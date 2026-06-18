Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал готви офанзива за звездата на ПСЖ Брадли Баркола

Арсенал готви офанзива за звездата на ПСЖ Брадли Баркола

18 Юни, 2026 21:33 357 0

  • арсенал-
  • брадли баркола-
  • трансфер-
  • пари сен жермен-
  • ляво крило-
  • футбол-
  • премиър лийг-
  • франция-
  • световно първенство-
  • псж

Лондон се готви за нова звезда

Арсенал готви офанзива за звездата на ПСЖ Брадли Баркола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Арсенал сериозно обмисля да привлече талантливото крило на Пари Сен Жермен, Брадли Баркола. Според авторитетното издание The Independent, лондончани вече работят по детайлите около евентуалната сделка, която може да се превърне в един от хитовете на летния трансферен прозорец.

Мениджърският щаб на Арсенал е поставил на първо място в списъка си подсилването на лявото крило. Sky Sports разкрива, че скаутите на клуба внимателно следят изявите на френския национал Баркола, както и на няколко централни полузащитници. За да осъществят подобен мащабен трансфер, "артилеристите" вероятно ще трябва да се разделят с някои от настоящите си футболисти, за да освободят средства и място в състава.

Младият нападател на ПСЖ не спира да впечатлява – наскоро той се разписа след влизане от резервната скамейка при победата на Франция с 3:1 над Сенегал в първия мач на "петлите" на Световното първенство. С подобни изяви Баркола затвърждава реномето си на един от най-обещаващите млади таланти в европейския футбол.

Очаква се в близките седмици Арсенал да отправи официална оферта към Пари Сен Жермен.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове