Арсенал готви офанзива за звездата на ПСЖ Брадли Баркола

Арсенал сериозно обмисля да привлече талантливото крило на Пари Сен Жермен, Брадли Баркола. Според авторитетното издание The Independent, лондончани вече работят по детайлите около евентуалната сделка, която може да се превърне в един от хитовете на летния трансферен прозорец.

Мениджърският щаб на Арсенал е поставил на първо място в списъка си подсилването на лявото крило. Sky Sports разкрива, че скаутите на клуба внимателно следят изявите на френския национал Баркола, както и на няколко централни полузащитници. За да осъществят подобен мащабен трансфер, "артилеристите" вероятно ще трябва да се разделят с някои от настоящите си футболисти, за да освободят средства и място в състава.

Младият нападател на ПСЖ не спира да впечатлява – наскоро той се разписа след влизане от резервната скамейка при победата на Франция с 3:1 над Сенегал в първия мач на "петлите" на Световното първенство. С подобни изяви Баркола затвърждава реномето си на един от най-обещаващите млади таланти в европейския футбол.

Очаква се в близките седмици Арсенал да отправи официална оферта към Пари Сен Жермен.