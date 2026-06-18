Колумбия започна с очаквана, но не и лесна победа над дебютант

Колумбия стартира Мондиал 2026 с очаквана, но не и лесна победа над дебютанта Узбекистан – 3:1 на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Южноамериканците поведоха чрез Даниел Муньос в 41-вата минута, узбекистанците изравниха чрез Абосбек Файзулаев в 60-ата, а пет минути по-късно Луис Диас върна преднината на "лос кафетерос", а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хаминтон Кампас.

Узбекистан, воден от Фабио Канаваро, изигра историческия си първи мач на световни финали и показа характер, въпреки че през по-голямата част от двубоя бе под натиск. Колумбия доминираше в притежанието и създаде повече положения, като още през първата част Диас удари греда и постоянно тормозеше защитата на съперника.

Логичното предимство на „лос кафетерос“ доведе до гол в 41-вата минута, когато Диас намери Муньос, а бекът на Кристъл Палас завърши технично за 1:0. След почивката Узбекистан изненада с по-офанзивна игра и стигна до историческо изравняване чрез Файзулаев, който довкара топката след неубедителна намеса на Варгас.

Радостта обаче беше кратка – в 65-ата минута Луис Диас получи подаване от Пуерта, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар донесе победата на Колумбия.

В заключителните минути Узбекистан опита да натисне и дори поиска дузпа за игра с ръка, но съдията Антъни Тейлър остави играта да продължи.

Колумбия започва турнира с важни три точки, докато Узбекистан остави добри впечатления в своя исторически дебют.