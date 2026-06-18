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Героят за Конго: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

Героят за Конго: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас

18 Юни, 2026 09:30 444 2

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  • португалия

Африканците направиха 1:1 с Португалия в мач от група “К”

Героят за Конго: Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Героят за ДР Конго Йоан Уиса говори за гордостта си от отбелязването на първия гол за страната си на Световното първенство и приветства характера и отдадеността на отбора си.

Африканците направиха 1:1 с Португалия в мач от група “К”.

„Очевидно съм много горд днес, защото работихме изключително усилено. Беше много труден мач срещу отбор, който беше по-силен от нас.

Но показахме смелост и устойчивост. Отбелязването на първия ни гол е огромен източник на гордост, защото отразява характера на този отбор. Най-важното сега е да продължим напред“, каза Уиса.


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  • 1 въпросче

    0 0 Отговор
    Портокалите съжаляват ли за резултата?

    09:43 18.06.2026

  • 2 много по силен

    1 0 Отговор
    беше дори.
    Но два фактора:
    Фини но ефективни съдийски аванти във ваша полза.
    Един неподвижен и нескопосан чук в атаката - Роналдо.

    Ако видя пак този пън тируляр, превключвам канала.

    10:01 18.06.2026

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