    0 0 Отговор
    Да ви откажат!
    И ще успеят!
    Не се подвеждайте и не вярвайте на всичко!
    С нами Бог!

    21:55 17.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идваме, подържайте пожара! Пажарната

    2 2 Отговор
    Оти е областен град а нема пожарна команда! Ако беха си включили маркучите дека поливат зарзавата щеха да изгасят огина! Ама и името и той един боклук само скивал и не гасил. ББ да го пратят да разследва, нал е голямата работа, доктор на пожарните науки! Въздух под налягане!

    Коментиран от #12

    21:57 17.08.2026

  • 11 Освен

    1 0 Отговор
    Освен всичко друго, требва човек и акъл да има.

    22:25 17.08.2026

  • 12 Оти е шушумига

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идваме, подържайте пожара! Пажарната":

    Областен град?
    Според мен, трябва да те върнат в четвърти клас!

    22:31 17.08.2026

  • 13 хмм

    1 0 Отговор
    Сухите треви около огнището винаги трябва да се почистват!

    22:32 17.08.2026

  • 14 Не е заради мизерия!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Домашните косервирани/замразени зеленчуци са 100 пъти по-хубави от купешките, защото са без пестициди.

    22:36 17.08.2026

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