Героят за Конго: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

Героят за ДР Конго Йоан Уиса говори за гордостта си от отбелязването на първия гол за страната си на Световното първенство и приветства характера и отдадеността на отбора си.
Африканците направиха 1:1 с Португалия в мач от група “К”.
„Очевидно съм много горд днес, защото работихме изключително усилено. Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас.
Но показахме смелост и устойчивост. Отбелязването на първия ни гол е огромен източник на гордост, защото отразява характера на този отбор. Най-важното сега е да продължим напред“, каза Уиса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
09:43 18.06.2026
2 много по силен
Но два фактора:
Фини но ефективни съдийски аванти във ваша полза.
Един неподвижен и нескопосан чук в атаката - Роналдо.
Ако видя пак този пън тируляр, превключвам канала.
10:01 18.06.2026