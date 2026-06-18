Асистентът на Адвокаат: Кюрасао изненада Германия

Помощник-треньорът на националния отбор на Кюрасао Кор Пот коментира тежката загуба с 1:7 от Германия в първия мач на тима от груповата фаза на Световното първенство 2026. Въпреки крайния резултат, специалистът подчерта, че неговият отбор е успял да затрудни германците в началото на срещата.

Пот припомни огромната разлика в ранкинга между двата тима, но въпреки това смята, че Кюрасао е показал характер. „Беше труден мач за нас. Германия е на 9-о място в класацията на ФИФА, докато Кюрасао е на 82-ро място. Въпреки това ние изненадахме Германия в първите 40 минути и завършихме наравно 1:1. След това качеството на играта на Германия се оказа твърде високо за нас“, цитира треньора Odds.ru.

След добрия старт обаче класата на Бундестима е взела превес и германците са реализирали шест безответни гола след почивката, което е довело до категоричния краен резултат.

Следващото предизвикателство за Кюрасао е двубоят срещу Еквадор, който ще се проведе на 21 юни (неделя) от 03:00 часа българско време. Срещата ще бъде ключова за надеждите на отбора да остане в битката за излизане от групата.